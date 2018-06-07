Лобода, Водянова и другие звездные мамы, которые не стесняются кормить грудью на публике

Недавно Светлана Лобода во второй раз стала мамой и показала, как кормит новорожденную дочь. В Instagram певицы фото за несколько дней собрало более полумиллиона лайков и восторженных комментариев.
Иначе общественность отнеслась к снимку, на котором грудью новорожденного малыша кормит дочь президента Киргизии Алия Шагиева. «Общество превращает грудь в предмет сексуальности, привлекательности, а потом осуждает женщин, которые прибегают к пластической хирургии из-за того, что их грудь маленькая, "не такой" формы или с большими сосками. Общество превращает женскую грудь в предмет сексуальности и гордости, а потом называет глупыми курицами тех, кто испытывает чувство неполноценности, даже если грудь способна выкормить ребенка. Общество говорит, что материнство прекрасно, но говорит «фу, как ей не стыдно» при взгляде на кормящую мать», — написала она. Подпись и снимок вызвали настолько бурные обсуждения, что из-за волны критики Алия в итоге удалила пост.
Многие знаменитости и обычные женщины выступают в защиту мам, кормящих своих детей прилюдно, и публикуют в соцсетях трогательные и довольно интимные снимки с малышами. К примеру, Наталья Водянова показала фото, на котором позирует полностью обнаженной и кормит грудью новорожденного сына. «Я участвую сама и приглашаю вас творчески поддержать кампанию против ханжества в отношении грудного кормления», — написала супермодель.
Алисса Милано: «Я думаю, что людям просто комфортнее сексуализировать молочные железы, чем воспринимать их через призму того, для чего они, собственно, и существуют — вскармливания другого человеческого существа».
Оливия Уайлд: «Сейчас ни одна моя фотография не будет настоящей, если рядом не будет Отиса. Роль мамы — это теперь часть моей личности. А кормление грудью — самый естественный процесс из всех возможных»,
Тесс Холидей: «Хочу обратиться ко всем, кто советует мне прикрыться. Если я кормлю моего малыша, это значит, что он голоден, что кричит, потому что очень устал, что толпа утомила его, что я должна успокоить его. Так что я буду кормить там, где захочу. Кроме того, кормление грудью в общественных местах не запрещено законом. Так что оставьте свое мнение о моем теле при себе».
Кэндис Свейнпол: «Многих женщин стыдят за кормление на публике, выгоняют из общественных мест. Меня хотели заставить чувствовать, что мне надо прикрываться, стесняться того, что я кормлю ребенка. Однако никого не смущали мои топлес-съемки для разных изданий. Мир потерял чувствительность к сексуализации груди и насилию на ТВ. Почему же всех задевает грудное вскармливание?»
Мила Кунис: «Я кормила грудью где угодно. Было много случаев, когда мне нечем было прикрыться. Я кормила в ресторанах, в метро, в парке, в аэропортах, самолетах. Почему я делала это публично? Да потому что мой ребенк хотел есть! И я должна была ее накормить независимо от того, была ли у меня с собой бутылочка или нет. Меня и моего мужа всегда обескураживали смущенные или недовольные взгляды посторонних. Ведь кормление грудью не является сексуальным актом. Женщины должны сами выбирать, как, где и когда им кормить своих детей, а общество не должно вмешиваться. Когда я кормлю грудью, это не для вас. Просто не смотрите».
Фото: Instagram, Starface