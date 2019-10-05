passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Экзотические страны, яркие бикини и счастливые мгновения: впечатляющие фото звезд с прошедшего сезона отпусков

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 49

Полина Гагарина

Фото: Instagram

С наступлением холодов предлагаем вспомнить самые яркие и забавные фотографии звезд с сезона отпусков. Любимые семьи, яркие бикини, живописные пейзажи, экстремальные виды спорта — в нашей фотогалерее.

Полина Гагарина перед концертами с удовольствием отдохнула с семьей в Греции. Кети Топурия тем временем перестала скрывать нового возлюбленного. А мы предлагаем полюбоваться эффектной фотографией солистки «А’Студио» из отпуска.

Кети Топурия

Фото: Instagram

Лера Кудрявцева этим летом отдохнула с сестрой и подругами в Сингапуре. В соцсетях телеведущая публиковала не только семейные фото, но и свои эффектные кадры в бикини.

Лера Кудрявцева

Фото: Instagram

Кристина Асмус взбудоражила подписчиков впечатляющим фото из ванной на фоне живописных пейзажей.

Кристина Асмус

Фото: Instagram

Юлия Барановская, которая является поклонницей активного отдыха, этим летом провела несколько насыщенных недель с детьми в Камбодже: «Ночевали мы в гамаках на водопаде. Рейнджеры развели костер и готовили овощи и мясо в бамбуковой посуде, которую срубили и сделали прямо на месте. Ночью просыпается лесная мафия джунглей и выходит на охоту. Поэтому, конечно, мы оставались в гамаках под присмотром рейнджеров. Сами рейнджеры вышли ночью на охоту, поймали дичь, которой утром завтракали, мы любезно отказались от такого презента — я, честно, не представляю, как можно съесть сову или древесную крысу. Выглядело очень аппетитно, но пересилить себя было сложно».

Юлия Барановская

Фото: Instagram

Елена Темникова в очередной раз показала свой идеальный отдых на популярных среди звезд Мальдивских островах.

Елена Темникова с дочерью

Фото: Instagram

Вера Брежнева устроила себе каникулы в Италии, где наслаждалась отдыхом вместе с супругом, продюсером Константином Меладзе.

Вера Бнежнева

Фото: Instagram

Ксения Бородина тем временем отправилась с супругом Курбаном Омаровым в Лос-Анджелес.

Ксения Бородина с мужем

Фото: Instagram

Наташа Королева этим летом отдохнула с супругом Сергеем Глушко во Вьетнаме. Фото из отпуска певица публиковала в своем Instagram.

Наташа Королева

Фото: Instagram

Светлана Лобода постоянно гастролирует и публикует свои фото, на которых она выглядит как настоящая дива. Но иногда певица демонстрирует более откровенные и в то же время простые снимки. Например, как этот из поездки в Италию.

Светлана Лобода

Фото: Instagram

Больше знаменитостей с прошедшего сезона отпусков — в нашей фотогалерее.

Фото: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!