Наталья Ионова

На «Премии МУЗ-ТВ 2017» Наталья Ионова выглядела как невыспавшаяся, давно не видевшая дневного света работница БДСМ-клуба. Певица заклеила соски наклейкми в форме звезд, надела ботфорты на шнуровке и накинула серебристую прозрачную кольчужку. Завершали образ белое лицо, темные губы и укладка с эффектом мокрых волос.

Анастасия Решетова

Еще более отчаявшейся девушкой на дорожке церемонии выглядела Анастасия Решетова. Модель наконец впервые вышла в свет с рэпером Тимати, о романе ее с которым говорят уже не первый месяц, и продемонстрировала формы в комбинезоне, из которого давно выросла.

Ольга Бузова

Ольга Бузова вообще вышла бы на дорожку голой, если бы так можно было делать. На церемонии МУЗ-ТВ телеведущая и певица появилась в образе Афродиты, русалки и жемчужины разом. Из золотистой морской раковины Олю достал телеведущий Дмитрий Нагиев, а далее последовало странное шествие по дорожке— в телесном боди, расшитом блестками и золотыми ракушками. Окончательно испортили все впечатление белый синтетический парик и игрушечная корона. Все-таки, экспериментировать надо уметь.

Егор Крид

Егор Крид надел очки Chanel, ремень и тапки Gucci с мехом, золотые цепи и в целом пытался выглядеть очень крутым. Пиджак с золотыми полосами на рукавах и удобные спортивные штаны... Егор пришел на церемонию в образе капитана самолета, которому предстоит долгий рейс, и надо успеть покорить парочку стюардесс.

Марина Александрова

В платье вот с таким странным тюлевым низом и кружавчиками появилась Марина Алексанлрова на открытии фестиваля «Кинотавр» в Сочи и помимо прочих недочетов еще и слилась с красной ковровой дорожкой.

Екатерина Шпица

Женщиной-красной ковровой дорожкой на открытии «Кинотавра» стала и Екатерина Шпица.

Тиш Сайрус

Многие осуждают певицу и актрису Майли Сайрус за эксцентричный стиль. Чтобы понять, откуда это у Майли, достаточно посмотреть на ее родителей Тиш и Билли Сайруса. Нелепые наряды — это семейное.

Кэрри Андервуд

Кэрри Андервуд вышла получать награду на премии CMA Awards в чем-то похожем на рваный пакет. Наверняка, Николь Кидман было неловко поздравлять коллегу своего мужа, музыканта Кита Урбана, с победой.

Диана Крюгер

В Нью-Йорке на днях состоялась церемония вручения премии в области моды CFDA Fashion Awards. Диана Крюгер на модное событие пришла в голубой бархатной шторе, на которую как будто кого-то вырвало золотыми блестками. Кажется, даже самой Диане было неловко в этом странном одеянии.

Алеша Диксон

Алеша Диксон и ее прозрачный комбинезон с аляповатыми блестками и страусиными перьями на премии Glamour Women of the Year Awards 2017 — мы так и не поняли, что это было.

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева на церемонии вручения премии Fashion People Awards выглядела как женщина грани нервного срыва. Внимание любой ценой. Все должны быть возбуждены и уйти с церемонии в мечтах о Наталье и ее соблазнительных изгибах в золотом платье с роковым черным кружевом, в котором ей едва удавалось дышать.

Фото: архивы пресс-служб, Starface, Global look Press, Instagram