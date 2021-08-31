Эксперты выяснили идеальный возраст для лучшей интимной близости в жизни

В 30 лет тоже не лучший период, потому что любовная жизнь обычно нарушена из-за карьеры или маленьких детей, передает UfacityNews.ru и добавляет, что только после 35 лет люди способны сосредоточиться на своей сексуальности. В конечном итоге специалисты выявили, что лучший секс в жизни случается в возрасте 46 лет.

В ходе другого исследования эксперты опровергли популярное заблуждение и заявили, что для поддержания счастливых отношений достаточно заниматься сексом один раз в неделю. Также касаемо данной темы нет различий между полом, возрастом и продолжительностью отношений.