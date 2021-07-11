Бывший муж Меган Маркл сравнил их брак с «грязью на подошве»

Тревис вспоминает, что на время длительных съемок актрисе приходилось находиться в Торонто, а ему нужно было работать в Калифорнии. Влюбленные могли не видится долгое время, а Маркл всегда ставила карьеру в приоритет.

В 2013 году Меган решила подать на развод, ссылаясь на «непримиримые разногласия». В тот момент актриса была на пике своей популярности.

По сообщениям королевского биографа Эндрю Мортона, будущая герцогиня отправила обручальное кольцо своему мужу по почте, чем сильно оскорбила его. Тревис почувствовал себя униженным и «с трудом сдерживал свой гнев». После этого поступка он сравнил себя с «грязью на ее подошве».

На данный момент продюсер счастлив в браке с дочерью миллионера Трейси Курланд. Пара поженилась в 2019 году. А Меган Маркл в 2018 году вышла замуж за принца Гарри, с которым воспитывает двоих детей.