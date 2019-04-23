Зеленский, Шварценеггер, Трамп и другие знаменитости, променявшие свою профессию на политическую трибуну

Владимир Зеленский
Фото: Eastnews
Во второй тур президентских выборов Украины, состоявшийся 21 апреля, вышли Владимир Зеленский и действующий глава страны Петр Порошенко. В итоге Зеленский одержал победу с трехкратным преимуществом, а Порошенко признал поражение. Новый президент в середине ночи после выборов опубликовал в Instagram видеоролик, в котором поблагодарил всех за поддержку, а российские знаменитости начали поздравлять его в соцсетях.
Владимир Зеленский получил юридическое образование, но по специальности никогда не работал — его всегда тянуло на сцену. Еще в школе он организовал команду выпускников и сыграл в КВН, потом играл в командах КВН «Молодой Кривой Рог» и «Запорожье — Кривой Рог — Транзит». Затем был актером, капитаном и ведущим автором команды «95-й квартал». Впоследствии Зеленский вел различные юмористические телешоу, концерты и фестивали, снимался в кино и сериалах. В частности, он известен ролями в фильмах «Любовь в большом городе», «Ржевский против Наполеона» и «Служебный роман. Наше время».
31 декабря 2018 года за несколько минут до Нового года Владимир Зеленский обратился к украинцам на телеканале «1+1» и заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины. Зеленский открыто критиковал существущую власть, активно вел предвыборную кампанию и сумел расположить к себе избирателей. В статусе главы государства он собирается пробыть только один срок и планирует провести референдумы, чтобы лишить неприкосновенности парламентариев, судей и самого президента.
Арнольд Шварценеггер
Фото: Getty
Арнольд Шварцнеггер был известным культуристом, с удовольствием демонстрировал всем свои мускулы во время различных телешоу и фотосессий и даже стал «Мистером Европа» в 1965 году. Первой яркой работой Шварцнеггера в Голливуде стала роль Конана в фильме «Конан-Варвар», затем она снялся в знаменитом «Терминаторе» и многих других картинах. В 2003 году Арнольд Шварцнеггер был избран губернатором штата Калифорния, на следующих выборах опять одержал победу. Правда, главной цели – сократить дефицит бюджета штата он так и не достиг.
Дональд Трамп
Фото: Eastnews
Известный американский предприниматель, миллиардер, шоумен и телеведущий Дональд Трамп, известный на весь мир своими резкими провокационными высказываниями, любовью к красивым женщинам и роскоши, стал президентом США в 2017 году. Многие американцы, в том числе звезды шоу-бизнеса, открыто выступали против его кандидатуры. Однако Трамп в итоге стал хозяином Белого дома без какого-либо политического, дипломатического или военного опыта.
Клинт Иствуд
Фото: Eastnews
Звезда вестернов, легендарный актер и режиссер Клинт Иствуд баллотировался на пост мэра небольшого городка Кармель в Калифорнии и победил. На посту градоначальника Иствуд занялся перестройкой местной библиотеки и ремонтом дорог. Местные жители однако попросили его не баллотироваться на второй срок, так как поклонники знаменитости сделали из тихого городка туристическое место, постоянно приезжая туда в надежде встретиться со звездой, и лишили их спокойной жизни.
Рональд Рейган
Фото: Globallookpress / Keystone Pictures USA
Голливудский актер Рональд Рейган стал первой кинозвездой, которой удалось занять пост главы государства. Рейган был избран губернатором Калифорнии в 1966 году, а затем два срока, с 1981 по 1989 год, занимал пост президента США.
Джозеф Эстрада
Фото: Eastnews
Известный филиппинский актер Джозеф Эстрада сыграл почти в сотне фильмов, а потом пришел в большую политику. Сначала Эстрада стал мэром, позже сенатором и вице-президентом. В 1998 году он был избран президентом, но был отстранен от должности в 2001 году после народного восстания и обвинений в коррупции.
Джимми Моралес
Фото: Globallookpress / Cheriss May
В Гватемале бывший телевизионный комик Джимми Моралес обещал борьбу с коррупцией и был избран президентом в октябре 2015 года. Забавно, что в 2007 году на экраны вышел фильм «Президент в сомбреро», в котором Моралес сыграл деревенского ковбоя по имени Нето, почти случайно избранного президентом.
Николай Валуев
Фото: Starface
Бывший боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, обладатель различных спортивных званий и наград Николай Валуев в 2011 году был избран депутатом Государственной думы шестого созыва от Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия». Валуев является членом комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи и первым заместителем председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.
Сильвио Берлускони
Фото: Eastnews
Сильвио Берлускони был успешным бизнесменом, занимался недвижимостью, стал главным медиамагнатом Италии, владел футбольным клубом «Милан» и сетью супермаркетов. В 1994 году он победил на выборах в парламент, спустя несколько лет стал председателем Совета министров Италии. В 2011 году Берлускони, считающемуся самым скандальным политиком в мире, пришлось подать в отставку из-за скандала, связанного с детской порнографией.
Майкл Блумберг
Фото: Globallookpress / Paulo Lopes
Бизнесмен и миллиардер Майкл Блумберг работал в области торговли акциями, основал собственную компанию, которая занималась мониторингом состояния разных рынков, cтал медиамагнатом. В 2001 году Блумберг баллотировался на пост мэра Нью-Йорка и впоследствии избирался мэром еще трижды. Миллиардер сам назначил себе зарплату в 1 доллар. На посту мэра ему удалось сбалансировать бюджет города, снизить уровень безработицы и организовать несколько программ для нью-йоркцев, находившихся за чертой бедности.
Михаил Прохоров
Фото: Starface
Российский бизнесмен, миллиардер Михаил Прохоров в 2011 году отошел от бизнеса и решил с головой уйти в политику. Прохоров вступил в паритию «Правое дело» и даже был избран ее лидером, но потом был отстранен от должности. В том же году он заявил, что баллотируется на пост президента России и собирается противостоять действующему главе государства Владимиру Путину. В итоге на выборах 2012 года Прохоров набрал всего восемь процентов голосов и стал лидером собственной партии «Гражданская платформа».
Джесси Вентура
Фото: Getty
Профессиональный рестлер, актер, теле- и радиоведущий, яркий и харизматичный мужчина Джесси Вентура, не стеснявшийся обнажаться на публике, стал политиком в начале 90-х. Сначала Вентура занял пост города Бруклин-Парк в Миннесоте, а потом и губернатора всего штата. Политические амбиции Вентуры были настолько высоки, что он даже собирался принять участие в президентских выборах 2016 года, но потом отказался от своих далеко идущих планов.
Йон Гнарр
Фото: Getty
Комедийный исландский актер Йон Гнарр был мэром Рейкьявика на протяжении четырех лет. В качестве главы города Гнарр запомнила эксцентричными поступками. Например, решил построить десятки километров велосипедных дорожек и участвовал в гей-парадах, являясь при этом примерным семьянином и отцом пятерых детей.
Михаил Евдокимов
Фото: Globallookpress / Yurii Zheludev
Известный актер Михаил Евдокимов возглавил свой родной Алтайский край в 2004 году. Избиратели доверяли Евдокимову, обещавшему сделать жизнь местных жителей лучше и прославившему ролями простых русских мужчин из глубинки, справедливых, четных и бесстрашных. Долго пробыть на посту ему не удалось, через год после выборов случилась трагедия - он разбился в автокатастрофе.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: globallookpress, eastnews, getty, instagram
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