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33-летняя звезда фильма «Лак для волос» Аманда Байнс ждет первенца

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я выбрал вместо рекламы.
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Аманда Байнс

Фото: Getty Images

Об этом скандально-известная актриса и ее жених Пол Майкл рассказали в социальной сети.

Актриса Аманда Байнс, прославившаяся после съемок в фильмах «Лак для волос» и «Она — мужчина», сообщила подписчикам, что впервые станет мамой.

Аманда с женихом

Влюбленные показали фотографию УЗИ, но вскоре снимок удалили.

Фото: Instagram

О помолвке с Полом Майклом Аманда объявила, находясь в рехабе. До того, как принять предложение руки и сердца, актриса знала молодого человека всего несколько месяцев. В Instagram Байнс признается избраннику в любви.

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My love 🖤

Публикация от Amanda Bynes (@amandabynesreal)

Аманда и Пол познакомились во время встречи анонимных алкоголиков. Отметим, что Аманда Байнс не может сама выйти замуж. Она, как и Бритни Спирс, лишена дееспособности и находится под опекой родителей. Для того, чтобы выйти замуж ей нужно разрешение опекунов. К вредным привычкам Аманда Байнс пристрастилась из-за свалившейся на нее в раннем возрасте славы. С популярностью актриса справиться не смогла и стала пить, употреблять наркотики, набрала лишний вес — и лишилась карьеры.

Фото: Instagram, Getty Images

Видео: E! News

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