Адриано Челентано и Клаудиа Мори: история любви парня «с потрясающим оскалом» и жгучей красавицы
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Фото: Cavaliere/Giacomino/Ropi/ Global Look press
Адриано Челентано снялся почти в шести десятках фильмов, самые известные из которых «Блеф», «Бархатные ручки», «Туз» и, конечно, «Укрощение строптивого». Челентано не отличался красотой в каноническом ее понимании, но в нем была такая харизма, что поклонниц у него набралось не меньше, чем у смазливого Алена Делона и брутального Жана-Поля Бельмондо. Но сердце парня с «потрясающим оскалом», как его прозвали в прессе, навсегда заняла знойная черноокая красавица Клаудиа Мори.
Адриано и Клаудиа познакомились на съемках фильма 1963 года «Какой-т странный тип». К тому времени Челентано уже был известным актером, а его пластинки крутили в каждой итальянской семье. Также он успел основать свою музыкальную компанию Clan Celentano. А для Мори фильм стал второй серьезной работой, до нее она появлялась лишь в эпизодах.
Им обоим достались главные роли. Адриано играл артиста, а Клаудиа — женщину, являющуюся к нему с ребенком на руках и заявляющую, какой он ужасный отец.
В последующие годы Челентано и Мори сыграли вместе еще в 10 фильмах: «Суперограбление в Милане», «История любви и ножей», «Ругантино», «Эмигрант», «Поторопись, пока не вернулась жена», «Благородный венецианец», «Безумец Джеппо», «Хозяйка гостиницы», «Гранд-отель "Эксельсиор"», «Джоан Луи».
Ранним утром 14 июля 1964 года влюбленные тайно обвенчались в церкви Святого Франциска в городе Гроссето. Примерно в то же время состоялся режиссерский дебют Челентано «Суперограбление в Милане», в котором новоиспеченной жене тоже досталась роль.
Карьера Мори не была такой же успешной, как у Челентано. Актриса сыграла всего в дюжине фильмов. Главной ролью ее жизни стала роль жены знаменитости и многодетной матери.
Челентано и Мори и пели вместе. В 1967 году они выпустили сингл «Самая красивая пара в мире», который назвали гимном своей любви. Три года спустя Адриано одержал первую победу в Сан-Ремо с песней «Кто не работает, тот не любит». И ее он тоже спел с Клаудией.
Фото: Totalphoto/ Giacomino/ Ropi/ Global Look press
У Клаудии и Адриано трое детей: Розита, Розалинда и Джакомо. Сын Челентано тоже стал известным певцом, Розита — телеведущей, певицей и актрисой, Розалинда — актрисой.
Дебют Розиты Челентано состоялся в фильме «Юппи-ду» («Поторопись, пока не вернулась жена»), впрочем, как и ее брат с сестрой, а после она сыграла и в «Безумце Джеппо». Сейчас она работает только на ТВ.
Розалинда стала более известной, чем сестра, актрисой. Самая громкая ее роль — роль дьявола в фильме Мела Гибсона «Страсти Христовы». Розалинда была непростым ребенком. В 18 лет она ушла из дом и полгода жила на улице. Став уже известной, младшая дочь Адриано Челентано заявила, что ее интересуют женщины.
У Адриано и Клаудии есть только один внук: в 2004 году у Джакомо родился сын Самуэле.
В 2014-м Клаудиа Мори и Адриано Челентано отметили золотую свадьбу. Актриса к знаменательной дате выпустила мемуары «Клаудия Мори. Адриано Челентано. Два влюбленных борца». В книге она откровенно рассказала о годах жизни со звездой, о радостных и грустных событиях в совместной биографии.
Клаудиа посвятила себе заботе о муже. Она так его любила и была настолько мудрой, что старалась не обращать внимания на интрижки Адриано и на постоянно окружавших его поклонниц. Челентано же, несмотря на огромную любовь к жене, позволял себе заглядываться на других женщин, но о разводе никогда не думал.
За годы семейной жизни у четы Челентано был всего один серьезный кризис. В 1980-м Адриано увлекся Орнеллой Мути, с которой снимался в «Укрощении строптивого». Актриса ради партнера даже развелась с мужем. Челентано же не собирался бросать жену. После нескольких месяцев раздельного проживания, супруги воссоединились.
Сейчас Челентано и Мори живут в особняке в пригороде Милана. Они давно не выходят в свет и держатся подальше от прессы. 77-летняя Клаудиа, как и прежде, руководит семейным бизнесом, возглавляет компанию Clan Celentano и хранит семейный очаг.
Фото: Mantero/Fotogramma/Ropi, Totalphoto/Giacomino/Ropi, Cavaliere/Giacomino/Ropi, ROPI, Agi/Giacomino/Ropi/ Global Look press, Getty Images, East News, кадры фильмов, kinopoisk.ru