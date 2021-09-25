Бабочки в животе: как часто надо заниматься сексом, чтобы не утратить страсть в отношениях

Кроме того, когда человек находится в отношениях, ему надо определить не только личную условную "норму", но и обсудить предпочтения партнера. Всем известно, что секс — очень важный аспект в отношениях, который также считается одним из главных факторов для близости и доверия в паре. Между тем разные сексуальные темпераменты у влюбленных — не редкость. Значит, если взгляды касательно интимной жизни партнеров расходятся, для поддержания счастливых отношений необходимо прийти к компромиссу.

На самом деле на регулярность влияет множество факторов, будь-то возраст, психологическое состояние и прочие составляющие, а также существуют асексуалы, их количество составляет около 1% от всего населения Земли. Такие люди по своей природе не желают интимной близости и прекрасно себя ощущают при ее отсутствии, то есть они не испытывают как физическое, так и психологическое удовольствие от полового контакта. В данном случае опять же правильным вариантом будет обсуждение ваших потребностей с партнером.

Лучшее время для секса

Дело в том, что биоритмы у мужчин и женщин отличаются, потому и пик сексуальной активности наступает у обоих полов в разное время. Считается, что у женщин максимальное желание пробуждается во второй половине дня, а у мужчин — утром.

Так, женский организм лучше всего готов к сексу в период с 12 до 16 часов, плюс к этому, к концу данного промежутка времени наступает наиболее благоприятный для зачатия момент. Следом активность снижается и восполняется лишь спустя некоторое время после ужина, тогда можно рассчитывать на продолжительные взрослые игры.

Теперь обсудим, когда вы наиболее желанны для своих партнеров. В первую очередь рано утром, стоит отметить, что около 7 часов, у мужчин уже зашкаливает уровень тестостерона в крови. Позже в течение четырех часов после полудня желания обоих полов совпадают, потому это подходящее время доставить друг другу удовольствие и, кстати, удачный момент для продолжения рода. Затем интерес к противоположному полу у женщины пропадает, а у мужчин не утихает еще несколько часов, после чего сильное возбуждение возвращается только перед сном.