Нелепые случайности, страшные аварии, сход лавины, обезумевшие фанаты, ревность, несчастная любовь, депрессии и пагубные зависимости стали причиной трагических смертей знаменитостей в самом расцвете сил.

Уитни Хьюстон

Сегодня, 9 августа, одной из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки Уитни Хьюстон могло бы исполниться 54 года. Певица, ушедшая из жизни в 48 лет, была найдена в ванной в номере гостиницы Beverly Hilton 11 февраля 2012 года. Сердце звезды, многие годы боровшейся с наркотической зависимостью, наконец не выдержало. Случилось это накануне 54-й церемонии «Грэмми» и за несколько часов до вечеринки агента Хьюстон Клайва Дэвиса. Семья Уитни Хьюстон обвинила в трагедии ее мужа Бобби Брауна, который всю жизнь завидовал ее всемирной славе, доводил ее до истерик и подсадил на запрещенные препараты. «Я ничего не делала без него. Я не употребляла наркотики без него. Мы делали это вместе, мы были партнерами, он был для меня наркотиком. Я и он — мы были созданы друг для друга, и что бы мы ни делали, мы делали это вместе. Неважно что, главное — вместе», — рассказала Хьюстон в одном из интервью. Антон Ельчин

Пожалуй, одна из самых нелепых и ужасных смертей. Сын российских фигуристов Антон Ельчин начал играть в кино еще в десять лет и к 27 годам успел сняться в драме «Сердца в Атлантиде» со знаменитым Энтони Хопкинсом, в блокбастерах «Звездный путь» и «Терминатор: Да придет спаситель» и многих других картинах. У Антона было много интересных предложений от извесных режиссеров, суливших ему еще больший успех в Голливуде, но все закончилось внезапно и глупо. В июне прошлого года он был обнаружен друзьями мертвым у своего дома в Лос-Анджелесе. Тело актера зажало между бампером его джипа и кирпичной колонной — он вышел из автомобиля, забыв поставить его на ручной тормоз, машина в итоге задним ходом прижала Ельчина к ограде. Принцесса Диана

Когда британская принцесса Диана погибла в автомобильной катастрофе в Париже, ей было всего 36 лет. Вместе с ней скончались ее возлюбленный, сын египетского миллиардера Доди Аль-Файедом, и водитель. Точные причины аварии неизвестны до сих пор. По официальной версии, виновником трагедии стал нетрезвый водитель. Однако по сей день не утихают слухи о том, что аварию подстроили члены британской королевской семьи, которые боялись, что обиженная Диана после развода с изменявшем ей принцем Чарльзом начнет раскрывать нелицепритяные дворцовые тайны. Последнюю версию недавно подтвердил сотрудник британской контрразведки Mi5 Джон Хопкинс. Сергей Бодров

Прославившийся на всю страну после фильма Алексея Балабанова «Брат» Сергей Бодров погиб в 30 лет. Сергей снимал на Кавказе свой второй фильм «Связной» и погиб вместе со всей съемочной группой при сходе лавины в Кармадонском ущелье. Спасательные работы длились несколько месяцев, после трагедии пропавшими без вести числятся более ста человек, в том числе и Сергей Бодров. Франсуаза Дорлеак

Сейчас уже мало кто знает, что у знаменитой французской актрисы Катрин Денев была старшая сестра Франсуаза Дорлеак, которая прославилась первой. Франсуаза с юности принимала участие в модных показах и снималась в кино. Именно она привела младшую сестру Катрин на одну из съемочных площадок и предложила попробовать себя в качестве актрисы. В итоге режиссеры разрывались между двумя эффектными и талантливыми блондинками, не зная, кого пригласить в следующую картину. Например, Роман Полански в 1965 году снял Катрин в «Отвращении», а через год утвердил ее сестру на роль в картине «Тупик». В 1967 году Францию потрясла трагедя: 25-летняя Франсуаза Дорлеак погибла в автокатастрофе по дороге в аэропорт Ниццы, направляясь на лондонскую премьеру «Девушек из Рошфора». Джон Леннон

Это история, которая никогда не перестант вызывать недоумение и ужас. Наверное, один из самых страшных кошмаров любой знаменитости — это обезумевшие фанаты, готовые превратить жизнь кумира в ад преследованиями и различными проявлениями своего нездорового обожания. Американский сторож Марк Чепмен был так одержим Джоном Ленноном из группы Beatles, что сначала начал ассоциировать себя с ним, а затем перелетел через океан, чтобы взять у Леннона автограф, после чего пять раз выстрелил музыканту в спину. Эми Уайнхаус

Обладательница шести премий «Грэмми», Эми Уэйнхаус умерла за пару месяцев до своего 28-летия. Тело певицы было найдено в ее доме в Лондоне. Как и другая обладательница выдающегося голоса Уитни Хьюстон, Уайнхаус много лет страдала от алкогольной и наркотической зависимостей, тесно связанных с ее непростыми отношенями с мужем Блейком Филдером-Сивилом, у которого регулярно были проблемы с законом и супружеской верностью. Официальной причиной смерти Эми, которая незадолго до случившегося собиралась начать новую жизнь и лечилась в реабилитационной клинике, стал сердечный приступ, вызванный алкогольной интоксикацией. Как и в случае с Хьюстон, родственники Уайнхаус отказались пускать горе-мужа даже на ее похороны. Сергей Супонев

Обаятельного ведущего детской передачи «Звездный час» Сергея Супонева не стало, когда ему было всего 38 лет. Во время езды по льду Волги в Тверской области снегоход Супонева занесло, и он на полном ходу врезался в полускрытые подо льдом деревянные мостки речной пристани. В результате аварии телеведущий получил несовместимые с жизнью травмы. На надгробном камне была выбита эпитафия, придуманная его отцом: «Твой звездный путь на этом свете пролег с экрана в души к детям». Четыре года назад не стало сына Сергея Супонева Кирилла, после чего надгробие с этой надписью было убрано, а на его месте установлена общая надгробная плита отца и сына Супоневых. Мария Хосе Альварадо

«Мисс Гондурас-2014», 19-летняя Мария Хосе Альварадо, собиралась представить свою страну на конкурсе «Мисс мира», но этого, к сожалению, так и не случилось. Незадолго до смотра главных красавиц мира Мария вместе с сестрой Софией пошла повеселиться на вечеринку ее парня Плутаро Руиса, с которой не вернулась. Именинник сам обратился в полицию и заявил, что девушки пропали прямо с его дня рождения. Тела сестер были обнаружены закопанными на берегу реки, а позже выяснилось, что Руис и убил красавиц. Он приревновал Софию и в порыве гнева застрелил не только ее, но и оказавшуюся свидетельницей преступления Марию. Леонид Нерушенко