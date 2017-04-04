В какой бы точке планеты ни произошел теракт, он отзывается в каждом. Наравне с сочувствием жертвам мы испытываем тревогу за себя и за близких. Мир начинает казаться опасным местом, где в каждой точке, совершенно неожиданно может прогреметь взрыв. Страх парализует и мешает свободно жить. Делимся проверенными на себе способами справиться с паникой после новостей о террористических атаках.

5 стратегий для преодоления страха после теракта

Найдите факты. Прежде чем доставать велосипед или менять работу, разберитесь, насколько часто случаются атаки, какое количество людей гибнет от них, и сравните с другими повседневными событиями. Преждевременная смертность в России в первую очередь связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями и злоупотреблением алкоголем. Если это вас не убеждает, то задумайтесь над тем, что вы куда больше рискуете утонуть в ванной (один случай на 800 000) или получить удар молнией (один случай на 5,5 миллионов), чем стать жертвой теракта (один случай на 20 миллионов). Если вам не становится спокойнее, то дело не в страхе за свою жизнь, а в неопределенности будущего.

Ограничьте просмотр новостных каналов. Чтобы не эскалировать состояние безысходности, не проверяйте новости каждый час. Достаточно смотреть их раз в день, чтобы оставаться в курсе событий, но не позволять им разрушать вашу психику.

Дышите. Если в общественном месте у вас учащается пульс (но нет симптомов панической атаки, таких, как потливость, озноб, дрожание рук, боли в области груди, тошнота), освойте релаксационное дыхание. Закройте глаза, вдыхайте на три счета и так же выдыхайте. Если вы нервничаете, то используйте бумажный пакетик, чтобы дышать в него. Хотя техника и кажется странной, она предотвращает гипервентиляцию легких и помогает успокоиться.

Составьте план. Если вы испытываете страх, то признайте его и обговорите с семьей разные способы связи на случай происшествий. Скорее всего, вы ими никогда не воспользуетесь. Но как и огнетушитель в машине, эта мера безопасности помогает снять напряжение. Кстати, если у вас есть дети, то спросите у них, как они реагируют на новости. Обычно родители упускают из виду, что негативные события и их обсуждение сказываются на младших членах семьи.

Придерживайтесь обычного распорядка. Цель террористов не в том, чтобы убить несколько человек, а в том, чтобы запугать миллионы. Если вы прекратите пользоваться метро, то считайте, что злоумышленники добились своего, не причинив вам непосредственного вреда.