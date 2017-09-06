Они не побоялись связать свою жизнь с дерзкими и свободолюбивыми мужчинами и смогли сделать из них примерных семьянинов. Правда, и сами эти девушки не из робкого десятка.

Пинк и Кэри Харт

Пинк познакомилась с профессиональным мотокроссным гонщиком Кэри Хартом в далеком 2001 году. Харт снялся в клипе певицы Just Like a Pill и дважды делал ей предложение руки и сердца. Наконец она сама позвала Кэри замуж прямо во время мотокроссных гонок. Ребята в итоге не раз расставались, а Пинк не скрывала, что отношения были как на вулкане: «Секрет нашей семейной жизни в том, что Кэри меня почти не слушает, но когда он начинает слушать — у нас начинается скандал». И все-таки им удалось сохранить брак и стать едва ли не образцово-показательным семейством. Папарацци регулярно фотографируют их во время семейных прогулок, а на красных дорожках они появляются вместе с шестилетней дочкой Уиллоу (Харт при этом светится от счастья и прикрывает многочисленные татуировки строгими костюмами). В прошлом году у пары родился сын Джеймсон, которого Кэри уже обещал посадить на мотоцикл, как только тот подрастет. Камерон Диас и Бенджи Мэдден

Озорная хохотушка, блондинка с огоньком и покорительница мужских сердец Камерон Диас так понравилась гитаристу и бэк-вокалисту группы Good Charlotte Бенджи Мэддену, что он забыл о тусовках, других девушках и сделал актрисе предложение спустя несколько месяцев после знакомства. Теперь в различных интервью Бенджи говорит о том, как мечтает о детях от Камерон, а сама Диас заявила, что еще никогда не встречала такого мужчину, как Мэдден — крутого парня и при этом настоящего джентльмена. Николь Ричи и Джоэл Мэдден

Брат-близнец Бенджи Джоэл Мэдден тоже предпочитает дерзких блондинок. Когда-то Джоэл после очередной бурной вечеринки умудрился тайно жениться в Лас-Вегасе на шестнадцатилетней певице Хилари Дафф. Брак был заключен в состоянии алкогольного опьянения и позднее аннулирован. Все по-серьезному у вокалиста группы Good Charlotte сложилось с дочерью музыканта Лайонела Ричи Николь, которая тоже оставила в прошлом бурную личную жизнь, загульные вечеринки и превратилась в примерную мать семейства. Сейчас супруги растят девятилетнюю дочь Харлоу и восьмилетнего сына Спарроу. Алисия Сильверстоун и Кристофер Джареки

Алисия Сильверстоун выбрала себе своеобразного парня — рокера с безудержной энергией (достаточно посмотреть его выступления), фронтмена панк-рок-группы S.T.U.N., вегетарианца с радикальными политическими взглядами Кристофера Джареки. Ребята встречались восемь лет до того, как Кристофер решил-таки, что Алисия — та самая единственная. Свадьбу в узком кругу отмечали возле костра на берегу озера Тахо, распевая песни Beatles и поедая вегетарианские бургеры. Кроме того, влюбленные прошли специальный обряд: пока они вдвоем стояли в озере, шаман из местного индейского племени окропил их водой, попросив благословения у духов предков. Шаман и духи предков не подвели — вместе Джареки и Сильверстоун уже более десяти лет, а в 2011 году актриса родила сына Беара Блю. Бехати Принслу и Адам Левин

Фронтмен Maroon 5 Адам Левин — известный любитель татуировок, йоги, экспериментов в сексе и моделей. Левин несколько лет менял моделей Victoria’s Secret так, cловно тасовал колоду карт (благо, его группа не раз выступала на шоу этой известной марки нижнего белья и рассмотреть девушек он всегда мог поближе и со всех сторон). Кого-то бросал, к кому-то возвращался... Так поначалу вышло и с набийской моделью Бехати Принслу. Правда, когда они уже расстались, Адам вдруг понял, что без Бехати ему скучно даже на шоу Victoria’s Secret, и сделал ей предложение. Влюбленные поженились в 2014 году, а 21 сентября исполнится год их дочери Дасти Роуз. Амаль Аламуддин и Джордж Клуни