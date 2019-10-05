Экзотические страны, яркие бикини и счастливые мгновения: впечатляющие фото звезд с прошедшего сезона отпусков

Юлия Барановская, которая является поклонницей активного отдыха, этим летом провела несколько насыщенных недель с детьми в Камбодже: «Ночевали мы в гамаках на водопаде. Рейнджеры развели костер и готовили овощи и мясо в бамбуковой посуде, которую срубили и сделали прямо на месте. Ночью просыпается лесная мафия джунглей и выходит на охоту. Поэтому, конечно, мы оставались в гамаках под присмотром рейнджеров. Сами рейнджеры вышли ночью на охоту, поймали дичь, которой утром завтракали, мы любезно отказались от такого презента — я, честно, не представляю, как можно съесть сову или древесную крысу. Выглядело очень аппетитно, но пересилить себя было сложно».