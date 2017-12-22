Неделя до Нового года: как все успеть и не впасть в панику
Кто не планирует – тот не пьет шампанское за два дня до торжества. Это правило работает абсолютно со всеми – и теми, кто уже привык жить по четкому графику и с теми, кто понятия не имеет, каково это. Главное – вовремя опомниться, ведь у вас еще есть целых семь дней, чтобы наверстать упущенное! И без паники, мыслить рационально – правило номер один, которое станет вашим верным единомышленником в течение всей предновогодней суеты.
Итак, рекомендуем вам выделить 20 минут для того, чтобы изучить план (поверьте, вы не пожалеете) и внести его в свой ежедневник:
Воскресенье, 24 декабря
Утро - самое время подвести итоги года. Возьмите лист бумаги и по порядку ответьте на следующие вопросы:
- какие цели вы ставили перед собой на 2017 год?
- какие из них были достигнуты? (Сколько примерно % получилось достигнутых целей? В каких сферах цели были достигнуты, а в каких нет?)
- какие 3 сложности вы преодолели?
- чему научили вас эти сложности? (Как изменилась ваша жизнь и ваше сознание после их преодоления?)
- какие 3 главные решения вы приняли в этом году? Приблизили ли эти решения вас к вашей мечте? Принимали ли вы их самостоятельно или с чьей-то помощью? Довольны ли вы решением?
- какие незапланированные цели были реализованы? В каких сферах были эти решения?
- какие люди пришли в вашу жизнь? Какие их основные ценности? Что вас в них притягивает? Что вас в них отталкивает?
- какие люди ушли из вашей жизни? Чего вам стало не хватать? Что улучшилось после их ухода?
- чему вы научились в этом году? Ваши навыки и личные качества.
- за что вы благодарны 2017 году?
День – сходите на мастер-класс плетения венка или изготовления другого праздничного аксессуара.
Вечер - спланируйте будущую неделю и внесите все дела в календарь (включая время на работу и переезды). Обязательно заложите 40 минут в день на отдых.
Понедельник, 25 декабря
Утро - составьте список срочных дел, которые нужно доделать до нового года. Только 5. Будьте точны и сфокусированы.
День – определите, какие дела по работе вы еще не закончили и установите для себя дедлайны.
Вечер – запишитесь на маникюр/педикюр/СПА в любимый салон на вечер 30 декабря.
Вторник, 26 декабря
Утро – вдохновитесь кулинарными подборками в составьте меню праздничного стола.
День – занимайтесь рабочими делами, которые не успели закончить ранее.
Вечер – составьте список необходимых продуктов для приготовления блюд.
Среда, 27 декабря
Утро – вдохновитесь вариантами декора на тематических сайтах и выберете тот, который вы бы применить к украшению вашего и составьте список магазинов, в которых вы могли бы докупить необходимое.
День - проверьте, со всеми ли рабочими вопросами вы справились и уточните, все ли счета оплатили – если нет, сделайте это.
Вечер – отправляйтесь в магазин, чтобы купить дополнительные аксессуары для украшения дома.
Четверг, 28 декабря
Утро – продумайте свой новогодний образ – выберите платье из тех, что уже есть в вашем гардеробе или порадуйте себя обновкой (когда вы найдете то самое, сделайте фото на телефон, чтобы удостовериться, что на фото ваш образ также прекрасен, как и в жизни).
День – проанализируйте ваши карьерные достижения в этом году.
Вечер – купите побольше мандаринов и украшайте дом по музыку ABBA.
Пятница, 29 декабря
Утро - прорепетируйте праздничные мейк и укладку.
День – докупите новогодние сувениры во время обеденного перерыва, если вы ранее не успели все приобрести.
Вечер - упакуйте подарки, продумайте завтрашний завтрак для себя и близких.
Суббота, 30 декабря
Утро – никаких будильников – в этот день спите до упора, а после устройте себе предпраздничный завтрак в постели.
День – расслабьтесь и занимайтесь лишь тем, что доставляет вам удовольствие.
Вечер – отправляйтесь в салон на СПА, а после сделайте маникюр и педикюр.
Воскресенье, 31 декабря
Утро – помечтайте в кровати, а после займитесь приготовлением блюд для праздничного стола со своими близкими под просмотр новогодних фильмов.
День – накройте на стол и закончите приготовление блюд, затем займитесь собой: сделайте уходовую маску, а после приступите к макияжу и прическе.
Вечер – пригласите своих близких за праздничный стол и скажите им, как сильно вы их любите и благодарны им, и будьте в ожидании чуда – впереди новое невероятное путешествие!
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