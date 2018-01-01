Ну все, прошел первый день нового года, а с ним и последняя надежда. Под елочкой так и не появилось ничего ценнее сковородки или книги (которая, как известно, лучший подарок, но не на Новый же год)!

Ольга Романив основатель и руководитель клуба знакомств «Классика отношений»

Девушки, не получившие желанного подарка, зачастую склонны обвинять мужчин в черствости, жадности или эгоизме. Но, возможно, в вашей ситуации имела место одна из вот этих причин:

Вы сами не знаете, что для вас будет «то». У вас нет внятных желаний — а потому любой подарок нехорош. Хотя мог бы быть любой хорош. Вы не умеете просить из состояния благодарности, а вместо этого выражаете претензии: «Ты мне даже куртку купить не можешь!» Это всегда отталкивает и вызывает негативную реакцию у мужчин. Вы не умеете мотивировать мужчину на подарки. Не восхищаетесь им и не обращаетесь к его лучшим качествам: «Дорогой, ты такой ласковый и заботливый! Купи мне, пожалуйста, теплую шубку, чтобы в любую погоду мне было уютно». При этом комплименты мужчине должны быть искренними. Вы просите подарки спонтанно, не давая времени мужчине на планирование и маркетинговые исследования. Вы не просите подарок у мужчины, а требуете. Это оскорбительно. Вы не умеете принимать подарки. Не говорите искренние комплименты мужчине за самые незначительные сувениры и услуги, тем самым лишая его желания двигаться дальше в этом направлении. Или слишком сухо и высокомерно принимаете подарки. Что также не вдохновляет. Возможно, ранее получая другие подарки от своего мужчины, вы критиковали их или выражали свое неодобрение — теперь он боится дарить. Вы не проговариваете своих желаний. Тихо вздыхаете, проходя мимо витрин с цветами или ювелирными украшениями, надеясь, что муж в одночасье станет «экстрасенсом» и сам все прочтет в ваших мыслях. Ваш мужчина не чувствует вашей ценности. Воспринимает вас как домашнюю обслугу или сексуальный объект, который легко заменить. Вы слишком самодостаточны и независимы и всегда подчеркиваете, что ни в чем не нуждаетесь и можете себе купить подарки сами. После такой «установки» ваш мужчина радостно сложит с себя эту ответственность. Ваш мужчина патологически жаден. Бывает. Вы не получаете подарки, потому что у вашего мужчины банально нет денег. Проанализируйте ситуацию. Это временное явление? Ваш мужчина, невзирая на трудности, продолжает действовать и решать проблемы? Или безденежье — это его естественное состояние? Ваш мужчина не дарит сейчас подарки, потому что не хочет «мелочиться», а копит на крупный подарок для вас.