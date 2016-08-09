Как быть, если вас или ваших детей покусала собака. Пошаговая инструкция с комментариями врача и юриста

Если у вас нет собаки… Это не значит, что она вас не укусит. Увы, даже домашние питомцы нападают на людей. Что уж говорить о бродячих животных!

Вера Раш Педиатр

Необходимо четко понимать, как действовать в таком случае. Составить алгоритм действий нам помогла врач-педиатр Вера Раш. Почему именно детский доктор? По статистике, милые песики кусают чаще всего мальчиков и девочек, а инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему ребенку практически ничем не отличается от помощи взрослому.

1. При любом укусе необходимо обратиться в травмпункт. Если он расположен не в соседнем доме, то нужно незамедлительно обработать рану мыльным раствором, промыть проточной водой или воспользоваться любым антисептиком, после чего прикрыть пораженное место стерильной салфеткой. От вируса бешенства это не спасет, а от развития гнойного воспаления — очень даже. Как вариант, можно вызвать «Скорую помощь», которая доставит в инфекционное отделение ближайшей больницы.

2. Врач осмотрит и обработает рану и назначит вакцинацию. Современная медицина предлагает всего шесть уколов (на 0-3-7-14-30-90-й день) вместо 40 инъекций в живот, которые делали раньше. Если пострадали лицо, шея или укусы множественные, могут понадобиться дополнительные инъекции иммуноглобулина.

3. Первый укол делают сразу после укуса. Далее нужно прийти в травмпункт или поликлинику на третий и седьмой день. На десятый день собаку, покусавшую человека, должен осмотреть ветеринар. Если он дает заключение, что животное здорово и бешенства у него нет, то прививок можно больше не делать. Так написано в инструкции к вакцине против бешенства, в соответствии с ней действуют врачи в травмпунках и больницах. Но зачастую на людей нападают бродячие животные, которые покусали и убежали. Показывать ветеринару некого, а значит, пострадавшему нужно сделать все шесть прививок. Кстати, некоторые осторожные доктора настаивают на полной вакцинации даже в том случае, если ветеринар выдал справку о добром здравии собаки. Они руководствуются тем, что инкубационный период бешенства может длиться и месяц (в единичных случаях). Имейте в виду, что противопоказаний к экстренной (не профилактической) вакцинации от бешенства нет. Даже беременность в этом случае не является медотводом, что уж говорить об ОРВИ, пусть и с температурой под сорок, или обострении хронического заболевания.

4. Обратите внимание: если вы знаете собаку и ее хозяев, убеждены в ее здоровье и наличии прививок в сертификате, все равно не стоит рисковать и вообще отказываться от уколов. Профилактическая вакцинация от бешенства, которую положено ежегодно делать животным, гарантирует, что животное не умрет от этой болезни. А заразиться и передать вирус человеку оно все равно может.

Симптомы бешенства у животного:

обильное слюнотечение и рвота;

косоглазие;

отвисание нижней челюсти;

хриплый и приглушенный лай;

судорожные припадки;

агрессивное и неадекватное поведение.

Обратите внимание: на момент укуса этих симптомов у собаки может не наблюдаться! Тем не менее, она уже может быть заразной.

Пострадал малыш

Детям до пяти лет прививку делают в бедро, всем, кто старше — в плечо. И еще раз: кашель, насморк, температура, любые медотводы — это не повод отказываться от экстренной вакцинации против бешенства. Но стоит сообщить врачу обо всех сопутствующих заболеваниях и возможных реакциях ребенка.

И вот еще что следует знать: вероятность развития болезни связана с локализацией укуса. При поражении лица или шеи заболевание возникает в 90% случаев, при укусах в руки — в 60%, в плечо или бедро — в 23% случаев.

О мерах профилактики

Людям, занятым на опасных и потенциально рискованных работах, проводят профилактические прививки от бешенства. Сначала делают три укола — в первый день, на седьмой и тридцатый. Через год схема повторяется, а затем необходимо делать по одному уколу каждые три года. Это касается людей, проживающих или находящихся на отдыхе в отдаленных деревнях, где на многие километры вокруг нет ни одного врача. Также профилактическая вакцинация необходима охотникам, у которых высок риск быть укушенным бешеной лисицей или хорьком.

Важно: бешенство не передается от человека к человеку!

Юридические нюансы

Если вас укусила домашняя собака, возникает вопрос об ответственности хозяина. В соответствии с федеральными законодательством, владелец обязан: