33-летняя звезда фильма «Лак для волос» Аманда Байнс ждет первенца

Аманда и Пол познакомились во время встречи анонимных алкоголиков. Отметим, что Аманда Байнс не может сама выйти замуж. Она, как и Бритни Спирс, лишена дееспособности и находится под опекой родителей. Для того, чтобы выйти замуж ей нужно разрешение опекунов. К вредным привычкам Аманда Байнс пристрастилась из-за свалившейся на нее в раннем возрасте славы. С популярностью актриса справиться не смогла и стала пить, употреблять наркотики, набрала лишний вес — и лишилась карьеры.