Как выглядят Мэгги и Ральф де Брикассар из «Поющих в терновнике» через 38 лет после выхода фильма
Фильм имел не меньший успех у зрителей, чем роман у читателей. Но все же нашли за что его поругать. Самое большое недовольство выразила сама Колин МакКалоу. Ее совершенно не устроила Рейчел Уорд в роли Мэгги. Автор произведения призналась, что красавица актриса была совсем не такой, какой описана главная героиня произведения.
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Фото: Кадр фильма
И тем не менее, не смотря и на похвалы, и на критику, фильм «Поющие в терновнике» собрал множество престижных наград, в том числе четыре «Золотых глобуса» в номинациях «Лучший актер мини-сериала» (Ричард Чемберлен), «Лучший актер второго плана мини-сериала» (Ричард Кайли), «Лучшая актриса второго плана» (Барбара Стэнвик) и «Лучший мини-сериал или фильм на ТВ».
Исполнительница главной роли Рейчел Уорд осталась без наград. Знатоки кино называли ее красивым манекеном и никудышней актрисой, часто обвиняли в том, что в кадре она переигрывает.
Как же сложились судьбы исполнителей главных ролей в романтической драме «Поющие в терновнике»?
Рейчел Уорд
На момент съемок в «Поющих в терновнике» актрисе было 26 лет. После премьеры фильма на ее голову обрушились обвинения в бездарности и холодности. Кинокритики назвали ее красивой, но посредственной актрисой. Подобные высказывания больно ударили по самолюбию молодой красавицы, которая не была готова к такому повороту событий.
В сознании артистки не укладывались выпады в ее адрес еще и потому, что за год до съемок в драме, Уорд номинировали на «Золотой глобус» в номинации «Прорыв года». Правда, награду все же получила другая начинающая звезда.
Всего Рейчел Уорд снялась в нескольких десятков фильмов, а в последние годы предпочитает заниматься режиссурой. Она сняла уже 11 фильмов.
Съемки в «Поющих в терновнике» принесли ей счастье в личной жизни. На площадке она познакомилась с Брайаном Брауном, который играл ее мужа Люка О`Нила. Вскоре они поженились и счастливо живут до сих пор. У пары четверо детей.
Подробно о судьбе Рейчел Уорд вы можете прочитать на нашем сайте.
Ричард Чемберлен
Ричарду уже 87 лет. Пик его карьеры пришелся на 80-е годы. В начале десятилетия на экраны вышел фильм «Сегун», где он сыграл Джона Блэкторна, английского мореплавателя, «застрявшего» в Японии и ставшего пешкой в больших играх. После этой роли к актеру пришла бешеная популярность.
Фото: Kinopoisk.ru
В одном из лондонских университетов посчитали: каждую минуту в мире покупают по два экземпляра романа «Поющие в терновнике».
А через три года роль в «Поющих в терновнике» закрепила успех. А самого Чемберлена после исполнения роли Ральфа де Брикассара называли секс-символом.
Чемберлен востребован до сих пор, несмотря на свой преклонный возраст. Он снялся более чем в 90 фильмах. Лишь в зрелые годы статный актер, по которому десятилетиями сходили с ума миллионы женщин, признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Актер признавался в интервью, что он долго хранил молчание из-за того, что никак не мог выйти из «приклеенного» к нему образа завоевателя женских сердец. Хотя, будучи уже на пике популярности, он жил со своим партнером. Их отношения длились почти 40 лет.
В 2003 году актер издал книгу «Разбитая любовь», в которой рассказал о своих переживаниях из-за личных пристрастий.
В ближайшее время состоится премьера сразу двух фильмов с участием Ричарда Чемберлена.
Брайан Браун
За роль Люка О`Нила в «Поющих в терновнике» Брайан Браун получил номинацию на «Золотой глобус», но награда в итоге ушла другому актеру.
Фото: Kinopoisk.ru
Несмотря на отрицательный характер персонажа, зрители его полюбили. Ну а главной наградой для актера стала молодая красавица жена Рейчел Уорд.
В творческом плане Браун стал более удачливым, чем его супруга. Брайан много снимался в Голливуде. Он появился в таких фильмах, как «Австралия», «Иллюзия убийства», «Гориллы в тумане» и многих других.
Сейчас большую часть времени актер проводит на родине в Австралии, где он востребованный театральный актер, но не забывает Брайан Браун и про Голливуд.
Мэр Уиннингхэм
И Колин МакКалоу, и зрители после выхода фильма на экраны были недовольны тем, сколько экранного времени выделили для Джустины, дочери Мэгги, и ее сюжетной линии и личных переживаний. Ее сыграла актриса Мэр Уиннингхэм. И поэтому актрисе в эпизодах пришлось проявлять все свое мастерство.
Фото: Kinopoisk.ru
Мэр стала успешной актрисой. В 1985-м вышел фильм «Они святого Эльма» с ней, Эмилио Эстевесом, Дэми Мур и другими начинающими актерами. Успех фильма гарантировал им путь на вершину Голливуда.
И творческая судьба Мэр Уиннингхэм сложилась успешно. Она стала не только популярной киноактрисой («Тернер и Хуч», «Филомена», «День из жизни»), но и востребованной на театральной сцене.
Личная жизнь у артистки была не столь удачной. Она четыре раза выходила замуж. Одним из ее мужей был Эй Мартинез (исполнитель роли Круза Кастильо в «Санта-Барбаре»), но все браки закончились разводом. У Мэр есть пятеро детей.
Филипп Энглим
Исполнителю роли сына Мэгги и Ральфа Дэна Филиппу Энглиму уже 68 лет. Кинокарьеру он завершил больше 20 лет назад, и информации о нем не так много.
Фото: East News
Во время съемок в «Поющих в терновнике» Филипп был на 3 года старше своей экранной матери Рейчел Уорд. Но в отличие от коллег, роль в сериале стала не самым большим успехом в карьере актера. В начале 80-х он прославился в спектакле «Человек-слон», а — в одноименном телефильме. За свою работу он получил номинацию на «Золотой глобус».
Филипп Энглим много играл до конца 1990-х годов, а потом резко порвал с профессией. Свое решение он объяснил усталостью. Сейчас Филипп живет на ферме и разводит скот.
Фото и видео: Instagram, kinopoisk.ru, кадры фильмов, East News, Getty Images
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