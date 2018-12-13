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«Я боюсь смотреть им в глаза»: реальная история молодой учительницы, которую доводили школьники

В детстве, смотря на то, как самозабвенно отдается работе моя мама – педагог с 25-летним стажем, я твердо решила, что тоже посвящу свою жизнь детям и стану учительницей. Окончив школу с медалью и самостоятельно поступив в один из лучших университетов, я упорно шла к своей цели. Но если бы я только знала, чем обернется в итоге моя мечта, то несколько раз бы подумала, прежде чем связывать свою жизнь с партами, учебниками, тетрадями и… учениками.

Синдром отличницы

Я родилась в небольшом провинциальном городке в семье педагогов. И с детства я наблюдала за тем, как мои родители выстраивали отношения с учениками, давали им знания и билет в лучшую жизнь – многие из них без проблем поступали в лучшие вузы страны и находили хорошую работу. Я видела, что во многом это заслуга моих родителей – они умели найти общий язык абсолютно со всеми и часто эти, уже взрослые, люди возвращались, чтобы выразить благодарность за школьные годы. Мне казалось это настолько правильным и естественным, что я для себя решила – буду таким же прекрасным педагогом, как и моя мама. Папа тоже был на высоте, но именно в маме я видела тот идеал, к которому так стремилась.

Школу я закончила с медалью – мне особенно легко давалась учеба, поэтому даже мысли не возникло, что можно подать документы в какой-то другой вуз – только педагогический. Причем мой выбор пал не на местное учебное заведение, а на столичное, где был большой конкурс на место. Я заранее начала готовиться к вступительным экзаменам и, получив высокий бал, стала обладателем заветного студенческого билета. Следующие несколько лет пролетели как одно мгновение – лекции, экзамены, конференции, научные труды и прочие «прелести» учебы. О том, чтобы потратить это время на встречи с мужчинами, вечеринки и тому подобное, не могло даже быть и речи. Все мои мысли занимал лишь учебный процесс, и я была этому несказанно рада. Мне хотелось поскорее получить диплом и приступить непосредственно к работе. Но я даже представить не могла, насколько это окажется сложной, практически невыполнимой задачей.

Не классный руководитель

Мне 22 года, у меня на руках диплом и распределение в одну из самых обычных школ города. Расстроилась ли я тогда, что не попала в какую-нибудь элитную гимназию или лицей? Нисколько! Я была счастлива от одной мысли, что стала на шаг ближе к своей мечте. Тем более, мне казалось, что в гимназиях и лицеях учатся слишком продвинутые дети, которые в свои, например, 12-15 лет повидали больше, чем я в свои 20 с небольшим. Ну о чем я могла им поведать? У меня даже не было продвинутых гаджетов, стажировок в Лондоне, поездок в Диснейленд и прочих «детских радостей», чтобы хоть как-то чувствовать себя с ними «на равных». Поэтому я очень обрадовалась, что мне «достался билет» в среднюю школу, где учатся обычные, не избалованные дети. Именно с такими мыслями я входила в кабинет директора.

С директором мы сразу же нашли общий язык, и он уговорил меня взять классное руководство в седьмом классе. Тогда я была на седьмом небе, а теперь понимаю – что-то было тут не так, когда молодой неопытной учительнице сразу же доверяют целый класс. Но тогда я об этом не задумывалась и уже строила планы на будущее. В моем классе оказали ученики, которые через год-два попадут в какое-нибудь училище, а то и вовсе – бросят школу и пойдут работать. Ни о каком высшем образовании не могло быть и речи – большинству это было не нужно, а другие просто не поступили бы на бюджет, а на платном учиться у них не было возможности. Мои дети оказались сложными, практически неуправляемыми. Это потом я узнала, что от них недавно отказался очередной классный руководитель, поэтому директор и поспешил «вручить» их мне. Тогда я еще не знала, что мои ученики за глаза меня сразу же прозвали «не классный руководитель» и договорились, что не будут особо со мной церемониться. Мне казалось, что я смогу научить их чему-то и в конце концов стану для них таким же человеком, как и моя мама для своих учеников – наставником, другом и примером для подражания.

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