«Живет» с врачами и мечтает спеть в космосе — 36 фактов о королеве эпатажа Леди Гаге

Настоящее имя Леди Гаги — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта.

Рост певицы — 155 см, вес — 52 кг. Цвет глаз — зеленый.

В 4 года Стефани сама научилась играть на пианино.

Леди Гага училась в одной школе с Ники и Пэрис Хилтон.

Кумиром Стефани всегда был Майкл Джексон. Вдохновленная его творчеством, в 11 лет она написала первую песню.

Псевдоним Lady Gaga певица взяла с отсылкой к песне группы Queen Radio GaGa.

После школы девушка поступила в Школу искусств при Нью-Йоркском университете, играла в театральных постановках. В 14 лет она пела на сценах клубов, а в 15 выступала с группами Mackin Pulsifer и SGBand.

Стефани обучалась актерской игре по системе Станиславского.