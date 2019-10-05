Экзотические страны, яркие бикини и счастливые мгновения: впечатляющие фото звезд с прошедшего сезона отпусков
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Полина Гагарина перед концертами с удовольствием отдохнула с семьей в Греции. Кети Топурия тем временем перестала скрывать нового возлюбленного. А мы предлагаем полюбоваться эффектной фотографией солистки «А’Студио» из отпуска.
Фото: Instagram
Лера Кудрявцева этим летом отдохнула с сестрой и подругами в Сингапуре. В соцсетях телеведущая публиковала не только семейные фото, но и свои эффектные кадры в бикини.
Фото: Instagram
Кристина Асмус взбудоражила подписчиков впечатляющим фото из ванной на фоне живописных пейзажей.
Фото: Instagram
Юлия Барановская, которая является поклонницей активного отдыха, этим летом провела несколько насыщенных недель с детьми в Камбодже: «Ночевали мы в гамаках на водопаде. Рейнджеры развели костер и готовили овощи и мясо в бамбуковой посуде, которую срубили и сделали прямо на месте. Ночью просыпается лесная мафия джунглей и выходит на охоту. Поэтому, конечно, мы оставались в гамаках под присмотром рейнджеров. Сами рейнджеры вышли ночью на охоту, поймали дичь, которой утром завтракали, мы любезно отказались от такого презента — я, честно, не представляю, как можно съесть сову или древесную крысу. Выглядело очень аппетитно, но пересилить себя было сложно».
Фото: Instagram
Елена Темникова в очередной раз показала свой идеальный отдых на популярных среди звезд Мальдивских островах.
Фото: Instagram
Вера Брежнева устроила себе каникулы в Италии, где наслаждалась отдыхом вместе с супругом, продюсером Константином Меладзе.
Фото: Instagram
Ксения Бородина тем временем отправилась с супругом Курбаном Омаровым в Лос-Анджелес.
Фото: Instagram
Наташа Королева этим летом отдохнула с супругом Сергеем Глушко во Вьетнаме. Фото из отпуска певица публиковала в своем Instagram.
Фото: Instagram
Светлана Лобода постоянно гастролирует и публикует свои фото, на которых она выглядит как настоящая дива. Но иногда певица демонстрирует более откровенные и в то же время простые снимки. Например, как этот из поездки в Италию.
Фото: Instagram
Больше знаменитостей с прошедшего сезона отпусков — в нашей фотогалерее.
Фото: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!