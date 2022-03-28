«Живет» с врачами и мечтает спеть в космосе — 36 фактов о королеве эпатажа Леди Гаге
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Фото: Matteo Chinellato/ Global Look press
Настоящее имя Леди Гаги — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта.
Рост певицы — 155 см, вес — 52 кг. Цвет глаз — зеленый.
В 4 года Стефани сама научилась играть на пианино.
Леди Гага училась в одной школе с Ники и Пэрис Хилтон.
Кумиром Стефани всегда был Майкл Джексон. Вдохновленная его творчеством, в 11 лет она написала первую песню.
Псевдоним Lady Gaga певица взяла с отсылкой к песне группы Queen Radio GaGa.
После школы девушка поступила в Школу искусств при Нью-Йоркском университете, играла в театральных постановках. В 14 лет она пела на сценах клубов, а в 15 выступала с группами Mackin Pulsifer и SGBand.
Стефани обучалась актерской игре по системе Станиславского.
«В школе я часто терпела насмешки, но чаще получала всеобщее внимание, потому что была душой каждой компании».
В 19 лет бросила учебу, чтобы стать профессиональной певицей. Отец дал ей немного денег и поставил условие: если ее старания не увенчаются успехом, она должна вернуться в колледж.
Опасения родителей были напрасны: в 20 лет в свой день рождения Стефани подписала первый контракт с музыкальным лейблом.
Леди Гага не любит кошек, но обожает собак. В 2021 году преступники украли двух бульдогов певицы, тяжело ранив их выгульщика.
Друзья ласково называют певицу Кроличьи зубки (Rabbit teeth).
Фото: Getty Images
Леди Гага отлично готовит, любит угощать гостей и сама поесть не прочь. Свои кулинарные таланты артистка списывает на итальянские корни.
Любимый дизайнер — Донателла Версаче.
Певица уверена — мода не может существовать без музыки, и наоборот.
Леди Гагу называют королевой эпатажа. Вдохновителями создания своего кричащего и дерзкого образа городской сумасшедшей она называет певицу и диджея Леди Старлайт и рэпера Эйкона.
Когда у артистки случается стресс вдали от дома, она пьет чай из любимой фарфоровой чашки, которая напоминает ей о маме.
Много лет Леди Гага страдает от фибромиалгии, а из-за этой болезни случаются приступы депрессии. Последние 10 лет с певицей постоянно находится врач.
Леди Гага активно занимается благотворительностью, жертвуя нуждающимся миллионы долларов.
Звезда не крутила романы с девушками, но называет себя бисексуальной.
Стефани дважды разрывала помолвки: в первый раз не сложилось с актером Тейлором Кинни, второй — с собственным агентом Кристианом Карино.
Фото: Getty Images
У Леди Гаги есть собственная социальная сеть LittleMonster.
О певице узнали в 2008 году, она буквально ворвалась в шоу-бизнес с диском The Fame и его хитами Just Dance и Poker Face. Альбом разошелся тиражом более 4 млн копий, побив все рекорды.
Певица выпустила 8 студийных дисков.
В 2012-м попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая популярная женщина по количеству поисковых запросов в Сети.
Леди Гага снялась в 8 художественных фильмах («Звезда родилась», «Дом Gucci» и других), один озвучила и написала музыку к 25 фильмам.
У певицы есть «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую песню в фильме «Звезда родилась», а также множество других престижных наград и номинаций.
Певица склонна к полноте, но поправляется и худеет быстро.
Леди Гага мечтает спеть в космосе.
Фото: Getty Images
Леди Гага отличная танцовщица. В юности она танцевала Go-Go и работала официанткой.
Однажды на Рождество она получила в подарок подписанный диск группы The Beatles.
Стефани уверена: если бы она могла перенестись в 1960-е, то Джон Леннон не устоял бы перед ее чарами и у Йоко Оно не было бы шансов завоевать его сердце.
Леди Гага — левша.
Певица и актриса не любит тратить время на лишний флирт, предпочитает быстро заводить серьезные отношения.
Стефани заявляла, что собирается быть королевой эпатажа и суперзвездой на сцене не менее 30 лет. Ради этого она готова работать без отдыха.
Леди Гага верит в порчу и призраков.
Фото: Getty Images, Global Look press