Хайди Клум с эффектным декольте и в мини, Адриана Лима в прозрачном платье и другие звезды на MTV Video Music Awards 2019

Главной звездой вечера стала самая высокооплачиваемая певица по версии Forbes Тейлор Свифт, одержавшая победу в основной номинации «Видео года» за клип на песню You Need To Calm Down. Тейлор буквально взорвала зал своим выступлением — под ее хиты поклонники и знаменитости плакали, смеялись, пели и целовались.