Адриано Челентано и Клаудиа Мори: история любви парня «с потрясающим оскалом» и жгучей красавицы

Адриано Челентано снялся почти в шести десятках фильмов, самые известные из которых «Блеф», «Бархатные ручки», «Туз» и, конечно, «Укрощение строптивого». Челентано не отличался красотой в каноническом ее понимании, но в нем была такая харизма, что поклонниц у него набралось не меньше, чем у смазливого Алена Делона и брутального Жана-Поля Бельмондо. Но сердце парня с «потрясающим оскалом», как его прозвали в прессе, навсегда заняла знойная черноокая красавица Клаудиа Мори.

Адриано и Клаудиа познакомились на съемках фильма 1963 года «Какой-т странный тип». К тому времени Челентано уже был известным актером, а его пластинки крутили в каждой итальянской семье. Также он успел основать свою музыкальную компанию Clan Celentano. А для Мори фильм стал второй серьезной работой, до нее она появлялась лишь в эпизодах.

Им обоим достались главные роли. Адриано играл артиста, а Клаудиа — женщину, являющуюся к нему с ребенком на руках и заявляющую, какой он ужасный отец.