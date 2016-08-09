Если у вас нет собаки… Это не значит, что она вас не укусит. Увы, даже домашние питомцы нападают на людей. Что уж говорить о бродячих животных!
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Необходимо четко понимать, как действовать в таком случае. Составить алгоритм действий нам помогла врач-педиатр Вера Раш. Почему именно детский доктор? По статистике, милые песики кусают чаще всего мальчиков и девочек, а инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему ребенку практически ничем не отличается от помощи взрослому.
1. При любом укусе необходимо обратиться в травмпункт. Если он расположен не в соседнем доме, то нужно незамедлительно обработать рану мыльным раствором, промыть проточной водой или воспользоваться любым антисептиком, после чего прикрыть пораженное место стерильной салфеткой. От вируса бешенства это не спасет, а от развития гнойного воспаления — очень даже. Как вариант, можно вызвать «Скорую помощь», которая доставит в инфекционное отделение ближайшей больницы.
2. Врач осмотрит и обработает рану и назначит вакцинацию. Современная медицина предлагает всего шесть уколов (на 0-3-7-14-30-90-й день) вместо 40 инъекций в живот, которые делали раньше. Если пострадали лицо, шея или укусы множественные, могут понадобиться дополнительные инъекции иммуноглобулина.
3. Первый укол делают сразу после укуса. Далее нужно прийти в травмпункт или поликлинику на третий и седьмой день. На десятый день собаку, покусавшую человека, должен осмотреть ветеринар. Если он дает заключение, что животное здорово и бешенства у него нет, то прививок можно больше не делать. Так написано в инструкции к вакцине против бешенства, в соответствии с ней действуют врачи в травмпунках и больницах. Но зачастую на людей нападают бродячие животные, которые покусали и убежали. Показывать ветеринару некого, а значит, пострадавшему нужно сделать все шесть прививок. Кстати, некоторые осторожные доктора настаивают на полной вакцинации даже в том случае, если ветеринар выдал справку о добром здравии собаки. Они руководствуются тем, что инкубационный период бешенства может длиться и месяц (в единичных случаях). Имейте в виду, что противопоказаний к экстренной (не профилактической) вакцинации от бешенства нет. Даже беременность в этом случае не является медотводом, что уж говорить об ОРВИ, пусть и с температурой под сорок, или обострении хронического заболевания.
4. Обратите внимание: если вы знаете собаку и ее хозяев, убеждены в ее здоровье и наличии прививок в сертификате, все равно не стоит рисковать и вообще отказываться от уколов. Профилактическая вакцинация от бешенства, которую положено ежегодно делать животным, гарантирует, что животное не умрет от этой болезни. А заразиться и передать вирус человеку оно все равно может.
Симптомы бешенства у животного:
- обильное слюнотечение и рвота;
- косоглазие;
- отвисание нижней челюсти;
- хриплый и приглушенный лай;
- судорожные припадки;
- агрессивное и неадекватное поведение.
Обратите внимание: на момент укуса этих симптомов у собаки может не наблюдаться! Тем не менее, она уже может быть заразной.
Пострадал малыш
Детям до пяти лет прививку делают в бедро, всем, кто старше — в плечо. И еще раз: кашель, насморк, температура, любые медотводы — это не повод отказываться от экстренной вакцинации против бешенства. Но стоит сообщить врачу обо всех сопутствующих заболеваниях и возможных реакциях ребенка.
И вот еще что следует знать: вероятность развития болезни связана с локализацией укуса. При поражении лица или шеи заболевание возникает в 90% случаев, при укусах в руки — в 60%, в плечо или бедро — в 23% случаев.
О мерах профилактики
Людям, занятым на опасных и потенциально рискованных работах, проводят профилактические прививки от бешенства. Сначала делают три укола — в первый день, на седьмой и тридцатый. Через год схема повторяется, а затем необходимо делать по одному уколу каждые три года. Это касается людей, проживающих или находящихся на отдыхе в отдаленных деревнях, где на многие километры вокруг нет ни одного врача. Также профилактическая вакцинация необходима охотникам, у которых высок риск быть укушенным бешеной лисицей или хорьком.
Важно: бешенство не передается от человека к человеку!
Юридические нюансы
Если вас укусила домашняя собака, возникает вопрос об ответственности хозяина. В соответствии с федеральными законодательством, владелец обязан:
- регистрировать в уполномоченных органах животных, условия содержания или использования которых предполагают нахождение их в общественных местах; (ст. 10 Закона г. Москва «О животных»);
- с двухмесячного возраста прививать собаку от бешенства, уклонение от регистрации и вакцинации собак против бешенства облагается штрафом в размере 0,2 МРОТ в соответствии со ст.2.16 Постановления Правительства Москвы от 8 февраля 1994 года N 101 «Об утверждении Временных правил содержания собак и кошек в городе Москве»;
- предоставить по первому требованию сертификат о прививках собаки и/или обеспечить наблюдение за собакой в течение 10 дней; по вашему требованию отправиться с собакой на экспертизу (в соответствии с Федеральным законом «О ветеринарии» от 14.05.93 №4979-1);
- обратите внимание хозяина на следующее: прогулка с собакой без поводка в условиях, не обеспечивающих безопасность окружающих людей и животных (в парках, на бульварах и особо охраняемых природных территориях) облагается штрафом в размере 0,05 МРОТ в соответствии со ст. 2.1 Постановления Правительства Москвы от 8 февраля 1994 года N 101 «Об утверждении Временных правил содержания собак и кошек в городе Москве»;
При несоблюдении этих требований вы имеете право писать заявление в полицию (в дежурную часть или участковому) о привлечении владельца к уголовной ответственности (основанием будет причинение вреда по неосторожности согласно п. 1 ст. 118 УК РФ). Жалобу также можно оставить на сайте «Сердитый гражданин» в специальном разделе.
Вы также можете подать иск о возмещении материального (в связи с вынужденными тратами на лекарственные препараты) и морального ущерба. К примеру, в Москве штраф за нападение животного на человека с причинением вреда здоровью равен 0,5 МРОТ. В исковом заявлении следует изложить имевшее место событие, приложить медицинскую документацию, подтверждающую факт укуса, и чеки на приобретение медикаментов. Такого рода заявление можно подавать в суд в течение трех лет.
Я поседела, читая комментарии. Дети - это поганое семя, а собака - жертва этих поганцев и ей положен хороший адвокат? Passion, если это ваша публика, то я не с вами. Жуть какая-то!
Следующую статью напишите про то, что делать, если ваша собака кого-то покусала, как разговаривать с потерпевшим, как себя вести, как доказать, если это имело место, что укушенный ее дразнил или спровоцировал и играет ли это роль... Хоть с видеорегистратором на прогулку ходи.
Не берите дурного в голову, тяжелого в руки. Хороший адвокат все сделает.
Селена, ты как-то черезчур эмоционально... не надо так. Но по сути ты права. Собака просто так не нападает. Если собака нападает на человека - это всегда спровоцированная акция, и это действительно можно доказать. И если на ребенка собака напала - где были опекуны? Вплоть до лишения родительских прав, и это тоже легко можно доказать.
А как насчет того, что ребенок оказался без присмотра и полез к собаке и спровоцировал ее? Всегда животное виновато, ты, тварь, пусть твое поколение будет проклято за твою жестокость! Дети ваши всех обижают и они правы, а собака защищается от твоего поганого семени - и она виновата?!