Зеленский, Шварценеггер, Трамп и другие знаменитости, променявшие свою профессию на политическую трибуну

Во второй тур президентских выборов Украины, состоявшийся 21 апреля, вышли Владимир Зеленский и действующий глава страны Петр Порошенко. В итоге Зеленский одержал победу с трехкратным преимуществом, а Порошенко признал поражение. Новый президент в середине ночи после выборов опубликовал в Instagram видеоролик, в котором поблагодарил всех за поддержку, а российские знаменитости начали поздравлять его в соцсетях.

Владимир Зеленский получил юридическое образование, но по специальности никогда не работал — его всегда тянуло на сцену. Еще в школе он организовал команду выпускников и сыграл в КВН, потом играл в командах КВН «Молодой Кривой Рог» и «Запорожье — Кривой Рог — Транзит». Затем был актером, капитаном и ведущим автором команды «95-й квартал». Впоследствии Зеленский вел различные юмористические телешоу, концерты и фестивали, снимался в кино и сериалах. В частности, он известен ролями в фильмах «Любовь в большом городе», «Ржевский против Наполеона» и «Служебный роман. Наше время».

31 декабря 2018 года за несколько минут до Нового года Владимир Зеленский обратился к украинцам на телеканале «1+1» и заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины. Зеленский открыто критиковал существущую власть, активно вел предвыборную кампанию и сумел расположить к себе избирателей. В статусе главы государства он собирается пробыть только один срок и планирует провести референдумы, чтобы лишить неприкосновенности парламентариев, судей и самого президента.

Арнольд Шварценеггер