«Я боюсь смотреть им в глаза»: реальная история молодой учительницы, которую доводили школьники

Синдром отличницы

Я родилась в небольшом провинциальном городке в семье педагогов. И с детства я наблюдала за тем, как мои родители выстраивали отношения с учениками, давали им знания и билет в лучшую жизнь – многие из них без проблем поступали в лучшие вузы страны и находили хорошую работу. Я видела, что во многом это заслуга моих родителей – они умели найти общий язык абсолютно со всеми и часто эти, уже взрослые, люди возвращались, чтобы выразить благодарность за школьные годы. Мне казалось это настолько правильным и естественным, что я для себя решила – буду таким же прекрасным педагогом, как и моя мама. Папа тоже был на высоте, но именно в маме я видела тот идеал, к которому так стремилась.

Школу я закончила с медалью – мне особенно легко давалась учеба, поэтому даже мысли не возникло, что можно подать документы в какой-то другой вуз – только педагогический. Причем мой выбор пал не на местное учебное заведение, а на столичное, где был большой конкурс на место. Я заранее начала готовиться к вступительным экзаменам и, получив высокий бал, стала обладателем заветного студенческого билета. Следующие несколько лет пролетели как одно мгновение – лекции, экзамены, конференции, научные труды и прочие «прелести» учебы. О том, чтобы потратить это время на встречи с мужчинами, вечеринки и тому подобное, не могло даже быть и речи. Все мои мысли занимал лишь учебный процесс, и я была этому несказанно рада. Мне хотелось поскорее получить диплом и приступить непосредственно к работе. Но я даже представить не могла, насколько это окажется сложной, практически невыполнимой задачей.