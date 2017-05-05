Больше всего впечатляющих нарядов, как и следовало ожидать, подарил нам бал Института костюма Met Gala, на котором гости традиционно стараются отличиться.

Кендалл Дженнер

Сестре Ким Кардашьян удалось бы отличиться, если бы мы ее не знали. У модели страсть к обнажению своего тела, но налицо уже кризис жанра. Кендалл снова показала все части тела, на этот раз в похожей на невод блестящей сетке. Смотреть на Дженнер сзади и вовсе неловко.

Особенно нелепо она выглядела, учитывая тот факт, что бал Met Gala в этом году был посвящен японскому дизайнеру и главе Comme des Garçons Рэи Кавакубо, которая делает бесформенные авангардные вещи и на дух не переносит нарочито сексуальный стиль в одежде: «Моя одежда предназначена для современных женщин, которые достигают счастья не потому, что привлекают мужчин своей сексуальностью, подчеркивая фигуры, а потому что привлекают их своим умом». Интересно, Кендалл погуглила, кто такая Рэи Кавакубо перед сборами на бал?

Белла Хадид

Подруга Кендалл Белла Хадид тоже решила не заморачиваться на тему меропрятия и надела прозрачный кружевной комбинезон, расшитый бисером. В Сети потом обсуждали даже не фигуру модели, а то, как ей, наверное, бедной, нелегко было ходить без нижнего белья в таком чуде.

Прианка Чопра

Другой крайностью стали слишком странные наряды звезд, которые пытались соответствовать заявленному дресс-коду, но не очень поняли, что он предписывает. «Мисс мира-2000» Прианка Чопра, к примеру, пришла в тренче с четырехметровым шлейфом.

Соланж Ноулз

Сестра Бейонсе решила, что ее нестандартный стиль и бал в честь авангадного дизайнера — это абсолютный «мэтч». Оказалось, что нет. Соланж надела пуховик со шлейфом от Thom Browne и ботинки, стилизованные под ледовые коньки. При виде певицы так и казалось, что она заденет лезвием надувной матрас, который зачем-то принесла на бал, и он сдуется.

Селин Дион

Селин Дион не знала, что такое авангардный наряд, и надела это на блестящую футболку.

Кэти Перри

Кэти Перри выбрала необычный наряд, но сложное платье и головной убор были не то что бы к месту. Надеть это творение Джона Гальяно для Maison Margiela на бал в честь Рэи Кавакубо — это все равно что угощать гостей сочными стейками на вечеринке веганов.

Дженнифер Коннелли

Тяжелый случай острой социопатии. Актрисе Дженнифер Коннелли вообще было плевать, что там за бал такой и зачем все собрались. Главное, удобно и ей самой нравится.

Ани Лорак

Ани Лорак пришла поздравлять Филиппа Киркорова с 50-летием и решила напомнить именнинику о его молодых годах золотым пиджаком в стиле 80-х. Тот, кто адаптировал наряд к фигуре певицы, легких путей не искал: рукава-фонарики, черные вставки на плечах и сверху поясок. Лучше бы Ани просто оставила черное платье, которое было похоронено под этим всем.

Группа «Фабрика»

По отдельности Александра Савельева, Александра Попова и Ирина Тонева смотрелись еще ничего, но вместе напоминали накрытый белой скатертью стол или зашторенное окно.

MaкSим

А вот певице MaкSим на том же концерте «Звезды Русского радио» лишние шторки явно бы не помешали.

Фото: Starface, East News