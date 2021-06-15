Актриса Тамара Семина рассказала, почему не выходила на связь несколько месяцев
Тамара Семина в передаче «Пусть говорят» рассказала страшную новость – у нее от коронавируса скончалась последняя сестра. После этого она решила прервать все социальные контакты.
«В феврале от коронавируса умерла моя последняя сестра. Ее выписали из больницы, а дома она скончалась. Галя ушла, я осталась одна... Конечно, есть племянники и племянницы, но никто никогда не позвонит», – рассказала она.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр из фильма «Крепостная актриса»
С остальными родственниками, по ее словам, она не спешит общаться.
«Они все красивые, но нам не по пути. Все родные, но все чужие… Тетю Павлину вообще не люблю, говорю ей это в глаза».
Она отметила, что поддержать ее в трудное время никто не спешит.
«Я вся в лекарствах, еле живая. При этом у меня масса увлечений — хожу и пою. Я кошка, которая гуляет сама по себе… Буду подыхать, но денег не попрошу».