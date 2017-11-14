Не все готовы провести жизнь с одним партнером и считают, что брак — это навсегда, а увлечения другими людьми — это предательство по отношению к любимому человеку и вообще распущенность. Некоторые звезды, например, открыто говорят о своем негативном отношении к моногамии.

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханнсон встречалась с такими красавчиками, как Джаред Лето и Джош Хартнетт, крутила романы с мужчинами постарше — Бенисио дель Торо и Шон Пенн тоже не устояли перед ее чарами, и дважды была замужем. От первого супруга Райана Рейнольдса актриса ушла, разбив ему сердце. Вторым мужем Скарлетт стал французский журналист Ромен Дориак. От Дориака Йоханссон родила дочь Роуз, спустя пару лет решила развестись и заявила, что не считает моногамию естественной для себя формой отношений. «Я несколько раз была замужем и могу сказать, что брак — это противоестественно. Конечно, свадьба — это очень красиво, радостно, замечательно, романтично, но не более. Посмотрите вокруг и признайтесь, что браки терпят поражение. Сколько людей для того, чтобы сохранить отношения с одним партнером, ходят по психологам, стараются изменить свои желания и постоянно мучаются. Это доказывает тот факт, что все люди полигамны, причем и мужчины, и женщины. Лично у меня был такой опыт постоянных отношений, и я вам скажу честно, мне дались они с большим трудом. Я знаю людей, которые стараются придерживаться моногамности, но если заглянуть вглубь проблемы, то единицы из них живут в настоящей гармонии. Склоняю пред ними голову», — так актриса объяснила свое нежелание снова вступать в брак в недавнем интервью журналу Playboy. Ева Лонгория

Ева Лонгория очень тяжело пережила развод со вторым мужем, баскетболистом Тони Паркером. Паркер изменял направо и налево, актриса страдала и не могла ни простить мужа, ни расстаться с ним, в конце концов довела себя до нервного истощения и решилась на развод. Расставшись с неверным супругом, Ева заявила, что отказалась от идеи моногамии, так как в браке женщина теряет свою сущность, а спасти от этой участи может только постоянная смена партнеров. Правда, звезда «Отчаянных домохозяек» все-таки оказалась девушкой романтичной и в прошлом году после трех лет отношений вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона. Итан Хоук

Более последовательным в своем отношении к моногамии оказался Итан Хоук. Когда-то актер изменил своей первой супруге Уме Турман с няней их детей Райан Шохьюз. Турман измену не простила, а Шохьюз в итоге заняла ее место и согласилась на свободный брак с Хоуком. Актер теперь полностью доволен семейной жизнью и время от времени позволяет себе романы на стороне. По его мнению, человек — существо полигамное, а мужчина не может быть привязанным к своей женщине, так как ему необходима свобода. Даже в браке. Кэмерон Диаз

Кэмерон Диаз долгие годы меняла парней и уверяла, что замуж не хочет, а идею моногамии вообще считает абсурдной: «Многие стремятся выйти замуж, потому что им сказали, что брак сделает их счастливыми. Они гонятся, получают, а потом удивляются: «Почему я думала, что это сделает меня счастливой? Я жалкая!» Я не знаю, есть ли кто-то действительно естественно моногамный. У нас у всех животные инстинкты. Просто мы живем в обществе, где уже укоренилось мнение, что мы должны вступать в брак». Однако после сорока лет Кэмерон Диаз, судя по всему, свое мнение изменила. Укротить эту свободолюбивую блондинку удалось гитаристу группы Good Charlotte Бенджи Мэддену. Диаз заявила, что еще никогда не встречала такого мужчину, как Мэдден — крутого парня и при этом настоящего джентльмена. Хью Грант

Хью Грант — мужчина увлекающийся. Брак без измен и на всю жизнь он считает «неромантичным» и свою единственную никогда не искал. Грант часто крутил романы с партнершами по фильмам, самыми продолжительными оказались отношения с Элизабет Херли. Они были вместе тринадцать лет, что в данном случае неудивительно — Херли закрывала глаза на измены. В итоге они расстались друзьями, а Хью Грант вступил в запутанные отношения сразу с двумя женщинами, которые продолжаются до сих пор. В 2001 году у актера родилась дочь Табита от мимолетной связи с китайской официанткой Тинглан Хонг. Через год Хонг родила Гранту сына, практически в то же время наследника актеру подарила его нынешняя возлюбленная, шведский телепродюсер Анна Эберштейн. В Анне его привлекло спокойное отношение к браку и романам без обязательств. Пару лет назад у них родился еще один сын, при этом Грант продолжает тепло общаться с обеими матерями своих детей. Анджелина Джоли

В одном из интервью Анджелина Джоли заявила, что не считает верность главным фактором в отношениях между мужчиной и женщиной: «Есть вещи гораздо хуже неверности. Например, бросить любимого человека или плохо говорить о нем за его спиной. Ни я, ни Брэд никогда не говорили, что жить вместе для нас значит быть прикованными друг к другу цепью». Тильда Суинтон