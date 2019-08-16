С ними вкуснее: Высоцкая, Ургант, Кравец и другие самые харизматичные ведущие кулинарных шоу

Прославившийся на весь мир благодаря кулинарной передаче «Голый повар» Джейми Оливер начал вести свое шоу. когда ему было 23 года. Нет, Джейми не готовил еду голым, а объяснял, как можно сделать вкусные, полезные и сытные блюда очень просто, как бы «раздевая» сложные на первый взгляд рецепты. Оливера полюбили за его обаяние и искреннюю подачу. Кроме того, он готовил прямо у себя на кухне, а овощи и зелень срывал в собственном саду неподалеку — в итоге выглядело все очень уютно и по-домашнему. За 20-летнюю карьеру Джейми Оливер вел различные кулинарные шоу, в которых был главной звездой, открыл сеть ресторанов и написал много книг о домашней еде.

Гордон Рамзи