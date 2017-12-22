Целую неделю до часа «икс» мы живем с установкой успеть все и сразу. Как правило, программу «максимум» мы выполняем не более, чем на 60 %, а выдыхаем и подводим итоги года уже сидя за праздничным столом (что совершенно не эффективно). Вместе с экспертом по тайм-менеджменту Аней Всехсвятской мы составили для вас график, следуя которому вам хватит сил на все «хвосты», а также останется энергия на романтическое свидание с собой.

Кто не планирует – тот не пьет шампанское за два дня до торжества. Это правило работает абсолютно со всеми – и теми, кто уже привык жить по четкому графику и с теми, кто понятия не имеет, каково это. Главное – вовремя опомниться, ведь у вас еще есть целых семь дней, чтобы наверстать упущенное! И без паники, мыслить рационально – правило номер один, которое станет вашим верным единомышленником в течение всей предновогодней суеты. Итак, рекомендуем вам выделить 20 минут для того, чтобы изучить план (поверьте, вы не пожалеете) и внести его в свой ежедневник: Воскресенье, 24 декабря Утро - самое время подвести итоги года. Возьмите лист бумаги и по порядку ответьте на следующие вопросы: какие цели вы ставили перед собой на 2017 год?

какие из них были достигнуты? (Сколько примерно % получилось достигнутых целей? В каких сферах цели были достигнуты, а в каких нет?)

какие 3 сложности вы преодолели?

чему научили вас эти сложности? (Как изменилась ваша жизнь и ваше сознание после их преодоления?)

какие 3 главные решения вы приняли в этом году? Приблизили ли эти решения вас к вашей мечте? Принимали ли вы их самостоятельно или с чьей-то помощью? Довольны ли вы решением?

какие незапланированные цели были реализованы? В каких сферах были эти решения?

какие люди пришли в вашу жизнь? Какие их основные ценности? Что вас в них притягивает? Что вас в них отталкивает?

какие люди ушли из вашей жизни? Чего вам стало не хватать? Что улучшилось после их ухода?

чему вы научились в этом году? Ваши навыки и личные качества.

за что вы благодарны 2017 году? День – сходите на мастер-класс плетения венка или изготовления другого праздничного аксессуара. Вечер - спланируйте будущую неделю и внесите все дела в календарь (включая время на работу и переезды). Обязательно заложите 40 минут в день на отдых. Понедельник, 25 декабря Утро - составьте список срочных дел, которые нужно доделать до нового года. Только 5. Будьте точны и сфокусированы. День – определите, какие дела по работе вы еще не закончили и установите для себя дедлайны. Вечер – запишитесь на маникюр/педикюр/СПА в любимый салон на вечер 30 декабря.

Вторник, 26 декабря Утро – вдохновитесь кулинарными подборками в составьте меню праздничного стола. День – занимайтесь рабочими делами, которые не успели закончить ранее. Вечер – составьте список необходимых продуктов для приготовления блюд. Среда, 27 декабря Утро – вдохновитесь вариантами декора на тематических сайтах и выберете тот, который вы бы применить к украшению вашего и составьте список магазинов, в которых вы могли бы докупить необходимое. День - проверьте, со всеми ли рабочими вопросами вы справились и уточните, все ли счета оплатили – если нет, сделайте это. Вечер – отправляйтесь в магазин, чтобы купить дополнительные аксессуары для украшения дома. Четверг, 28 декабря Утро – продумайте свой новогодний образ – выберите платье из тех, что уже есть в вашем гардеробе или порадуйте себя обновкой (когда вы найдете то самое, сделайте фото на телефон, чтобы удостовериться, что на фото ваш образ также прекрасен, как и в жизни). День – проанализируйте ваши карьерные достижения в этом году. Вечер – купите побольше мандаринов и украшайте дом по музыку ABBA.