Загубленная жизнь Аманды Байнс: как звезда «нулевых» лишилась карьеры и угодила в психушку

Меж тем, пока зрители смеялись над ее забавными милыми героинями, в жизни актрисы разворачивалась драма, похлеще, чем в голливудском фильме. Аманда еще в юности столкнулась с психологическими проблемами. Много лет спустя она призналась, что с 16 лет принимала запрещенные препараты и зависела от психотропных веществ. Актриса рассказала, что она стала понимать, что с ней что-то не так, после съемок в фильме «Она — мужчина». «Я посмотрела на себя со стороны, и увиденное мне ужасно не понравилось», — откровенничала позже Байнс.

В 2010 году состоялась премьера романтической комедии «Отличница легкого поведения» с Эммой Стоун в главной роли. И после этого Аманда Байнс исчезла с экранов. За 11 лет она не снимается. Тогда актриса заявила, что завершает карьеру. Удивлению поклонников не было предела: как можно завершить то, что так успешно только начинается?

Жизнь Аманды покатилась под откос, как и ее карьера. За кроткое время девушка изменилась до неузнаваемости, а ее имя стало мелькать в скандальных и криминальных новостях.