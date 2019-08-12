Как изменились и чем теперь занимаются главные красавицы из сериала «Великолепный век»

Мерьем Узерли (Хюррем-султан)
Фото: Eastnews / Globallookpress Frederick Injimbert
По сюжету сериала «Великолепный век», героине Мерьем Узерли удалось покорить султана и стать его единственной любимой женщиной. Сама же актриса в жизни столкнулась с предательством любимого человека, когда ждала первенца. Узнав о беременности Мерьем, ее жених, турецкий бизнесмен Джан Атеш заявил, что у него уже есть двое детей — и третий ребенок ему не нужен. В итоге они расстались, а Мерьем родила дочь Лару, которой в феврале исполнилось четыре года. Сейчас бизнесмен не общается с бывшей возлюбленной и не принимает участие в воспитании дочери. «Я влюбилась в человека, которого на самом деле не существовало. Я создала из него идеал. Это можно сравнить с любовью к картине, внутри которой пустота. На протяжении наших отношений, длившихся год, я страдала, я отдала ему всю себя. Я забыла о себе, на уме был только Джан. Жаль, что я полюбила не того человека. У нас не было в планах ребенка, да и желания тоже. Это было большой неожиданностью», — рассказала Узерли в одном из интервью. Последним на сегодняшний день в карьере Мерьем является турецкий триллер «Другая сторона».
Небахат Чехре (Валиде-султан)
Фото: Kinopoisk / Getty
Красавица с грузинскими корнями, обладательница титула «Мисс Турция» Небахат Чехре сыграла в сериале «Великолепный век» мать султана Сулеймана Великолепного. Чехре дважды была замужем, она разведена, детей у нее нет. Сейчас она снимается в сериале «Враг в моем доме».
Нур Феттахоглу (Махидевран-султан)
Фото: Kinopoisk / Eastnews
Нур Феттахоглу сыграла главную жену султана, родившую ему сына и отвергнутую им после встречи с Хюррем-султан. В 2013 году она вышла замуж за бизнесмена Левента Везироглу, с которым развелась в начале 2015-го и... к которому вернулась в мае того же года. В феврале 2016-го Нур родила дочь, которую назвали Элиса Гюзин. Сейчас актриса снимается в турецком сериале «Дети сестер».
Пелин Карахан (Михримах-султан)
Фото: Kinopoisk / Instagram
Звездным часом в карьере Пелин Карахан стала роль дочери Сулеймана Великолепного Михримах-cултан. Сейчас она вместе со вторым мужем, турецким бизнесменом Бедри Гюнтаем воспитывает двоих сыновей и снимается в сериалах «Враг в моем доме» и «Муж-деспот».
Сельма Эргеч (Хатидже-султан)
Фото: Kinopoisk / Facebook
Сельма Эргеч в «Великолепном веке» сыграла роль одной из сестер султана. В 2015 году Сельма вышла замуж за бизнесмена Джана Оза, с которым встречалась 2 года, а 8 апреля 2016 года у них родилась дочка Ясмин. Последней на сегодняшний день работой в кино для Эргеч стал турецкий сериал «Безжизненные», в котором она сыграла одну из главных ролей.
Селен Озтюрк (Гюльфем-хатун)
Фото: kinoturkey.ru / instagram
Селена Озтюрк окончила консерваторию и профессионально играет на пианино и гитаре. Она продолжает сниматься в турецких фильмах и сериалах. Селена, которой в следующем году исполнится сорок, не замужем. Ранее она встречалась со своим коллегой Кенаном Эдже.
Мерве Болугур (Нурбану-султан)
Фото: Kinopoisk / Instagram
В «Великолепном веке» Мерве Болугур сыграла Нурбану-султан. С 2014 года она является лицом компании Maybelline в Турции. В 2017 году Мерве сыграла одну главных ролей в сериале «Буря внутри меня», а в прошлом году создала собственную косметическую марку «Merve Boluğur Cosmetics». С 2013 года она встречалась с популярным в Турции певцом Муратом Далкылычем, с которым в итоге развелась два года назад.
Эзги Эюбоглу (Айбиге-хатун)
Фото: Kinopoisk / Instagram
Сыгравшая в сериале дочь крымского хана Айбиге-хатун Эзги Эюбоглу в мае 2016 года вышла замуж за актера Каана Йылдирима, с которым в итоге развелась этим летом. Сейчас она снимается в турецком сериале «История одной семьи».
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Eastnews, DPA, Globallookpress, Instagram, Getty
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