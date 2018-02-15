«Женщина-кошка» Джослин Вильденштейн опровергла слухи о пластике: «Я выгляжу так же, как в 16 лет»

Когда речь заходит о жертвах пластической хирургии, первое, что приходит на ум, — образ «женщины-кошки» Джослин Вильденштейн. Еще ее называют «женщиной-львицей»: поговаривают, что она не раз ложилась под нож пластического хирурга, чтобы обрести привлекательную внешность для супруга, который увлекался охотой на львов и изменял ей с девушками-моделями. Но женщина немного переборщила и изуродовала себя до неузнаваемости, а муж-миллиардер все равно ушел от нее.

На днях в своем первом за много лет интервью для канала DailyMailTV Джослин сообщила: она не делала никаких операций, а ее внешность досталась ей от природы. И вообще ее часто путают с Брижит Бардо, что льстит американке с швейцарскими корнями.

«Если вы посмотрите на мои старые фотографии, вы все поймете. Мне кажется, я стала более красивой. Когда мы молоды, в наших чертах присутствует свежесть, которую мы теряем с возрастом. Но вы и сейчас увидите те же глаза, те же высокие скулы, тот же нос. Я думаю, что тогда была более миленькой», — призналась Вильденштейн.