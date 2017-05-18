Вы не просыпаетесь без кофе
Если ваши родители заядлые кофеманы, то, скорее всего, вам тоже необходимо несколько чашек ароматного напитка, чтобы включить мозг. Ученые обнаружили, что влияние кофеина на самочувствие и настроение передается генетически.
Вы боитесь стоматолога
Если вас заставить выбирать между прыжком с парашютом и чисткой камней между зубами, вы предпочтете первое. Ваш страх вызван не пережитой болью, а поведением мамы или папы. Психологи уверены, если родитель вел вас к дантисту со словами: «Ты только не бойся, больно не будет», а потом дрожал под дверью кабинета, то, скорее всего, вы попадаете в число тех 9-15% взрослых, которые испытывают панические атаки, когда видят бормашину. Это же объяснение касается тревожности и многих фобий.
Вы не любите спорт
Количество усилий, которые вам надо приложить, чтобы вставить с дивана и заняться зарядкой, частично зависит от наследственности. В одном исследовании приняли участие 98 семей. Ученые выделили двадцать один вариант генов, которые ответственны за физическую форму. Те люди, которые обладали хотя бы девятнадцатью из них, улучшили свой аэробный потенциал в три раза по сравнению с теми, у кого менее десяти вариантов генов. Это показывает, что если два человека — у одного есть предрасположенность, а у другого нет — выполняют одинаковый комплекс упражнений, то их результат будет существенно различаться.