Целую неделю до часа «икс» мы живем с установкой успеть все и сразу. Как правило, программу «максимум» мы выполняем не более, чем на 60 %, а выдыхаем и подводим итоги года уже сидя за праздничным столом (что совершенно не эффективно). Вместе с экспертом по тайм-менеджменту Аней Всехсвятской мы составили для вас график, следуя которому вам хватит сил на все «хвосты», а также останется энергия на романтическое свидание с собой.

Кто не планирует – тот не пьет шампанское за два дня до торжества. Это правило работает абсолютно со всеми – и теми, кто уже привык жить по четкому графику и с теми, кто понятия не имеет, каково это. Главное – вовремя опомниться, ведь у вас еще есть целых семь дней, чтобы наверстать упущенное! И без паники, мыслить рационально – правило номер один, которое станет вашим верным единомышленником в течение всей предновогодней суеты.

Итак, рекомендуем вам выделить 20 минут для того, чтобы изучить план (поверьте, вы не пожалеете) и внести его в свой ежедневник:

Воскресенье, 24 декабря

Утро - самое время подвести итоги года. Возьмите лист бумаги и по порядку ответьте на следующие вопросы:

  • какие цели вы ставили перед собой на 2017 год?
  • какие из них были достигнуты? (Сколько примерно % получилось достигнутых целей? В каких сферах цели были достигнуты, а в каких нет?)
  • какие 3 сложности вы преодолели?
  • чему научили вас эти сложности? (Как изменилась ваша жизнь и ваше сознание после их преодоления?)
  • какие 3 главные решения вы приняли в этом году? Приблизили ли эти решения вас к вашей мечте? Принимали ли вы их самостоятельно или с чьей-то помощью? Довольны ли вы решением?
  • какие незапланированные цели были реализованы? В каких сферах были эти решения?
  • какие люди пришли в вашу жизнь? Какие их основные ценности? Что вас в них притягивает? Что вас в них отталкивает?
  • какие люди ушли из вашей жизни? Чего вам стало не хватать? Что улучшилось после их ухода?
  • чему вы научились в этом году? Ваши навыки и личные качества.
  • за что вы благодарны 2017 году?

День – сходите на мастер-класс плетения венка или изготовления другого праздничного аксессуара.

Вечер - спланируйте будущую неделю и внесите все дела в календарь (включая время на работу и переезды). Обязательно заложите 40 минут в день на отдых.

Понедельник, 25 декабря

Утро - составьте список срочных дел, которые нужно доделать до нового года. Только 5. Будьте точны и сфокусированы.

День – определите, какие дела по работе вы еще не закончили и установите для себя дедлайны.

Вечер – запишитесь на маникюр/педикюр/СПА в любимый салон на вечер 30 декабря.

Вторник, 26 декабря

Утро – вдохновитесь кулинарными подборками в составьте меню праздничного стола.

День – занимайтесь рабочими делами, которые не успели закончить ранее.

Вечер – составьте список необходимых продуктов для приготовления блюд.

Среда, 27 декабря

Утро – вдохновитесь вариантами декора на тематических сайтах и выберете тот, который вы бы применить к украшению вашего и составьте список магазинов, в которых вы могли бы докупить необходимое.

День - проверьте, со всеми ли рабочими вопросами вы справились и уточните, все ли счета оплатили – если нет, сделайте это.

Вечер – отправляйтесь в магазин, чтобы купить дополнительные аксессуары для украшения дома.

Четверг, 28 декабря

Утро – продумайте свой новогодний образ – выберите платье из тех, что уже есть в вашем гардеробе или порадуйте себя обновкой (когда вы найдете то самое, сделайте фото на телефон, чтобы удостовериться, что на фото ваш образ также прекрасен, как и в жизни).

День – проанализируйте ваши карьерные достижения в этом году.

Вечер – купите побольше мандаринов и украшайте дом по музыку ABBA.

Пятница, 29 декабря

Утро - прорепетируйте праздничные мейк и укладку.

День – докупите новогодние сувениры во время обеденного перерыва, если вы ранее не успели все приобрести.

Вечер - упакуйте подарки, продумайте завтрашний завтрак для себя и близких.

Суббота, 30 декабря

Утро – никаких будильников – в этот день спите до упора, а после устройте себе предпраздничный завтрак в постели.

День – расслабьтесь и занимайтесь лишь тем, что доставляет вам удовольствие.

Вечер – отправляйтесь в салон на СПА, а после сделайте маникюр и педикюр.

Воскресенье, 31 декабря

Утро – помечтайте в кровати, а после займитесь приготовлением блюд для праздничного стола со своими близкими под просмотр новогодних фильмов.

День – накройте на стол и закончите приготовление блюд, затем займитесь собой: сделайте уходовую маску, а после приступите к макияжу и прическе.

Вечер – пригласите своих близких за праздничный стол и скажите им, как сильно вы их любите и благодарны им, и будьте в ожидании чуда – впереди новое невероятное путешествие!

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