Аня Тейлор-Джой: феномен популярности звезды сериала «Ход королевы»

Аня Тейлор-Джой родилась в Майами в многодетной семье иммигрантов. Ее мать — хиппи, фотограф и дизайнер из Великобритании с испанскими корнями, а отец —.гонщик моторной лодки, аргентинец с шотландскими корнями. В детстве Аня мечтала стать балериной и занималась танцами, но частые переезды и не самое легкое семейное положение изменили ее планы. В итоге в юности девушка начала работать моделью и посещать актерские курсы.

Упорство, яркая, необычная внешность и стремление завоевать мир кино помогли Тейлор-Джой получить первые роли в сериалах в 16 лет. Первая известность пришла после хоррора «Ведьма», в котором она сыграла главную роль одержимой потусторонними злыми силами девочки.