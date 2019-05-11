Звездная эволюция: как с годами менялись стиль и внешность Алины Кабаевой

После завершения спортивной карьеры Кабаева была депутатом Государственной думы, а потом стала председателем совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» и возглавила совет директоров ЗАО «Спорт-Экспресс». Предлагаем посмотреть, как она менялась на протяжении двадцати лет и из юной олимпийской чемпионки превратилась в бизнес-леди и самую загадочную женщину России.
Текст: Роман Страстный
Фото: Getty
Видео: Анна Егорова / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!