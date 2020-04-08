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Подруга самого сексуального вампира Стюарт, «красотка» Робертс и еще 5 ярких романтических героинь в кино

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристен Стюарт

Фото: Global Look Press / face to face

Пока все мы проводим время в самоизоляции из-за эпидемии коронавируса, почему бы не вспомнить известные фильмы, в которых знаменитые актрисы смогли воплотить на экране яркие образы романтических героинь? И не пересмотреть картины о любви, которой не страшны любые препятствия.

Кристен Стюарт

Фото: Global Look Press / g90

Кристен Стюарт прославилась на весь мир благодаря роли Беллы Свон в фильмах «Сумерки». По сюжету, она была готова на все ради своего возлюбленного в исполнении актера Роберта Паттинсона — даже стать вампиршей и навсегда изменить свою жизнь. Ребята так выкладывались на съемочной площадке, что в итоге стали встречаться и в реальной жизни. Правда, до свадьбы дело не дошло, они расстались, а Кристен настолько надоел образ романтичной влюбленной в главного героя смазливой девушки из знаменитой саги, что после окончания съемок она пустилась во все тяжкие. Актриса, которой 9 апреля исполняется 30 лет, отрезала волосы, поменяла стиль, стала сниматься в артхаусных фильмах, пробовать себя в качестве режиссера независимого кино и... начала встречаться с девушками.

Джулия Робертс

Фото: DPA

Многие узнали о Джулии Робертс благодаря фильму «Красотка», в котором она сыграла девушку легкого поведения... с богатым внутренним миром. Актриса смогла очаровать не только миллионера-красавца в исполнении Ричарда Гира, но и миллионы поклонников по всему миру. Милая, сексуальная, дерзкая, непосредственная, сильная и ранимая девушка с задорным смехом, бесконечными ногами, детской улыбкой и верой в светлое будущее... Ну как было не влюбиться по уши в героиню Робертс?

Кейт Уинслет

Фото: Eastnews

Одна из самых успешных актрис мира Кейт Уинслет стала настоящей звездой после того, как сыграла романтическую героиню в фильме «Титаник». Картина сделала мировой знаменитостью и ее партнера по съемкам Леонардо Ди Каприо. Они и спустя почти четверть века остаются одной из самых красивых и романтичных пар в истории кинематографа. Действительно, что может впечатлить больше, чем любовь, которой не страшна даже смерть?

Деми Мур

Фото: Eastnews

Деми Мур воплотила в кино один из самых нежных, романтичных и драматичных женских образов, сыграв главную роль в фильме «Приведение». По сюжету, она скорбит по убитому возлюбленному в исполнении Патрика Суэйзи, которого чувствует даже после его смерти буквально каждой клеткой своей кожи. Ну, а знаменитая чувственная сцена с гончарным кругом давно вошла в историю кинематографа....

Рене Зеллвегер

Фото: DPA

Рене Зеллвегер сыграла в картинах о непосредственной журналистке Бриджит Джонс забавную, нелепую и вовсе неидеальную девушку, в которой многие узнали именно себя. В чем ее романтичность и особое очарование? Даже после разочарований и в различных непростых ситуациях она не переставала верить в любовь и в то, что обязательно найдет того самого мужчину, с которым захочет провести всю жизнь.

Рэйчел Макадамс

Фото: Global Look Press / Newline Cinema

Рэйчел Макадамс сыграла очень трогательную роль в картине «Дневник памяти», снятой по сюжету одноименного биографического романа Николаса Спаркса, опубликованного в 1996 году и ставшего бестселлером в первую же неделю продаж. В центре сюжета — история любви, которую главные герои смогли сохранить на протяжении всей жизни, несмотря на самые разные испытания.

Эмма Стоун

Фото: Eastnews

Эмма Стоун сыграла одну из своих самых ярких ролей в нашумевшем фильме «Ла-Ла Ленд». В картине актриса прекрасно продемонстрировала, как целеустремленная девушка, которая пытается быть расчетливой и сильной, теряет голову от любви.

Фото: instagram, dpa, eastnews, getty, globallookpress

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