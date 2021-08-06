Как выглядят Мэгги и Ральф де Брикассар из «Поющих в терновнике» через 38 лет после выхода фильма

И тем не менее, не смотря и на похвалы, и на критику, фильм «Поющие в терновнике» собрал множество престижных наград, в том числе четыре «Золотых глобуса» в номинациях «Лучший актер мини-сериала» (Ричард Чемберлен), «Лучший актер второго плана мини-сериала» (Ричард Кайли), «Лучшая актриса второго плана» (Барбара Стэнвик) и «Лучший мини-сериал или фильм на ТВ».

Исполнительница главной роли Рейчел Уорд осталась без наград. Знатоки кино называли ее красивым манекеном и никудышней актрисой, часто обвиняли в том, что в кадре она переигрывает.

Как же сложились судьбы исполнителей главных ролей в романтической драме «Поющие в терновнике»?