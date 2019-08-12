Как изменились и чем теперь занимаются главные красавицы из сериала «Великолепный век»

По сюжету сериала «Великолепный век», героине Мерьем Узерли удалось покорить султана и стать его единственной любимой женщиной. Сама же актриса в жизни столкнулась с предательством любимого человека, когда ждала первенца. Узнав о беременности Мерьем, ее жених, турецкий бизнесмен Джан Атеш заявил, что у него уже есть двое детей — и третий ребенок ему не нужен. В итоге они расстались, а Мерьем родила дочь Лару, которой в феврале исполнилось четыре года. Сейчас бизнесмен не общается с бывшей возлюбленной и не принимает участие в воспитании дочери. «Я влюбилась в человека, которого на самом деле не существовало. Я создала из него идеал. Это можно сравнить с любовью к картине, внутри которой пустота. На протяжении наших отношений, длившихся год, я страдала, я отдала ему всю себя. Я забыла о себе, на уме был только Джан. Жаль, что я полюбила не того человека. У нас не было в планах ребенка, да и желания тоже. Это было большой неожиданностью», — рассказала Узерли в одном из интервью. Последним на сегодняшний день в карьере Мерьем является турецкий триллер «Другая сторона».

Небахат Чехре (Валиде-султан)