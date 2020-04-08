Подруга самого сексуального вампира Стюарт, «красотка» Робертс и еще 5 ярких романтических героинь в кино

Кристен Стюарт прославилась на весь мир благодаря роли Беллы Свон в фильмах «Сумерки». По сюжету, она была готова на все ради своего возлюбленного в исполнении актера Роберта Паттинсона — даже стать вампиршей и навсегда изменить свою жизнь. Ребята так выкладывались на съемочной площадке, что в итоге стали встречаться и в реальной жизни. Правда, до свадьбы дело не дошло, они расстались, а Кристен настолько надоел образ романтичной влюбленной в главного героя смазливой девушки из знаменитой саги, что после окончания съемок она пустилась во все тяжкие. Актриса, которой 9 апреля исполняется 30 лет, отрезала волосы, поменяла стиль, стала сниматься в артхаусных фильмах, пробовать себя в качестве режиссера независимого кино и... начала встречаться с девушками.

Джулия Робертс