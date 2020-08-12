Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли и еще 6 самых красивых турецких актрис

Айбюке Пусат не только известная актриса, но еще и модель и балерина. Всемирную известность она обрела после первой же роли в кино — в сериале «Прилив». В прошлом году на экраны вышел также ставший популярным многосерийный проект «Повсюду ты» с Айбюке в качестве главной звезды.

Озге Гюрель