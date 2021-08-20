47-летний Юрий Шатунов сильно помолодел: артиста не сразу узнали на «Новой волне»
Среди российских звезд, знаменитый солист группы «Ласковый май» — единственный, кто оказался в своей тарелке. Если Филиппу Киркорову, Светлане Лободе, Юлианне Карауловой и другим, пришлось «примерять» на себя песни Димы, то хит Билана «Про белые розы», казалось, никто не прочувствовал бы лучше, чем Шатунов.
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Фото: Passion
Артист поразил всех своим внешним видом. Певец выглядел почти, как на заре своей карьеры. Его даже не сразу узнали, когда он появился перед фотографами и репортерами. В разговоре с журналистами артист отметил, что не живет прошлым, предпочитая чувствовать настоящее.
Два года назад, он испугал своих поклонников, когда в Сети появились фото уставшего и изможденного певца — он серьезно переболел и даже, был госпитализирован. Диагноз — воспалительный процесс левой гайморовой пазухи, который Шатунов по неосторожности, перенес на ногах. Но все обошлось и здоровье Юрия восстановилось. Сегодня от прежнего вида не осталось и следа. А многие, даже отметили здоровые пару лишних килограмм, но они совершенно не портят 47-летнего исполнителя.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Екатерина Ширинкина/Passion.ru, Instagram
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