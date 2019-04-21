Собчак, Билан, Галкин, Тодоренко, Топалов и другие знаменитости поздравляют Зеленского с победой на выборах

Супруги Регина Тодоренко и Влад Топалов опубликовали на своих страницах одинаковые фото Владимира Зеленского с супругой. «Ну, с Богом! И пусть наступит Мир. Все люди разумные и понимают, что ни завтра, ни послезавтра, может быть даже ни через год больших изменений ждать не придётся, но мы верим, что ПОСТЕПЕННО все станет на свои места», - написала Регина (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

«Урааа! Я искренне поздравляю Владимира с этой победой. Имел удовольствие вместе работать и общаться! Я желаю ему успеха, терпения, мудрости и силы! С Богом! Мы все очень верим в лучшее и в дружбу наших народов! Я лично заинтересован в переменах, тк мне запрещено летать в Украину. А я бы очень хотел побывать на родине своей жены, увидеть ее дом, школу, двор.... и , конечно, познакомить сына с Прадедом. Он так мечтает об этом. Да и я сам! Вот! Политика - не шоу бизнес. Мы все это понимаем! Но я уверен, что Владимир сделает все, что нужно! Он - умный, талантливый, ЧЕСТНЫЙ и открытый человек! Дай Бог ему удачи. Поздравляю, Украина! Урррраааааа 🇷🇺 🇺🇦», - присоединился к словам жены Топалов.