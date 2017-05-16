У взрослого человека все части мозга, как музыканты в оркестре, выступают согласованно, поэтому решения, поступки и эмоции обычно соответствуют ситуации. Мозг подростка так не работает, что и сказывается на его поступках.

Недостаток самоконтроля

Чтобы понять, как выглядит мозг подростка, представьте концертную площадку, на которой идет подготовка к выступлению: всюду валяются провода, колонки не подключены, звук не настроен, экраны не работают. И в довершение всего нигде не найти организатора.

Организатором в мозге выступает префронтальная кора — она взвешивает последствия, формирует суждения и управляет эмоциями. И, конечно, она помогает налаживать взаимопонимание. Ученые обнаружили, что эта область мозга созревает к 20 годам, то есть подросткам приходится строить жизнь «без царя в голове». И с еще не налаженным оборудованием.

В итоге, чтобы принять решение, у них уходит гораздо больше времени, чем у взрослых. По этой же причине ваш ребенок с трудом меняет поведение: исследования показали, что при выполнении задач на поиск ошибок люди старшего возраста нажимают на кнопку в течение 80 миллисекунд, тогда как подростки могут вообще не заметить ничего странного.

Недоразвитость префронтальной коры вызывает еще одну трудность: ваш ребенок бывает груб или эгоистичен. Он не замечает вашей усталости, не предлагает свою помощь. Его способность к эмпатии и сопереживанию проявится в будущем, а пока вам придется объяснять, почему просьба помыть полы не имеет ничего общего с эксплуатацией труда малолетних.

Но это все было бы мелочью, если бы не повышенная активность в области мозга, которая отвечает за наслаждение и вознаграждение. Эта комбинация — недостаток самоконтроля в сочетании с острой потребностью в поощрении — объясняет многие проблемы подросткового возраста.