Некоторые из этих мужчин, переживших потерю любимых женщин, решились на новые отношения, а другие так и не нашли в себе силы завести новый роман.

Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев столкнулся сразу с несколькими тяжелыми испытаниями: узнал о страшном диагнозе любимой женщины — певицы Жанны Фриске (глиобластома головного мозга), пережил ее долгое и непростое лечение, которое так и не смогло ей помочь, а потом попал в настоящую информационную мясорубку. Историю болезни и смерти экс-участницы группы «Блестящие», которой не стало три года назад, обсуждают до сих пор, а телеведущему все еще приходится выяснять отношения с родственниками певицы, обвиняющими его в воровстве денег, собранных на ее лечение, и в том, что он не дает им видеться с внуком — единственным сыном Жанны, четырехлетним Платоном. Сам Дмитрий сейчас растит сына с помощью няни, ведет популярное ток-шоу «На самом деле» и, судя по всему, готов двигаться дальше. Пирс Броснан

Исполнитель роли Джеймса Бонда Пирс Броснан потерял не только жену, но и приемную дочь: обе они скончались из-за рака яичников. «Смотреть на то, как жизнь дорогого тебе человека сжирает эта проклятая болезнь, невыносимо и мучительно. Я сжимал руку моей очаровательной, мужественной и замечательной первой жены Кассандры, когда она умирала. Болезнь расправилась с ней так быстро. А в прошлом году я точно так же держал руку моей чудесной, всегда смеющейся дочери Шарлотты, которая тоже умерла от этой проклятой наследственной болезни. Так что я отношусь к тому типу мужчин, которые похоронили дорогих для них женщин, я прошел через сильнейшую душевную боль», — откровенно поделился своими переживаниями со сцены актер на благотворительном вечере общества помощи жертвам рака и их семей Stand Up to Cancer. Броснан нашел в себе силы пережить случившееся и начать все заново. Спустя три года после смерти жены он начал встречаться с журналисткой Кили Шэй Смит, на которой в итоге женился. У супругов есть двое сыновей — 21-летний Дилан Томас и 17-летний Пэрис Бекетт. Константин Хабенский

Жена Константина Хабенского — журналистка одной из радиостанций Санкт-Петербурга Анастасия Смирнова умерла от опухоли головного мозга, когда ей было всего тридцать три года. После смерти первой супруги актер создал благотворительный фонд, помогающий детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга, один воспитывал сына Ивана, которому недавно исполнилось одиннадцать, и вел затворнический образ жизни. Расцвел Хабенский благодаря вспыхнувшим чувствам к коллеге по театру МХТ им. Чехова Ольге Литвиновой, ставшей впоследствии его супругой. По словам знакомых артиста, Ольге удалось найти общий язык с сыном актера. Мальчик прекрасно поладил с мачехой, которую называет мамой. Кроме того, в прошлом году у супругов родилась дочь Александра. Пол Маккартни

Первая жена участника легендарной группы The Beatles Пола Маккартни Линда Истман родила ему троих детей и умерла от рака груди в 56 лет. После смерти супруги музыкант посвятил ей очень трогательное письмо: «Мне выпала честь быть ее любимым на протяжении 30 лет, и все это время, за исключением одного вынужденного случая, мы ни разу не проводили ни единой ночи порознь. Когда нас спрашивали, почему так происходит, мы отвечали: «А ради чего разлучаться?» Немного есть фотографов, которые могли бы сравниться с Линдой по мастерству. Она умела видеть красоту, ее снимки наполнены интенсивной честностью. Линда была прекрасной матерью. Мы всегда говорили, что хотим одного — чтобы дети выросли с добрым сердцем. И они выросли именно такими. Все члены нашей семьи были так близки, что ее смерть оставила зияющую пустоту в нашей жизни. Это никогда не пройдет, но нам предстоит смириться с этим». Спустя год на церемонии Pride of Britain Awards Пол Маккартни познакомился с бывшей моделью Хизер Миллс, на которой женился. У супругов родилась дочь, но брак в итоге распался и завершился скандальным бракоразводным процессом. Сейчас музыкант женат на американской миллионерше, занимающейся благотворительностью, Нэнси Шевелл. Сергей Цигаль

Художник Сергей Цигаль и актриса Любовь Полищук прожили в браке более двадцати лет. Разлучил супругов страшный диагноз артистки — саркома позвоночника. Актрисе удалили часть позвоночника, после чего она проходила реабилитацию в частной израильской клинике, но, к сожалению, без особого успеха. Полищук скончалась на 58-м году жизни. Киану Ривз

Личная жизнь Киану Ривза похожа на драму с очень грустным финалом. В далеком 1999 году у Ривза и его подруги — актрисы Дженнифер Сайм родилась мертвая дочь, которой они уже придумали имя — Ава Арчер Сайм-Ривз. Спустя два года Сайм погибла в автокатастрофе. Актер никогда не был женат, а после гибели любимой о его романах ничего неизвестно. Киану Ривз часто появляется на улицах грустным и в полном одиночестве. Папарацци постоянно фотографируют его сидящим на лавочке в парке, пьющим кофе на бордюре или читающим газету в метро. Однажды фотография грустного Ривза, поедающего сэндвич, вдохновила шутников на создание интернет-мема «Грустный Киану». На фанатской странице актера в Facebook 15 июня был объявлен неофициальным Днем поднятия настроения Киану Ривзу. Свои дни рождения звезда фильма «Матрица», как правило, отмечает тихо и незаметно. Например, 50-летний юбилей он отметил дома со своей сестрой. Вячеслав Малафеев

Экс-вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев потерял супругу Марину в 2011 году. Гендиректор продюсерского центра «Малафеева продакшн» погибла в автомобильной аварии в Санкт-Петербурге. Их дочери тогда было семь лет, а сыну — пять. Вскоре после гибели супруги футболист женился на выпускнице университета культуры и искусств Екатерине Комяковой, родившей ему сына Алекса. Лиам Нисон

Супруга Лиама Нисона — актриса Наташа Ричардсон в 2009 году получила серьезную черепно-мозговую травму на горнолыжном курорте Мон-Тремблан в Квебеке и вскоре скончалась. Ей было всего 45 лет. От брака с Ричардсон у Нисона осталось двое сыновей — Дэниел и Майкл. Больше актер не женился. Впрочем, пару лет назад Лиам Нисон признался журналистам, что у него роман с «невероятно знаменитой» женщиной. По слухам, новой возлюбленной актера стала его коллега Наоми Уоттс. Джим Керри