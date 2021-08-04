Карьера в кино, свадьба с принцем, побег из дворца — что еще успела сделать Меган Маркл к 40 годам

Меган получила первую роль в кино после того, как ее заметили «нужные люди» на одной из вечеринок в посольстве Буэнос-Айреса.

Но карьера ее не сразу пошла в гору. Перед этим Маркл работала каллиграфом. Она до сих пор считает письма, написанные от руки, особым видом искусства, передающим тепло того, кто потратил время на его написание.

В 2002-м состоялся дебют Меган Маркл в кино. В сериале «Главный госпиталь» она сыграла роль медсестры. Затем она появилась в таких проектах, как «C.S.I.: Майами», «Город будущего», «C.S.I.: Место преступления — Нью-Йорк», «Больше, чем любовь», «Война в доме», «Грань», «Касл», «Помни меня», «Несносные боссы» и других. Самой известной работой с участием Меган стал сериал «Форс-мажоры». За съемки в одном эпизоде Меган получала по 50 тысяч долларов.

В одном из интервью Маркл призналась, что роли в кино доставались ей с трудом из-за ее расовой принадлежности (мать Меган — афроамериканка).

Меган Маркл всегда выводило из себя, когда на фото ей осветляли кожу или убирали веснушки. Она против любой ретуши изображений.