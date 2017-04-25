Вы не общаетесь с соседями, чтобы из разговора о неправильной парковке не разгорелась драка. Думаете, так вы бережете свой внутренний мир? Скорее наоборот: вы себе вредите. Наш эксперт объясняет, почему, и рассказывает, как исправить ситуацию.

Наталья Вяткина Психолог

Современные люди не ходят к соседям за солью или хлебом. Остались в прошлом и большие дворовые праздники. Да что уж говорить, зачастую вы даже не знаете имен людей, которые живут за дверью напротив. Вы шарахаетесь от них, как от сил зла, потому что наслышаны страшными историями о том, как они могут испортить вам жизнь.

Существует по меньшей мере четыре причины, по которой вас раздражают люди за стенкой. Во-первых, они создают много шума из ничего. Громкая музыка, ночные посиделки, звуки ремонта, плачущие дети и лающие собаки — это поводы, по которым хочется постучать и устроить скандал. Как говорят психологи, акустическое загрязнение стало одним из важных источников стресса и тревоги. И зачастую вы сердитесь не потому, что чужой ребенок каждое утро мучает фортепиано, а потому, что у вас нет никакого влияния на ситуацию.

Вторая причина — многолюдность. Люди чувствуют себя некомфортно, когда в их психологическое пространство врываются посторонние. А это происходит регулярно в лифте и во дворе. Третья причина — разные системы ценностей. Вы не хотите, чтобы ваш ребенок оказывался в компании детей, которые говорят «звОнит» и слушают Джастина Бибера. Но как бы вы ни старались спрятать его, он все равно прочтет матерные надписи на стенах или столкнется с пьяной бабой Нюрой. И, конечно, четвертый источник бед — это бытовые проблемы, когда вам на голову внезапно капает вода, вытекающая из чужой ванной, или на вас нападает соседская собака, которая «она у нас не кусается».

Опасаясь перечисленных неприятностей, вы не трогаете соседей, а они не лезут в ваше личное пространство. Но, как показывают исследования, это плохой способ самозащиты: чем меньше контактов между жильцами одного дома, тем ниже ваша удовлетворенность жизнью. Так что есть смысл не прятать взгляд, когда вы сталкиваетесь с соседями на лестничной клетке. Предлагаем семь правил налаживания отношений.