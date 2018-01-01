13 веских причин, почему вам всегда дарят не то, что нужно
Девушки, не получившие желанного подарка, зачастую склонны обвинять мужчин в черствости, жадности или эгоизме. Но, возможно, в вашей ситуации имела место одна из вот этих причин:
- Вы сами не знаете, что для вас будет «то». У вас нет внятных желаний — а потому любой подарок нехорош. Хотя мог бы быть любой хорош.
- Вы не умеете просить из состояния благодарности, а вместо этого выражаете претензии: «Ты мне даже куртку купить не можешь!» Это всегда отталкивает и вызывает негативную реакцию у мужчин.
- Вы не умеете мотивировать мужчину на подарки. Не восхищаетесь им и не обращаетесь к его лучшим качествам: «Дорогой, ты такой ласковый и заботливый! Купи мне, пожалуйста, теплую шубку, чтобы в любую погоду мне было уютно». При этом комплименты мужчине должны быть искренними.
- Вы просите подарки спонтанно, не давая времени мужчине на планирование и маркетинговые исследования.
- Вы не просите подарок у мужчины, а требуете. Это оскорбительно.
- Вы не умеете принимать подарки. Не говорите искренние комплименты мужчине за самые незначительные сувениры и услуги, тем самым лишая его желания двигаться дальше в этом направлении. Или слишком сухо и высокомерно принимаете подарки. Что также не вдохновляет.
- Возможно, ранее получая другие подарки от своего мужчины, вы критиковали их или выражали свое неодобрение — теперь он боится дарить.
- Вы не проговариваете своих желаний. Тихо вздыхаете, проходя мимо витрин с цветами или ювелирными украшениями, надеясь, что муж в одночасье станет «экстрасенсом» и сам все прочтет в ваших мыслях.
- Ваш мужчина не чувствует вашей ценности. Воспринимает вас как домашнюю обслугу или сексуальный объект, который легко заменить.
- Вы слишком самодостаточны и независимы и всегда подчеркиваете, что ни в чем не нуждаетесь и можете себе купить подарки сами. После такой «установки» ваш мужчина радостно сложит с себя эту ответственность.
- Ваш мужчина патологически жаден. Бывает.
- Вы не получаете подарки, потому что у вашего мужчины банально нет денег. Проанализируйте ситуацию. Это временное явление? Ваш мужчина, невзирая на трудности, продолжает действовать и решать проблемы? Или безденежье — это его естественное состояние?
- Ваш мужчина не дарит сейчас подарки, потому что не хочет «мелочиться», а копит на крупный подарок для вас.
А еще, милые дамы, всегда помните, что вы можете всегда, в любую минуту сделать себе доступный подарок — выпить чашечку ароматного кофе, помазать руки благоухающим кремом и посидеть некоторое время просто ничего не делая, впитывая его аромат. Оставить в выходной день на пару часов мужа с детьми по хозяйству и сходить в салон красоты, чтобы подарить своему телу расслабляющий массаж или процедуру для лица. Прежде всего вы сами научитесь ценить и любить себя, позволять себе каждый день маленькие радости, распространяя вокруг себя эмоции счастья и удовольствия. И тогда ваш мужчина подключится к этим эмоциям, начнет заряжаться ими, как батарейка, и захочет получать их все больше и больше, вкладываясь в вас.
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