Как сейчас выглядит красавица Мэгги из фильма «Поющие в терновнике» и как сложилась ее судьба
Фото: East News
Рэйчел Уорд родилась в Англии в 1957 году. Детство девочки из знатного семейства прошло в шикарном особняке в окружении прислуги. Рейчел всегда стремилась стать актрисой, и у нее это получилось, но не сразу. В 16 лет она переехала в Нью-Йорк, где успешно строила карьеру модели.
Первую роль Рэйчел сыграла в 1979 году в фильме «Рождественские полевые лилии». Потом она попала в известный сериал «Династия», фильмы «Вечерняя школа», «Команда Шарки», «Мертвые пледов не носят» и «Финальный террор».
Фото: East News/ Mary Evans/ AF Archive
1982 год стал переломным в ее карьере: Уорд попала на кастинг в фильм «Поющие в терновнике». Режиссер Дэрил Дьюк рассказывал после, что на роль Мэгги Клири, всю жизнь хранящую любовь к священнику Ральфу де Брикассару, претендовали 75 актрис, среди них такие звезды, как Мишель Пфайффер, Ким Бейсингер, Оливия Ньютон и Джейн Сеймур. У последней из них были максимальные шансы попасть в проект, но Рейчел обошла и ее.
«Она не просто sexbkf роль, но обратилась к педагогу по актерскому мастерству, который "собрал" ей образ. К тому же Рейчел выглядела так, что вот-вот рассыплется под тяжестью испытаний судьбы», — такая актриса нам и была нужна.
Фото: East News
На съемках фильма Рейчел встретила будущего мужа — Брайана Брауна, игравшего в «Поющих в терновнике» мужа Мэгги Люка О`Нилла. В тот период 25-летняя Уорд переживала расставание с женихом, но, как только она встретиласьс Брайаном, вся ее печаль улетучилась.
За романом наблюдала вся съемочная площадка. И в то время, как Уорд идеально изображала страсть к Чемберлену в ее сердце уже был Браун, которого она по сценарию ненавидела. На вечеринке по поводу помолвки актеров присутствовала вся съемочная группа. На свадьбу, которая состоялась через три месяца после первой встречи, тоже попали многие из них.
У Рейчел Уорд и Брайана Брауна родились трое детей - две дочери и сын. Актеры до сих пор счастливы в браке.
Фото: East News
После выхода на экраны фильма «Поющие в терновнике» Рейчел Уорд снялась еще более чем в 50 фильмах (и срежиссировала 12 картин): «Крепость», «Как преуспеть в рекламе», «И море раскроет тайну», «Широкое Саргассово море», «На последнем берегу» и другие. Но ни один из них не смог повторить успех картины по роману Колин МакКалоу. Уорд, несмотря на свой талант, стала заложницей одной роли.
Кстати, несмотря на то, что фильм стал хитом по всему миру, а его персонажи полюбились миллионам зрителям, кинокритики нелестно высказывались о работе Рейчел, обвиняя в наигранности. Это сильно пошатнуло ее самооценку.
Фото: Getty Images
Сейчас Рейчел Уорд и Брайан Браун уже бабушка и дедушка. Актеры живут на своей ферме в Австралии, изредка появляясь вместе на красных дорожках.
Супругам даже удалось еще поработать вместе. Рейчел Уорд сняла фильм «Красивая Кейт» (сценарий тоже написала она), а Брайан Браун стал продюсером и исполнителем главной роли. Фильм удостоился многих наград.
Фото: Getty Images
В сегодняшней Рейчел Уорд с трудом можно угадать былую красотку Мегги. Но красота и молодость не то, за чем гонится актриса. Главными для нее стали роли жены и матери. Кстати, во время первого общения Брайан взял руку будущей жены и, посмотрев, на линии на ее ладони, предсказал: «У тебя будет трое детей». И не обманул.
Последний фильм с участием Рейчел Уорд вышел на экраны в 2016 году (1Cvthnm и жизнь Отто Блума»). О новых проектах пока ничего не известно.
Фото и видео: «Поющие в терновнике», Getty Images, East News, кадры фильмов
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