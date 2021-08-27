Юрий Шатунов: как трудный подросток-сирота стал звездой, собирающей стадионы на концертах

Хиты «Белые розы», «Седая ночь», «Лето» и другие Юрий Шатунов исполняет десятилетиями. И песни его публике не надоедают — без них нельзя представить ни один концерт артиста. А гастрольный график у Шатунова достаточно плотный. Конечно, не такой, как во времена «Ласкового мая», когда коллектив давал порой по 8 концертов в день, но без работы он не сидит и сейчас.

Недавно в Сочи завершился конкурс молодых исполнителей «Новая волна». В один из его дней состоялся творческий вечер Димы Билана, одним из гостей которого стал Юрий Шатунов.

Во время выхода на красную дорожку певец выглядел настолько стильно, молодежно и моложаво, что публика не сразу его узнала. Билан доверил Шатунову свою песню «Про белые розы». Дима и сам пару лет назад позаимствовал для этой композиции мотив произведения Юрия.