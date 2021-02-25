Аня Тейлор-Джой: феномен популярности звезды сериала «Ход королевы»
Фото: Netflix
Аня Тейлор-Джой родилась в Майами в многодетной семье иммигрантов. Ее мать — хиппи, фотограф и дизайнер из Великобритании с испанскими корнями, а отец —.гонщик моторной лодки, аргентинец с шотландскими корнями. В детстве Аня мечтала стать балериной и занималась танцами, но частые переезды и не самое легкое семейное положение изменили ее планы. В итоге в юности девушка начала работать моделью и посещать актерские курсы.
Упорство, яркая, необычная внешность и стремление завоевать мир кино помогли Тейлор-Джой получить первые роли в сериалах в 16 лет. Первая известность пришла после хоррора «Ведьма», в котором она сыграла главную роль одержимой потусторонними злыми силами девочки.
Фото: Kinopoisk
Затем Аня снова появилась в роли связанной с темными силами пугающей всех девочки, сыграв в триллере «Морган». Стоит отметить, ее немного «инопланетная» внешность и необычный разрез глаз явно привлекали режиссеров и продюсеров, снимавших кино про что-то непонятное, загадочное и пугающее.
Фото: Globallookpress / Twentieth Century Fox
Аня не стала заложницей образа странноватой девушки, у которой словно есть телефон Дьявола, с которым она периодически созванивается. Потом она сыграла подругу будущего президента США Барака Обамы в биографической драме «Барри», которая, правда, особого успеха не имела.
Фото: Kinopoisk
Знаковым в карьере актрисы стали триллеры «Сплит» и «Стекло», в которых она эффектно исполнила роль жертвы обезумевшего героя популярного актера Джеймса МакЭвоя.
Фото: Kinopoisk
Но уставшая от триллеров, хорроров и прочих ужасов Аня начала искать себя в чем-то новом... Так в ее карьере случился сериал «Миниатюрист», действие которого происходило в XVII веке в Амстердаме. В этой костюмированной драме с элементами детектива она сыграла симпатичную девушку с добрым сердцем.
Фото: Kinopoisk
Прорыв случился в 2019-м, когда Аню пригласили играть роль амбициозной шахматистки с трудной судьбой и непростым характером в экранизации одноименного романа Уолтера Тевиса «Ход королевы». К этому моменту в ее послужном списке уже были номинация на премию BAFTA в категории «Восходящая звезда», премия Лондонского кружка кинокритиков в категории «Молодой британский или ирландский исполнитель года» и победа в номинации «Открытие года» от профессионального жюри Каннского кинофестиваля 2017 года. Теперь же она удостоилась номинаций на премии «Золотой глобус», «Выбор критиков» и Гильдии киноактеров США.
Фото: Netflix
Отметим, что сама Аня Тейлор-Джой ранее не умела играть в шахматы, но роль во многом ее изменила. «Персонаж Бет стал для меня самым близким за всю карьеру. Пока я не перевоплотилась в нее, я не понимала, что эта часть меня всегда жила где-то глубоко внутри. Конечно, я намного проще и легче Бет, но в основе нашей сущности лежит одна и та же борьба. У меня, правда, буквально сердце разбилось, когда закончились съемки. Это ощущалось как расставание с любимым человеком. Хорошо еще, что сериал длится семь часов. Если бы могли быть вместе с ней на экране всего пару часов фильма, я бы просто разрыдалась и билась в истерике», — искренне и с юмором рассказала о своей роли Аня в интервью The Guardian.
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Фото: Instagram, eastnews, getty, dpa, globallookpress
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