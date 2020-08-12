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Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли и еще 6 самых красивых турецких актрис

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Мерьем Узерли

Фото: Globallookpress / Gerald Matzka

Одной из самых ярких турецких актрис Мерьем Узерли 12 августа исполняется 37 лет. Предлагаем вспомнить, чем она запомнилась зрителям, а также познакомиться с другими эффектными, красивыми и талантливыми представительницами кинематографа этой страны.

Мерьем Узерли

Фото: Getty

Мерьем Узерли прославилась благодаря роли в популярном сериале «Великолепный век», в котором сыграла строптивую, но мудрую девушку — ей удалось покорить султана и стать его единственной любимой женщиной. На сентябрь этого года запланирована премьера турецкой драмы «Kovan» c ней в главной роли.

Бурджу Озберк

Фото: Instagram Бурджу Озберк

Еще одна актриса турецкого кино Бурджу Озберк тоже прославилась благодаря сериалу «Великолепный век». Впоследствии она стала главной звездой популярного сериала «Любовь напоказ».

Ханде Догандемир

Фото: Instagram Ханде Догандемир

Пышноволосая красотка Ханде Догандемир с выразительными скулами и пухлыми губами обрела широкую известность после съемок в сериалах «Великолепный век: Империя Кесем» и «Любовь моей жизни».

Айбюке Пусат

Фото: Instagram Айбюке Пусат

Айбюке Пусат не только известная актриса, но еще и модель и балерина. Всемирную известность она обрела после первой же роли в кино — в сериале «Прилив». В прошлом году на экраны вышел также ставший популярным многосерийный проект «Повсюду ты» с Айбюке в качестве главной звезды.

Озге Гюрель

Фото: Instagram Озге Гюрель

Озге Гюрель может похвастаться эффектной внешностью, которая ей досталась от мамы гречанки и папы черкеса. Эта красотка родилась в Турции и прославилась благодаря ролям в сериалах «Где моя дочь?», «Вишневый сезон» и «Полнолуние».

Демет Оздемир

Фото: Instagram Демет Оздемир

Демет Оздемир увлекалась танцами, снималась в рекламе и в итоге решила покорять турецкий кинематограф. Заметными ролями этой миловидной красотки стали работы в сериалах «Запах клубники», «Номер 309» и «Ранняя пташка».

Деврим Озкан

Фото: Instagram Деврим Озкан

Успех и любовь телезрителей пришла к Деврим Озкан после съемок в сериале «Сон». В прошлом году на экраны вышла многосерийная лента «Воссоединении» с ней в главной роли.

Фото: getty, eastnews, dpa, globallookpress, instagram

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