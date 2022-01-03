Ловелас и дебошир: как Мел Гибсон из-за скандальных выходок едва не лишился карьеры в Голливуде
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Фото: East News
Антисемитские высказывания
Мела Гибсона несколько раз обвиняли в ненависти к евреям. Вайнона Райдер вспоминала, что в 1995 году Гибсон хамски поинтересовался, не является ли она иудейской «ловкачкой из печки», имея в виду печи, в которых нацисты сожгли миллионы евреев. После того как актриса рассказала об этом инциденте, Мела отстранили от нескольких проектов.
В 2013-м Гибсон заявил в интервью, что сомневается в количестве погибших во время Холокоста евреев. Актер добавил, что и его отец считает Холокост выдумкой. Тогда разразился настоящий скандал: во многих странах принимают законы по защите исторической правды, а актер во всеуслышание подверг факт уничтожения евреев сомнению.
Споры вызвал и фильм Мела «Страсти Христовы», в котором узрели демонизацию действующих лиц-евреев.
Фото: East News
В 2012-м Джо Эстерхаз, сценарист «Основного инстинкта», рассказал, что Мел Гибсон отложил съемки их совместного фильма об Иуде Маккавее, потому что ненавидит евреев. Гибсон тогда заявил, что все обвинения — сплошное вранье.
Любовные похождения и домашнее насилие
В юности Мел Гибсон кутил по полной — не было счета его любовным похождениям. Но в 1980-м Гибсон женился на Робин Мур. У пары родились семеро детей. В 2009 году стало известно, что Мур подала на развод после трех лет раздельного проживания. И через некоторое время на одной из кинопремьер актер появился на красной дорожке с Оксаной Григорьевой.
Фото: Phil Roach/ Global Look press
Вскоре стало известно, что Оксана ждет от него ребенка. У пары родилась дочь Люсия. Но роман был недолгим: всего через год после появления ребенка Гибсон и Григорьева разорвали отношения. Оксана обвинила экс-возлюбленного в домашнем насилии, а он ее — в шантаже. Позже Мел признался, что поднимал руку на мать своего ребенка. Он пошел на сделку со следствием, чтобы смягчить наказание.
Причем изначально они намеревались разойтись без ссор, чтобы вместе воспитывать дочь, но не вышло. Начались многочисленные судебные заседания, где решали вопросы опеки над Люсией и финансовые разногласия.
После разрыва с Григорьевой Гибсон попытался наладить отношения с бывшей женой, но ничего не вышло. Сейчас актер живет с новой молодой избранницей, экс-спортсменкой и писательницей Розалиндой Рос, с которой растит маленького сына.
Пьянство и драки
Проблемы с алкоголем у Гибсона были всегда, он их не отрицал. В молодости он пил как оголтелый и часто дрался. В одной из потасовок актер получил тяжелую травму головы, три дня был буквально при смерти. После этого случая Мел попытался переосмыслить свою жизнь, но, видимо, не получилось, потому что с алкоголем он не расстался даже после длительных курсов лечения.
В 1984-м Гибсон разбился на машине, и тогда его впервые лишили прав за вождение в алкогольном опьянении. После его не раз ловили за управлением автомобилем в неподобающем состоянии. В 2006-м, когда его пьяным остановили для проверки документов, Гибсон разразился гневной тирадой в адрес полицейских, называя всех евреями.
Фото: Getty Images
В черный список на 10 лет
Скандальные выходки Гибсона едва не стоили ему блестящей карьеры в Голливуде. Долгое время ему не предлагали значимых ролей, а актерские агентства разрывали с ним контракты.
Сейчас Гибсон вновь востребован. В ближайшее время выйдет 12 фильмов с его участием.
Фото: East News, Getty Images, Dave Longendyke, Phil Roach/ Global Look press