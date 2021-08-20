47-летний Юрий Шатунов сильно помолодел: артиста не сразу узнали на «Новой волне»

Два года назад, он испугал своих поклонников, когда в Сети появились фото уставшего и изможденного певца — он серьезно переболел и даже, был госпитализирован. Диагноз — воспалительный процесс левой гайморовой пазухи, который Шатунов по неосторожности, перенес на ногах. Но все обошлось и здоровье Юрия восстановилось. Сегодня от прежнего вида не осталось и следа. А многие, даже отметили здоровые пару лишних килограмм, но они совершенно не портят 47-летнего исполнителя.