В отпуске вы расслабляетесь — и напрягается мафия, а если точнее, люди, которые хотят заполучить ваши денежки. И это не только воры и мошенники, но и жители курортного города, которые хотят обогатиться за ваш счет. Чтобы защитить свое добро, примите меры безопасности.

Вещи и деньги, оставленные дома

Оформите страховку на случай кражи

Не игнорируйте этот вариант, если у вас в квартире/доме есть дорогие вещи, если у вас в районе часто случаются кражи. Только внимательно изучите, при каких условиях наступает страховой случай.

Договоритесь с родственниками или соседями

Перед отъездом не оповещайте всю округу о том, что вы собираетесь в отпуск. Пусть об этом знают только ваши самые близкие друзья. Отдайте ключи от квартиры людям, которым вы полностью доверяете. Попросите их не только поливать цветы, но и включать вечерами на некоторое время свет в вашем жилье, чтобы ваше отсутствие не бросалось в глаза. Если вам некому перепоручить свое имущество, тогда ограничьтесь просьбой к соседям, чтобы они вынимали почту из ящика и проверяли ежедневно дверь.

Положите деньги и ценности в банковскую ячейку

Это недорогое удовольствие (ваши затраты вряд ли превысят 1000 рублей), благодаря которому вы сохраните ваше основное сокровище — спокойствие.

Спрячьте дома

Если по каким-то причинам вы не хотите арендовать ячейку, то выбирайте место в квартире, куда можете убрать ценности: полость трубы, на которой висит шторка для ванной, оборотная сторона шкафа, придвинутого к стене, клубок ниток, задняя стенка старого телевизора. Только не пользуйтесь перечисленными вариантами: о них теперь знаете не только вы, но и воры (они тоже умеют читать). Придумайте нечто подобное, но по приезду сразу же верните деньги на обычное место, иначе вы рискуете через несколько лет случайно выкинуть матрас, в который сложили сбережения.