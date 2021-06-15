Актриса Тамара Семина рассказала, почему не выходила на связь несколько месяцев

«Они все красивые, но нам не по пути. Все родные, но все чужие… Тетю Павлину вообще не люблю, говорю ей это в глаза».

Она отметила, что поддержать ее в трудное время никто не спешит.

«Я вся в лекарствах, еле живая. При этом у меня масса увлечений — хожу и пою. Я кошка, которая гуляет сама по себе… Буду подыхать, но денег не попрошу».