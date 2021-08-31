Эксперты выяснили идеальный возраст для лучшей интимной близости в жизни
В ходе недавнего исследования, которое провели специалисты с платформы Happify, стало известно, в каком возрасте у человека может случиться лучший секс в жизни. Опрос проводился среди людей определенной возрастной группы: от 50 до 60 лет; после чего экспертам был проведен анализ собранных данных. Как сообщает издание Freundin, это не касается молодых людей в возрасте, например, двадцати лет, поскольку в большинстве своем они еще не опытны и толком не знают собственное тело.
В 30 лет тоже не лучший период, потому что любовная жизнь обычно нарушена из-за карьеры или маленьких детей, передает UfacityNews.ru и добавляет, что только после 35 лет люди способны сосредоточиться на своей сексуальности. В конечном итоге специалисты выявили, что лучший секс в жизни случается в возрасте 46 лет.
В ходе другого исследования эксперты опровергли популярное заблуждение и заявили, что для поддержания счастливых отношений достаточно заниматься сексом один раз в неделю. Также касаемо данной темы нет различий между полом, возрастом и продолжительностью отношений.
Фото: freepik.com
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