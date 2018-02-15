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«Женщина-кошка» Джослин Вильденштейн опровергла слухи о пластике: «Я выгляжу так же, как в 16 лет»

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Джослин Вильденштейн
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77-летняя «женщина-кошка» рассказала о своей внешности.

Когда речь заходит о жертвах пластической хирургии, первое, что приходит на ум, — образ «женщины-кошки» Джослин Вильденштейн. Еще ее называют «женщиной-львицей»: поговаривают, что она не раз ложилась под нож пластического хирурга, чтобы обрести привлекательную внешность для супруга, который увлекался охотой на львов и изменял ей с девушками-моделями. Но женщина немного переборщила и изуродовала себя до неузнаваемости, а муж-миллиардер все равно ушел от нее.

На днях в своем первом за много лет интервью для канала DailyMailTV Джослин сообщила: она не делала никаких операций, а ее внешность досталась ей от природы. И вообще ее часто путают с Брижит Бардо, что льстит американке с швейцарскими корнями.

«Если вы посмотрите на мои старые фотографии, вы все поймете. Мне кажется, я стала более красивой. Когда мы молоды, в наших чертах присутствует свежесть, которую мы теряем с возрастом. Но вы и сейчас увидите те же глаза, те же высокие скулы, тот же нос. Я думаю, что тогда была более миленькой», — призналась Вильденштейн.

Бойфренд «американской Брижит», 50-летний дизайнер Ллойд Кляйн, подтвердил: у него есть снимки возлюбленной, на которых ей 16 лет, и, по его мнению, она ничуть не изменилась. «Джослин красивая, она волшебная. Когда я впервые встретил ее, я был ослеплен ее внешностью, глазами, личностью. Работая в модной индустрии, я видел супермоделей, я видел всех признанных красавиц на подиумах, верно? Но у Джослин есть что-то, что есть не у многих», — сообщил он.

Ллойд и Джослин вместе уже 14 лет и планируют пожениться.

Фото: eastnews, кадры из эфира

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