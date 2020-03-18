33-летняя звезда фильма «Лак для волос» Аманда Байнс ждет первенца
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Фото: Getty Images
Актриса Аманда Байнс, прославившаяся после съемок в фильмах «Лак для волос» и «Она — мужчина», сообщила подписчикам, что впервые станет мамой.
Влюбленные показали фотографию УЗИ, но вскоре снимок удалили.
Фото: Instagram
О помолвке с Полом Майклом Аманда объявила, находясь в рехабе. До того, как принять предложение руки и сердца, актриса знала молодого человека всего несколько месяцев. В Instagram Байнс признается избраннику в любви.
Аманда и Пол познакомились во время встречи анонимных алкоголиков. Отметим, что Аманда Байнс не может сама выйти замуж. Она, как и Бритни Спирс, лишена дееспособности и находится под опекой родителей. Для того, чтобы выйти замуж ей нужно разрешение опекунов. К вредным привычкам Аманда Байнс пристрастилась из-за свалившейся на нее в раннем возрасте славы. С популярностью актриса справиться не смогла и стала пить, употреблять наркотики, набрала лишний вес — и лишилась карьеры.
Фото: Instagram, Getty Images
Видео: E! News
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