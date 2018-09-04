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Лера Кудрявцева отправилась в командировку спустя три недели после рождения дочери

47-летняя ведущая Лера Кудрявцева улетела в Сочи на открытие «Новой волны».

Популярная ведущая Лера Кудрявцева родила дочь во второй раз всего три недели назад. На прошлой неделе молодая мама уже снималась на ТВ, а теперь — отправилась в командировку.

«Новая Волна без Кудрявцевой??? Нее, не слышали!)))) Лерыч урра!!!», «Лерочка, выглядите превосходно!!!», «Лерочка, вы шикарная！После родов еще краше стали», «Вы, само очарование!!!», «Мы ждалиии! Красивая очень», «Лера, вы не можете без работы», «Молодая мамуля! С богом», — радуются поклонники.

«Лера!!! Вы уже работаете? Как так? С кем и как без вас ребенок???», «Ну что тут такого родила и вышла на работу. Многие так делают и что?», «Нет любви к детям, и молока нет видемо. Маме до трех лет нужно находится с ребенком», «Вы не кормите грудью? или это уже не модно?», «Лера Мама - маленькой дочери, и она с дочерью», «А Машуня с папой?», «2 няни, работают посуточно 3/3 . Не волнуйтесь», — обсуждают они.

На вопросы фолловеров Лера предпочитает не отвечать.

Ухаживать за малышкой, которую назвали Марией, ей помогает 30-летний хоккеист Игорь Макаров и няня, которой пока не доверяют ребенка. На ком Лера остановила выбор — неизвестно. Изначально она планировала на год нанять филиппинку, так как русские или украинки «болтливы, ленивы, избалованны, навязчивы, и много много всего».

Фото: instagram

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