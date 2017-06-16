В честь 20-летия со дня трагической гибели принцессы Уэльской британский журналист Эндрю Мортон переиздаст биографическую книгу «Диана: ее правдивая история — с ее слов». В новое издание войдут расшифровки ранее неизвестных широкой публике аудиозаписей Дианы, на которых она рассказывает очень печальные вещи о своей жизни. Кроме того, в этом году исполняется 70 лет давней возлюбленной принца Чарльза Камилле Паркер Боулз, близкие отношения с которой он поддерживал и во время брака с Дианой и на которой впоследствии женился. В честь юбилея новой супруги принца тоже выйдет биографическая книга, в которой журналистка Пенни Дожур раскрывает подробности этого любовного треугольника. Судя по отрывкам из обеих книг, жизнь принцессы Дианы сложилась куда более трагично, чем было известно ранее.

Более десяти лет страдала нервной булимией

Выяснилось, что принцесса Диана более десяти лет страдала нервной булимией, причиной которой стали слова ее на тот момент будущего супруга — принца Чарльза — о том, что она немного поправилась. Это произошло в 1981 году, вскоре после помолвки. Диана рассказывает, что окружность ее талии перед пошивом свадебного платья была 29 дюймов (примерно 72 см), а перед днем бракосочетания — 23,5 дюйма (примерно 59 см). Тогда никто не догадывался, что главной причиной такого резкого похудения является не предсвадебное волнение, а серьезные психические отклонения, связанные с нарушением пищевого поведения. «Я помню, как любила своего мужа. Я не могла оторвать взгляда, когда смотрела на него. Я была уверена, что я — самая везучая девушка в мире. Я думала, он будет заботиться обо мне. Как же я ошибалась… Мы поженились в среду. В понедельник мы посетили Собор Святого Павла, и там, под прицелом камер, я начала понимать, что меня ждет. Ситуация с Камиллой преследовала меня все время, с самой помолвки. Я не могла ни с кем поговорить об этом, и у меня не было собственных сил бороться.

Когда я шла к алтарю, я искала глазами ее. Я знала, что она рядом. Накануне у меня был ужасный приступ булимии, я ела все, что могла найти. Но наутро я была очень спокойна, слишком спокойна. Смертельно спокойна. Я чувствовала себя как овечка, которую ведут на заклание. Я знала это и не могла ничего поделать. На обратном пути я увидела ее. Она была бледная, ее лицо было серым, и шляпка с вуалью этого не могла скрыть. Когда мы вышли из церкви, все приветствовали нас, кричали "ура". Они кричали так, потому что думали, что мы счастливы. И я поймала себя на мысли, что взвалила на себя непосильную роль, я не знала, что со всем этим делать дальше», — рассказала принцесса. Пыталась покончить жизнь самоубийством

Диана была в депрессии и во время свадебного путешествия. Ее преследовали приступы булимии, она чувствовала себя уставшей: «Я выплакала все глаза на той прекрасной яхте. Оттуда мы отправились в замок Балморал, но и там я продолжала думать о Камилле. Она завладела моими мыслями. Я не доверяла Чарльзу, была уверена, что каждую минуту, когда он не со мной, он звонит ей. Мы жили в Балморале с августа по октябрь, я худела на глазах. Люди замечали эту ненормальную худобу, к октябрю ее уже невозможно было скрыть, все гости обращались со мной как со стеклянной вазой. Я была в депрессии. Однажды я пыталась порезать свои запястья лезвиями для бритвы. За окном шел дождь, шел и шел, не переставая». Помочь принцессе пытались лучшие врачи Лондона. Пришла в себя Диана, когда узнала, что ждет первенца: «В октябре я узнала, что беременна. Уильяма мне послал Бог. Я была рада этой новости, мысли о ребенке захватили мое сознание. В то время для меня это было высшим наслаждением — знать, что скоро я стану мамой». Угрожала убить любовницу мужа Камиллу Паркер Боулз

В книге британской журналистки Пенни Донжур, посвященной жизни Камиллы Паркер Боулз, рассказывается о том, что однажды Диана позвонила любовнице мужа прямо среди ночи и заявила буквально следующее: «Я наняла киллера. Он уже поджидает в саду. Посмотри в окно». Известно, что поначалу принцесса Диана даже дружила с Камиллой, не зная всех подробностей отношений герцогини с принцем Чарльзом. О том, что принц Чарльз ей изменяет и после свадьбы, она узнала вскоре после рождения младшего сына, принца Гарри. Разводиться Диана не стала. Однажды она устроила скандал прямо на глазах у многочисленных гостей-аристократов на одной из светских вечеринок. «Я все знаю о Чарльзе и тебе. Я не вчера родилась», — заявила тогда первая жена принца Уэльского. Принцы Уильям и Гарри знали о страданиях матери и безуспешно пытались ей помочь

Из-за этого любовного треугольника и тяжелой атмосферы во дворце страдала не только принцесса Диана, но и ее сыновья Уильям и Гарри. В интервью биографу Эндрю Мортону она призналась, что принц Уильям подкладывал под дверь платки, когда она в очередной раз плакала, закрывшись в ванной. Отвечая на вопросы ведущих одного из телешоу о том, зачем сейчас ворошить прошлое, Мортон ответил следующее: «Думаю, они (принцы Уильям и Гарри) хотят знать больше о собственной матери. Они жили в этой атмосфере изо дня в день. Они понимали, что происходит, уже тогда. Им даже не надо рассказывать мне о том, насколько была несчастна их мать и какая дистанция была между ней и их отцом. От принца Гарри я узнал, что после всего случившегося — в том числе после того, что ему пришлось идти за гробом матери в возрасте 12 лет, — ему надо было справляться с собственными проблемами, которые ему помогли решить консультации у психолога». Принцессу Диану могли убить члены королевской семьи