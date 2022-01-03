Ловелас и дебошир: как Мел Гибсон из-за скандальных выходок едва не лишился карьеры в Голливуде

Антисемитские высказывания

Мела Гибсона несколько раз обвиняли в ненависти к евреям. Вайнона Райдер вспоминала, что в 1995 году Гибсон хамски поинтересовался, не является ли она иудейской «ловкачкой из печки», имея в виду печи, в которых нацисты сожгли миллионы евреев. После того как актриса рассказала об этом инциденте, Мела отстранили от нескольких проектов.

В 2013-м Гибсон заявил в интервью, что сомневается в количестве погибших во время Холокоста евреев. Актер добавил, что и его отец считает Холокост выдумкой. Тогда разразился настоящий скандал: во многих странах принимают законы по защите исторической правды, а актер во всеуслышание подверг факт уничтожения евреев сомнению.

Споры вызвал и фильм Мела «Страсти Христовы», в котором узрели демонизацию действующих лиц-евреев.