Юрий Шатунов: как трудный подросток-сирота стал звездой, собирающей стадионы на концертах
Хиты «Белые розы», «Седая ночь», «Лето» и другие Юрий Шатунов исполняет десятилетиями. И песни его публике не надоедают — без них нельзя представить ни один концерт артиста. А гастрольный график у Шатунова достаточно плотный. Конечно, не такой, как во времена «Ласкового мая», когда коллектив давал порой по 8 концертов в день, но без работы он не сидит и сейчас.
Недавно в Сочи завершился конкурс молодых исполнителей «Новая волна». В один из его дней состоялся творческий вечер Димы Билана, одним из гостей которого стал Юрий Шатунов.
Во время выхода на красную дорожку певец выглядел настолько стильно, молодежно и моложаво, что публика не сразу его узнала. Билан доверил Шатунову свою песню «Про белые розы». Дима и сам пару лет назад позаимствовал для этой композиции мотив произведения Юрия.
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Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Во время общения с прессой 47-летний Шатунов признался, что он не грустит по былой славе, а предпочитает смотреть в будущее. А прошлое у артиста было непростым: тяжелое детство, раннее сиротство, трудный переходный возраст, скитания по детдомам, а после — неожиданная и оглушительная слава.
6 сентября Юрий Шатунов отметит 48-й день рождения. Он родился в башкирском городе Кумертау. Мать будущего артиста вышла замуж за его отца, когда ей было всего 18 лет. После появления первенца глава семейства не проявлял особого интереса к ребенку. Да и в общем-то семья не была крепкой. Когда Юре было всего три года, родители развелись. Позже Вера Шатунова (она дала сыну свою фамилию) связала свою жизнь с другим мужчиной, но у него были проблемы с алкоголем.
Мать Юры, будучи еще молодой, серьезно заболела. Женщина вынуждена была сдать мальчика в интернат, так как не могла дать ему нужный уход. Когда сыну было 11, Вера Шатунова умерла. Недолгое время за мальчишкой присматривала тетя. Юра рос трудным подростком, постоянно убегал из дома.
Сбегая из семьи, мальчик бродяжничал по всей республике. Отец его жизнью не интересовался.
В начале 1985-го состоялась комиссия по делам опеки над Шатуновым, на которой его увидела Валентина Тазекенова. Она уговорила комиссию отправить подростка в детский дом, где она работала директором.
Позже, став знаменитым, Юрий Шатунов вспоминал о Валентине Николаевне как о человеке, сыгравшем немалую роль в его судьбе. Именно она организовала первое выступление группы «Ласковый май» в актовом зале школы-интерната №2 Оренбурга, куда к тому времени перевели работать Тазекенову (мальчишку она забрала с собой).
Именно в школе-интернате Шатунов познакомился с руководителем кружка самодеятельности Сергеем Кузнецовым, искавшим исполнителей для своих песен. С этого момента начала свою историю группа «Ласковый май». Сотрудничество автора и певца стало крепким и многолетним. Кузнецов писал для Шатунова песни, когда тот начал и сольную карьеру.
Свои первые хиты ансамбль с успехом исполнял на дискотеках в местном ДК, а в 1988-м коллектив выпустил первый альбом. Кассету с записями сразу же передали в киоск на железнодорожном вокзале. Так песни впервые услышал Андрей Разин. Он решил отыскать мальчишку в Оренбурге, но в интернате его не застал. Шатунов в очередной раз удрал на свободу. Поэтому в Москву отправились Сергей Кузнецов и другие участники группы.
Вскоре всех музыкантов и певцов «Ласкового мая» перевели в столичный интернет, здесь же некоторое время находилась студия. У группы начался новый этап развития. Основатель коллектива проработал со своим детищем недолго. В 1989-м его место занял Андрей Разин.
«Ласковый май» был настолько популярным, что у ребят не было времени отдохнуть между концертами. В день их количество иногда достигало 8, а в месяц — 40. Андрей Разин рассказывал, что деньги текли рекой. Поклонницы сходили с ума при одном только виде Шатунова. Группа стала одним из самых популярных коллективов конца 1980-х. Ее феномен легко объясним: мальчишки из детского дома, не обладавшие выдающимися вокальными данными, но демонстрировавшими искренность, вызывали сочувствие у тех, кто постарше, и трепет у молодой аудитории.
Коллектив прекратил существование в 1991 году после того, как из него ушел Шатунов. Несмотря на то, что в разное время на гастроли ездили другие солисты, без Юры группа не вытянула.
А он на пике карьеры решил отказаться от публичности и гастролей. Шатунов переехал в Германию, где выучился на звукорежиссера. В то время музыкант проводил все время в студии звукозаписи.
Возвращение артиста на большую сцену произошло после приглашения Аллы Пугачевой принять участие в ее «Рождественских встречах» в 1992 году. Там Шатунов впервые заявил о себе как о самостоятельном артисте, исполнив «Звездную ночь».
В 1990-е певец выпустил несколько альбомов в сотрудничестве с крупнейшими студиями звукозаписи. В настоящее время дискография экс-солиста «Ласкового мая» состоит из семи дисков.
В 2015 году Шатунов получил премию «Звуковой дорожки» за развитие российского шоу-бизнеса.
Юрий Шатунов с женой Светланой и детьми — Дэннисом и Эстеллой — живут в Германии. Супруги познакомились в 2000-м, причем девушка, к тому времени долгое время проживавшая в Европе, не подозревала, кто стал ее избранником. О популярности любимого человека она узнала позже. Поженились Юрий и Светлана в 2007-м, через год после рождения первенца.
«Они растут обычными детьми. Любят компьютерные игры. Я строгий отец, но за плохие оценки в школе не ругаю», — рассказывал на днях на «Новой волне» музыкант.
Артист живет в Европе, там же много гастролирует, но так, как его ждут в России, его не ждут нигде. Его концерты не отличаются спецэффектами, он не возит с собой чемоданы костюмов, появляется на публике в простой, но стильной одежде. Но стоит ему выйти на сцену, зал начинает хором петь.
И можно быть уверенными, что с такой популярностью Шатунов будет исполнять свои «Белые розы» еще не один десяток лет.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram, Evguenii Matveev/ Global Look press, Starface
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