Карьера в кино, свадьба с принцем, побег из дворца — что еще успела сделать Меган Маркл к 40 годам
Меган Маркл сумела реализовать мечту миллионов девушек по всему миру: построила карьеру в кино, вышла замуж за принца, когда ей было уже далеко за 30, родила двоих детей и живет счастливо так, как хочется именно ей.
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: I-Images/ Global Look press
Меган Маркл родилась 4 августа 1981 года в семье режиссера по свету Томаса Маркла и социального работника Дории Рэгленд. В детстве Меган часто бывала с отцом на съемочных площадках.
В 11 лет девочка написала письмо в Procter&Gamble с просьбой устранить несправедливость в рекламе: в роликах со средствами для мытья посуды показывали только женщин. Вскоре компания исправила эту оплошность.
Меган училась в Северо-Западном университете, одновременно проходила стажировку в американском посольстве в Буэнос-Айресе. Она даже подумала начать политическую карьеру, но провалила тесты, не набрав нужное количество баллов.
Фото: Inside Edition/ Ferrari/ Global Look press
Меган получила первую роль в кино после того, как ее заметили «нужные люди» на одной из вечеринок в посольстве Буэнос-Айреса.
Но карьера ее не сразу пошла в гору. Перед этим Маркл работала каллиграфом. Она до сих пор считает письма, написанные от руки, особым видом искусства, передающим тепло того, кто потратил время на его написание.
В 2002-м состоялся дебют Меган Маркл в кино. В сериале «Главный госпиталь» она сыграла роль медсестры. Затем она появилась в таких проектах, как «C.S.I.: Майами», «Город будущего», «C.S.I.: Место преступления — Нью-Йорк», «Больше, чем любовь», «Война в доме», «Грань», «Касл», «Помни меня», «Несносные боссы» и других. Самой известной работой с участием Меган стал сериал «Форс-мажоры». За съемки в одном эпизоде Меган получала по 50 тысяч долларов.
В одном из интервью Маркл призналась, что роли в кино доставались ей с трудом из-за ее расовой принадлежности (мать Меган — афроамериканка).
Меган Маркл всегда выводило из себя, когда на фото ей осветляли кожу или убирали веснушки. Она против любой ретуши изображений.
«Только к 20 годам я поняла, что я такая, какая есть, и не должна ни под кого подстраиваться», — говорила Меган в интервью.
Фото: Kinopoisk.ru
Страсть Меган Маркл — путешествия. Однажды она отправилась в турне по следам книги «Ешь, молись, люби». Она легко находит общий язык с новыми знакомыми. Высокие коммуникативные качества в будущем помогли ей как члену королевской семьи.
В сентябре 2011-го Меган вышла замуж за режиссера Тревора Энгельсона, с которым до этого встречалась 7 лет. Брак не был долгим: в 2013-м они уже развелись. После того как Меган начала встречаться с принцем Гарри, внимание прессы было приковано и к ее бывшему мужу. Энгельсон признался, что это его тяготило и даже доводило до депрессии.
О романе принца Гарри и Меган Маркл стало известно в ноябре 2016 года. К тому времени Меган уже перебралась в Лондон и отказалась от алиментов от экс-супруга.
До отношений с членом королевской семьи Великобритании Маркл вела успешный блог по стилю. И когда она закрыла аккаунт, в прессе начали писать, что у Гарри и Меган все серьезно. Ради отношений с любимым актрисе пришлось поставить крест на карьере в Голливуде. Это было требованием Дворца.
Кстати, в своем life-style блоге Меган однажды призналась, что любит десерты, вино и пиво.
Фото: I-Images/ Global Look press
«Даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца», — утверждала известная певица. И эти слова как нельзя лучше подходят Меган Маркл. Женой принца Гарри она стала в 37 лет.
С момента знакомства с Гарри Меган находилась под прицелом фотокамер и повышенного внимания общественности. Это тяготило его и ее, и особенно то, что в обществе обсуждали цвет кожи красавицы. Гарри не раз выступал с обращениями к прессе, в которых просил оставить его любимую в покое. Он всеми силами хотел оградить ее от негатива.
Первенец пары — сын Арчи — родился 6 мая 2019 года. И Меган с Гарри, к тому времени нарушившие несколько традиций королевской семьи (чего только стоит брак с разведенной американкой с иным цветом кожи), не стали устраивать традиционную фотосессию с младенцем на пороге госпиталя. Наследника они представили во дворце.
Фото: I-Images/ Global Look press
Меган и Гарри всегда откровенно тяготили обязанности членов королевской семьи. Они хотели быть просто счастливыми без круглосуточного подглядывания в их личную жизнь. Гарри всегда отличался от старшего брата Уильяма, который беспрекословно следовал протоколу. Младший же сын Дианы и Чарльза постоянно нарушал все правила: то устраивал громкие скандальные вечеринки, то женился на девушке, которая не вписывалась в его круг. А чего стоят публичные проявления чувств Гарри и Меган, которые постоянно трогательно прикасаются друг к другу на публике. Принц Уильям и Кейт Миддлтон себе такого не позволяют.
«Он не станет королем, но станет королем человеческих сердец», — так говорила о Гарри принцесса Диана. И в чем-то была права....
После свадьбы и рождения сына Меган и Гарри недолго пробыли под крылом Елизаветы II. В январе 2020-го герцог и герцогиня Сассекские заявили, что складывают с себя полномочия членов королевской семьи.
В том же году Гарри, Меган и Арчи перебрались на несколько месяцев в Канаду, а затем в США. После переезда супруги перестали вести свой официальный аккаунт в Instagram. «Если мы больше не появляемся здесь, это не значит, что наша работа прекратилась. Спасибо всем за поддержку и вдохновение», — говорилось в их обращении в блоге, на который до сих пор подписаны 10 млн человек.
В США Гарри и Меган продолжили гуманитарную деятельность, основав фонд Archewell.
4 июня 2021 года у герцога и герцогини Сассекских родилась дочь Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Родители до сих пор не представили малышку миру.
Несмотря на сложные отношения Гарри с родственниками, и Дворец, и Уильям с супругой, и принц Чарльз поздравили беглого принца с женой со счастливым событием в жизни.
Несколько недель поклонники пары следили за тем, внесут ли Лилибет в список престолонаследников. И это случилось лишь через полтора месяца после ее рождения.
Казалось бы, Меган и Гарри, пройдя все трудности, вызвав осуждение сторонников монархии, получили в жизни то, к чему так яростно стремились: свободу и счастливую жизнь вдалеке от посторонних глаз. Но жизнь паре периодически отравляют скандальные интервью ее отца Томаса Маркла и его дочери (сводной сестры Меган) Саманты Грант. Они постоянно раздают интервью, в которых рассказывают пикантные подробности о прошлой жизни Меган.
Впрочем, и сами герцог и герцогиня Сассекские не такие белые и пушистые, какими могут показаться. После переезда в США они выпустили автобиографичную книгу «В поисках свободы». А сейчас Гарри готовит к выходу сразу несколько мемуаров. Но опубликовать их он обещал только после смерти Елизаветы II. Принц хочет провести публику в закулисье жизни при Дворе, но переживает, что подробности могут ранить королеву.
Фото и видео: Instagram, Getty Images, Malala Fund, Stephen Lock, I-Images, face to face, SMG, Andrew Parsons, Dennis Van Tine/ Global Look press, Kinopoisk.ru, East News, кадры фильмов
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