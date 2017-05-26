25 мая в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc состоялось одно из самых ярких и значимых мероприятий Каннского фестиваля — 24-й благотворительный гала-ужин amfAR. Все собранные средства организаторы приема направляют в фонд борьбы со СПИДом.

Гала-ужин считается одним из самых труднодоступных приемов, куда может попасть не каждый. Несмотря на это, amfAR Gala Cannes ежегодно собирает немалое количество голливудских звезд. Накануне по красной дорожке прошлись Ева Лонгория, Линдси Лохан, Николь Кидман, Пэрис Хилтон, Ума Турман, Ксения Собчак и другие. В центре внимания оказалась несравненная Ирина Шейк, чье появление в Каннах произвело настоящий фурор. Для выхода в свет модель выбрала длинное блестящее платье, подчеркнувшее ее роскошные формы.

В этот вечер также отличилась Белла Хадид, представ перед публикой в «голом» наряде, ткань которого напоминала паутину. Самые сокровенные места прикрывали лишь кристаллы, через которые все же виднелась аппетитная грудь манекенщицы.

А вот женственная Ума Турман порадовала общественность элегантным образом. Актриса надела белую рубашку, длинную обтягивающую юбку золотистого цвета с разрезом, дополнив образ бежевым пиджаком и босоножками в тон. Сопровождал Турман в этот вечер ее сын, 15-летний Левон Роэн Турман-Хоук.

А увидеть и оценить образы других звезд на благотворительном вечере amfAR вы можете прямо сейчас, посмотрев нашу фотогалерею.

Фото: globallookpress.com