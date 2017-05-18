Какой человек откажется от того, чтобы обвинить родителей в своих психологических проблемах? Тем более если есть научно доказанные основания.

Вы не просыпаетесь без кофе

Если ваши родители заядлые кофеманы, то, скорее всего, вам тоже необходимо несколько чашек ароматного напитка, чтобы включить мозг. Ученые обнаружили, что влияние кофеина на самочувствие и настроение передается генетически.

Вы боитесь стоматолога

Если вас заставить выбирать между прыжком с парашютом и чисткой камней между зубами, вы предпочтете первое. Ваш страх вызван не пережитой болью, а поведением мамы или папы. Психологи уверены, если родитель вел вас к дантисту со словами: «Ты только не бойся, больно не будет», а потом дрожал под дверью кабинета, то, скорее всего, вы попадаете в число тех 9-15% взрослых, которые испытывают панические атаки, когда видят бормашину. Это же объяснение касается тревожности и многих фобий.

Вы не любите спорт

Количество усилий, которые вам надо приложить, чтобы вставить с дивана и заняться зарядкой, частично зависит от наследственности. В одном исследовании приняли участие 98 семей. Ученые выделили двадцать один вариант генов, которые ответственны за физическую форму. Те люди, которые обладали хотя бы девятнадцатью из них, улучшили свой аэробный потенциал в три раза по сравнению с теми, у кого менее десяти вариантов генов. Это показывает, что если два человека — у одного есть предрасположенность, а у другого нет — выполняют одинаковый комплекс упражнений, то их результат будет существенно различаться.