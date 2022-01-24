Загубленная жизнь Аманды Байнс: как звезда «нулевых» лишилась карьеры и угодила в психушку
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Фото: Getty Images
Аманда Байнс родилась 3 апреля 1986 года. Ее родители-стоматологи растили троих детей — двух дочек и сына. Глава семейства обожал комедийные фильмы и театральные постановки и всячески поощрял занятия Аманды творчеством. Отец рано заметил, что у девочки талант к лицедейству.
В 7 лет Аманда Байнс уже выступала в известном в Лос-Анджелесе клубе Comedy Store, одновременно пробуя себя в постановках местных театров. Через три года она была уже уверенной в себе юной актрисой.
В 10 лет девочка дебютировала в кино, появившись в сериале «Всякая всячина».
Когда Аманде было всего 13, канал Nickelodeon запустил ее персональный проект «Шоу Аманды». Четыре года программа собирало огромное количество просмотров, а Байнс называли одной из самых любимых актрис телешоу.
Фото: Kinopoisk.ru
В 2002-м Аманда снялась в художественном фильме «Большой толстый лгун», куда ее пригласил создатель многих популярных шоу, продюсер Дэн Шнайдер. И после этого успешного проекта фильмы с участием актрисы стали выходить на экраны регулярно: «Чего хочет девушка» (2003), «Любовь на острове» (2005), «Она — мужчина» (2006), «Лак для волос» (2007) и другие.
Байнс называли лучшей молодой комедийной актрисой. Она радовалась успеху, но в то же время и грустила, что режиссеры и продюсеры не дают ей шанса испробовать себя в драматических ролях.
Фото: Kinopoisk.ru
Меж тем, пока зрители смеялись над ее забавными милыми героинями, в жизни актрисы разворачивалась драма, похлеще, чем в голливудском фильме. Аманда еще в юности столкнулась с психологическими проблемами. Много лет спустя она призналась, что с 16 лет принимала запрещенные препараты и зависела от психотропных веществ. Актриса рассказала, что она стала понимать, что с ней что-то не так, после съемок в фильме «Она — мужчина». «Я посмотрела на себя со стороны, и увиденное мне ужасно не понравилось», — откровенничала позже Байнс.
В 2010 году состоялась премьера романтической комедии «Отличница легкого поведения» с Эммой Стоун в главной роли. И после этого Аманда Байнс исчезла с экранов. За 11 лет она не снимается. Тогда актриса заявила, что завершает карьеру. Удивлению поклонников не было предела: как можно завершить то, что так успешно только начинается?
Жизнь Аманды покатилась под откос, как и ее карьера. За кроткое время девушка изменилась до неузнаваемости, а ее имя стало мелькать в скандальных и криминальных новостях.
Фото: East News
Проблемы стали сыпаться на голову Аманды одна за одной. За короткое время она стала виновницей нескольких ДТП. Во время одного из них она была за рулем пьяной. Ее лишили водительских прав и осудили на три года условно.
Аманда перестала давать интервью. Внешне она стала неузнаваемой из-за запрещенных веществ. Полиция несколько раз арестовывала ее из-за неподобающего поведения в общественных местах. Байнс принудительно отправили на реабилитацию в дорогой центр в Малибу.
Во время редкого общения с прессой Аманда призналась, что ее жизнь испорчена. И, чтобы заполнить дыру в жизни, девушка пошла учиться в колледж. Для борьбы с лишним весом Аманда стала принимать тяжелые таблетки, пагубно сказавшиеся на ее здоровье и психике. В итоге в 2014-м некогда успешная актриса оказалась в психушке, где провела год.
В 2019-м Аманда опять оказалась на реабилитации. Там она познакомилась с Полом Майклом, который, казалось, желание жить. После возвращения из клиники Байнс занялась внешностью: она похудела и даже похорошела.
Экс-актриса даже сообщила поклонникам радостную новость: она и Пол обручились и ждут ребенка. Правда, после публикации в Instagram снимка УЗИ влюбленные сразу же удалили информацию. А вскоре Байнс и ликвидировала свою страницу в соцсети.
В последний год об Аманде не было вестей. Неизвестно, появился ли ее малыш на свет, или нет.
В 2021-м папарацци засняли на прогулке пару — высокого мужчину и полную молодую женщину с длинными черными волосами. И в ней фанаты не сразу узнали Аманду Байнс. Она вновь сильно поправилась и подурнела. Фото опубликовало издание Daily Mail.
Известно, что с Аманда Байнс до сих пор находится под опекой матери. В 2014 году, когда она попала на лечение, актрису лишили права распоряжаться финансами и принимать важные для себя решения самостоятельно. Изначально суд продлил опеку до 2023 года. Тогда, по ранее имевшимся данным, Байнс должна была составить отчет о своем здоровье и убедить суд в том, что может здраво распоряжаться своей жизнью.
Потов интервью изданию People представитель Аманды заявлял, что опеку могут снять в любое время, если его доверительница приведет веские причины для этого. Но, судя по тому, как сейчас выглядит Аманда, дела у нее идут не лучшим образом. Новостей о ее «освобождении» из-под надзора близких не поступало, и вряд ли стоит их ожидать в ближайшее время.
Фото: Getty Images, East News, кадры фильмов, Kinopoisk.ru