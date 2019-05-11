Звездная эволюция: как с годами менялись стиль и внешность Алины Кабаевой

Олимпийской чемпионке по художественной гимнастике, одной из самых обаятельных спортсменок и самой загадочной женщине России Алине Кабаевой 12 мая исполнилось 36 лет. Будущая чемпионка начала свой путь к олимпийской медали по художественной гимнастике в три с половиной года, а в 13 лет вошла в состав сборной.