Собчак, Билан, Галкин, Тодоренко, Топалов и другие знаменитости поздравляют Зеленского с победой на выборах

Накануне, 21 апреля, в Украине состоялся второй тур президентских выборов. На финишную прямую вышел 41-летний актер Владимир Зеленский и Петр Порошенко, который вскоре сложит полномочия. Сегодня в 11.00 после обработки 95% бюллетеней Зеленский лидирует со значительным отрывом: 73,17% голосов против 24,50%.
Вновь избранный глава Украины в середине ночи опубликовал в Instagram видеоролик, в котором поблагодарил всех за поддержку.
Слова поздравления Владимиру Зеленскому отправили многие российские знаменитости, которые когда-то работали с актером или просто радуются его победе.
Так, Максим Глакин записал трехсерийное видео, в котором поздравляет Владимира с победой на выборах.
Супруги Регина Тодоренко и Влад Топалов опубликовали на своих страницах одинаковые фото Владимира Зеленского с супругой. «Ну, с Богом! И пусть наступит Мир. Все люди разумные и понимают, что ни завтра, ни послезавтра, может быть даже ни через год больших изменений ждать не придётся, но мы верим, что ПОСТЕПЕННО все станет на свои места», - написала Регина (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
«Урааа! Я искренне поздравляю Владимира с этой победой. Имел удовольствие вместе работать и общаться! Я желаю ему успеха, терпения, мудрости и силы! С Богом! Мы все очень верим в лучшее и в дружбу наших народов! Я лично заинтересован в переменах, тк мне запрещено летать в Украину. А я бы очень хотел побывать на родине своей жены, увидеть ее дом, школу, двор.... и , конечно, познакомить сына с Прадедом. Он так мечтает об этом. Да и я сам! Вот! Политика - не шоу бизнес. Мы все это понимаем! Но я уверен, что Владимир сделает все, что нужно! Он - умный, талантливый, ЧЕСТНЫЙ и открытый человек! Дай Бог ему удачи. Поздравляю, Украина! Урррраааааа 🇷🇺 🇺🇦», - присоединился к словам жены Топалов.
Слова поддержки и удачи под роликом Зеленского оставили Ксения Собчак, Михаил Галустян, Дмитрий Билан и многие-многие другие артисты.
«Володя!! Как я рад!! Как мы все рады. Непередоваемое ощущение.. Поздравляю очень. Чем то Новым запахло в воздухе.)) И это новое завораживает..», - порадовался за коллегу известный актер Павел Деревянко. Инаугурация нового президента состоится не позднее 3 июня. В России Владимира Зеленского узнали после его участия в КВН в составе команды «95-й квартал». После последовала работа Зеленского в фильмах «Любовь в большом городе», «Служебный роман. Наше время» и других картинах. Зеленский также был ведущим многих популярных программ на российском ТВ: «Хочу к Меладзе» и «Хочу в ВИА Гру».
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram