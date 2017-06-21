Вы все еще верите в гендерное равенство? Даже в отдельно взятой семье? Это вы зря!

Вопиющие сюжеты типа «муж-подкаблучник» или «муж-тиран» в дополнительном тестировании не нуждаются. Но когда вам кажется, что у вас полнейшее равенство или хотя бы разделение сфер влияния, появляется Passion со своими тестами и разрушает ваши иллюзии. Ну что? Готовы узнать страшную правду?