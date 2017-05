Виктория Боня

Виктория Боня на красной дорожке перед премьерой фильма «Окча» на Каннском кинофестивале, вероятно, хотела быть похожей на райскую птицу, но перестаралась. Накидка из голубых страусиных перьев, в которой запутались ее волосы, на атласной подкладке была явно лишней и напоминала то ли коврик, то ли наряд фокусника, то ли... В общем, что-то не то, что было нужно для удачного образа. В британском таблоиде Daily Mail наряд Виктории назвали самым нелепым в Каннах и вспомнили, что слишком много девушек, не имеющих отношения к кино, выходят на дорожки кинофестиваля.

Лара Стоун

Тему перьев на Каннском кинофестивале продолжила Лара Стоун. Модель появилась на гала-ужине amfAR в очень странном наряде. Блестящий верх похож на пиджак, который не сошелся на роскошной груди Лары и маловат ей на несколько размеров, поэтому она решила затянуть его пояском. Далее все это безобразие превращается в пушистую розовую юбку и делает Стоун похожей на заблудившегося в Каннах страуса.



Мария Пахарь

Популярной на прошедшей неделе стала тема штор и занавесок. Оперная певица Мария Пахарь выступила на презентации ювелирной коллекции украшений. Платье у артистки было ярко-синее, в пол и вполне себе симпатичное. Вот только когда Мария подошла к роялю и встала на фоне окон Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко с ярко-синими занавесками, отличить ее от этих самых было сложно.

Джессика Харт

Возможно, Джессика Харт поехала на Каннский кинофестиваль прямо с выступления Марии Пахарь. Прихваченную на память занавеску из музыкального театра модель ловко обвязала вокруг талии.

Ляйсан Утяшева

На премии Topical Style Awards в Москве «шторный» тренд поддержала Ляйсан Утяшева. Такое ощущение, что красная шторка упала с карниза прямо ей на плечо, и Ляйсан не успела ее стряхнуть. В итоге кусок мятой атласной ткани испортил очень крутое платье, которое подчеркнуло все достоинства гимнастки.

Белла Хадид

Все шторки расхватали, так что Белле Хадид досталась занавеска. Завернувшись в нее, модель пришла на гала-ужин amfAR. Под платье-занавеску Белла надела полупрозрачные трусы, которые и так мало что прикрывали. Тот случай, когда слишком много информации и обнаженного тела.

На одной из кинопремьер Белла появилась в более скромном платье, похожем на стеганое одеяло. Или на прихватку — чтобы случайно задевшие «горячую» модель не обжигались.

Сара Сампайо

Еще одной женщиной в занавеске на красной дорожке Каннского кинофестиваля стала Сара Сампайо. Вид сзади получился вот такой...

Шер

71-летняя Шер на прошедшей неделе вышла на сцену Billboard Music Awards впервые за 15 лет. Певица выступила с двумя легендарными песнями Believe и If I Could Turn Back Time, представив публике весьма смелые образы, напоминающие ее сценические костюмы 80-х. В серебряном боди с хрустальной бахромой Шер выглядела почти голой, но ее костюмы всегда были очень откровенными, а подтянутой фигурой она может похвастаться и на восьмом десятке. Неудачной получилась новая интерпретация культового образа из клипа 1989 года If I could turn back time — облегающий полупрозрачный черный костюм и кожаная байкерская куртка. С косухой все в порядке, а вот комбинезон подкачал: мало того, что выглядела в нем Шер беременной, так он еще и явил миру синяки и интимную синеватую татуировку артистки, которую назвали «Иконой стиля».

Селин Дион

Селин Дион надела на церемонию Billboard Music Awards платье, из которого безуспешно пыталась выглянуть и показаться поклонникам и фотографам.

Жасмин

Лайфхак от Жасмин: как одеться так, чтобы визуально прибавить себе килограммов пять. Примерно вот так. И сбоку бантики.

Фото: East News, Global Look Press, Starface, Getty