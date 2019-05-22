Нежная, загадочная, манящая и харизматичная: самые яркие клипы Анжелики Варум

Анжелика Варум на этой неделе отмечает юбилей — певице исполняется 50 лет. За многолетнюю карьеру в шоу-бизнесе она не раз кардинально меняла имидж, удивляла поклонников провокационными клипами и смелыми нарядами, проникновенными лирическими композициями и зажигательными танцевальными хитами. Поздравляем именинницу с юбилеем и предлагаем вспомнить ее самые яркие клипы.