Иногда приходится любить маму не за что-то, а вопреки всему. Своим поведением она каждый день наносит вам эмоциональный ущерб, рушит самооценку и подвергает сомнению чувство значимости. Скорее всего, это «токсичная» мама. Узнайте основные признаки, чтобы понять, почему у вас ничего не складывается.

Она нарушает ваши границы

У вас нет личной жизни — и это относится не только к романтическим отношениям. Сколько бы вам ни было лет, мама без стука заходит в вашу комнату, без стыда роется в ваших вещах и без сомнений подслушивает телефонные разговоры. Если вдруг вы встретите мужчину, ваш роман будет длиться до тех пор, пока его одобряет мама. А потом случится затмение солнца или метеоритный дождь, после чего ей резко разонравится ваш избранник. Она обнаружит в нем десяток несовместимых с вами черт характера и добьется того, чтобы он стер ваше имя из телефона и памяти.

Она игнорирует вас в период конфликтов

Время от времени по ее лицу вы понимаете, что она недовольна. Чем именно, неизвестно. Любые попытки выяснить причину похожи на разговор с представителем инопланетного разума: мама молчит и хлопает глазами. Если же вы примерно догадываетесь об истоках ее обиды, то можете просить прощения, валяться в ногах, рыдать, угрожающе заносить нож над своей грудью — мама сохранит стоическое терпение и все равно не вступит с вами в диалог. А потом внезапно — через час, три дня или месяц — она заговорит с вами так, будто и не было периода, когда она превращалась в ледяную статую.

Она унижает вас перед друзьями

При посторонних людях ваша мама вдохновенно шутит — и чаще всего о вас. Если после вечера, полного оскорблений, попробуете обсудить с мамой ситуацию, она упрекнет вас в отсутствии чувства юмора. Неужели вам было не смешно, когда она говорила, что у вас «такие доверчивые поросячьи глазки»? Если вы жалуетесь на ситуацию подруге, та искренне удивляется и не верит. Действительно, у вашей мамы хорошее алиби: ваша мама исключительно мила и добра с посторонними.