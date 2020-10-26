Как сейчас выглядит красавица Мэгги из фильма «Поющие в терновнике» и как сложилась ее судьба

Рэйчел Уорд родилась в Англии в 1957 году. Детство девочки из знатного семейства прошло в шикарном особняке в окружении прислуги. Рейчел всегда стремилась стать актрисой, и у нее это получилось, но не сразу. В 16 лет она переехала в Нью-Йорк, где успешно строила карьеру модели.

Первую роль Рэйчел сыграла в 1979 году в фильме «Рождественские полевые лилии». Потом она попала в известный сериал «Династия», фильмы «Вечерняя школа», «Команда Шарки», «Мертвые пледов не носят» и «Финальный террор».