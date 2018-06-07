Лобода, Водянова и другие звездные мамы, которые не стесняются кормить грудью на публике

Алисса Милано: «Я думаю, что людям просто комфортнее сексуализировать молочные железы, чем воспринимать их через призму того, для чего они, собственно, и существуют — вскармливания другого человеческого существа». Оливия Уайлд: «Сейчас ни одна моя фотография не будет настоящей, если рядом не будет Отиса. Роль мамы — это теперь часть моей личности. А кормление грудью — самый естественный процесс из всех возможных», Тесс Холидей: «Хочу обратиться ко всем, кто советует мне прикрыться. Если я кормлю моего малыша, это значит, что он голоден, что кричит, потому что очень устал, что толпа утомила его, что я должна успокоить его. Так что я буду кормить там, где захочу. Кроме того, кормление грудью в общественных местах не запрещено законом. Так что оставьте свое мнение о моем теле при себе». Кэндис Свейнпол: «Многих женщин стыдят за кормление на публике, выгоняют из общественных мест. Меня хотели заставить чувствовать, что мне надо прикрываться, стесняться того, что я кормлю ребенка. Однако никого не смущали мои топлес-съемки для разных изданий. Мир потерял чувствительность к сексуализации груди и насилию на ТВ. Почему же всех задевает грудное вскармливание?» Мила Кунис: «Я кормила грудью где угодно. Было много случаев, когда мне нечем было прикрыться. Я кормила в ресторанах, в метро, в парке, в аэропортах, самолетах. Почему я делала это публично? Да потому что мой ребенк хотел есть! И я должна была ее накормить независимо от того, была ли у меня с собой бутылочка или нет. Меня и моего мужа всегда обескураживали смущенные или недовольные взгляды посторонних. Ведь кормление грудью не является сексуальным актом. Женщины должны сами выбирать, как, где и когда им кормить своих детей, а общество не должно вмешиваться. Когда я кормлю грудью, это не для вас. Просто не смотрите».