С ними вкуснее: Высоцкая, Ургант, Кравец и другие самые харизматичные ведущие кулинарных шоу

Юлия Высоцкая
Фото: Global Look Press / Igor Primak
Юлия Высоцкая стала главной кулинарной мастерицей страны благодаря шоу «Едим дома». Супруга режиссера Андрея Коналовского так бодро и от души рассказывала, как можно быстро и вкусно приготовить дома интересные и при этом незамысловатые блюда, что заручилась поддержкой целой армии поклонников. Теперь она под собственным брендом ведет различные шоу и выпускает самые разные продукты и готовую еду.
Иван Ургант
Фото: Eastnews
Иван Ургант сменил Андрея Макаревича в программе «Смак». В гости к телеведущему приходят известные актеры, спортсмены, музыканты и многие другие знаменитости, которые делятся новостями из своей жизни и оригинальными любимыми рецептами. Зрителям же интересно не только узнать что-то новое о приготовлении еды, но и послушать остроумную беседу Ивана, который известен своим чувством юмора и бесконечными шутками, со известными гостями.
Наташа Королева и Людмила Порывай
Фото: Eastnews
Наташа Королева и ее мама Людмила Порывай вели очень эффектное кулинарное шоу «Время обедать!». В проекте домохозяйки бросали вызов профессиональным поварам, а члены семьи и друзья приходили поддержать участников. Популярным шоу во многом стало благодаря непосредственному поведению Наташи и ее мамы.
Михаил Плотников и Анна Семенович
Фото: Starface
Михаил Плотников и Анна Семенович вели кулинарное шоу «Барышня и кулинар», фишкой которого было то, что они помогали начинающим домохозяйкам стать королевами домашней кухни. Плотников рассказывал о своих кулинарных приключениях, а Семенович делилась женскими хитростями на кухне.
Джейми Оливер
Фото: Global Look Press / Daniel Hambury
Прославившийся на весь мир благодаря кулинарной передаче «Голый повар» Джейми Оливер начал вести свое шоу. когда ему было 23 года. Нет, Джейми не готовил еду голым, а объяснял, как можно сделать вкусные, полезные и сытные блюда очень просто, как бы «раздевая» сложные на первый взгляд рецепты. Оливера полюбили за его обаяние и искреннюю подачу. Кроме того, он готовил прямо у себя на кухне, а овощи и зелень срывал в собственном саду неподалеку — в итоге выглядело все очень уютно и по-домашнему. За 20-летнюю карьеру Джейми Оливер вел различные кулинарные шоу, в которых был главной звездой, открыл сеть ресторанов и написал много книг о домашней еде.
Гордон Рамзи
Фото: Eastnews
Ведущий шоу «Адская кухня» Гордон Рамзи — полная противоположность милого Джейми Оливера. Гордон очень жестко учит начинающих мастеров кулинарного дела готовить достойную еду: он унижает, кричит, критикует в пух и прах и может запросто выкинуть в мусорку блюдо, которое ему не понравилось. Именно из-за его экспрессивной манеры поведения многочисленные поклонники передачи с интересом наблюдают за тем, как Гордон воспитывает будущих шеф-поваров.
Константитн Ивлев
Фото: na-nozhah.friday.ru
Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев запомнился многим благодаря популярному шоу «На ножах» и русской версии проекта «Адская кухня». Как и Гордон Рамзи, Константин Витальевич беспощаден по отношению к непрофессионалам в кулинарном деле и не стесняется в проявлении своего недовольства, когда ему не нравятся еда и сервис,
Дмитрий Назаров
Фото: Eastnews
Одним из самых ярких ведущих шоу «Кулинарный поединок» стал Андрей Назаров. Многие полюбили его за эффектную главную роль дерзкого шеф-повара в популярном сериале «Кухня». Также он вел русскоязычную версию американского шоу «Рецепт на миллион» и передачу «Голодные игры».
Лара Кацова
Фото: Instagram
Ведущая кулинарных шоу на ТВ и бренд-шеф ресторана одесской кухни «Дюк-Дюк» Лара Кацова выпустила книгу «Не надо думать, надо кушать!», в которой рецепты «вкусной, домашней, понятной» еды переплетаются с юморными, а местами очень трогательными рассказами о счастливом детстве Лары в Одессе с любимой бабушкой, научившей ее готовить, правильно выбирать продукты и устраивать застолья. Passion.ru недавно поговорил с Кацовой о ее новой книге, ресторане, еде и о том, почему так важно готовить и есть с любовью и удовольствием.
Марина Кравец
Фото: Starface
Звезда Comedy Club Марина Кравец не может похвастаться выдающимися кулинарными талантами, зато блестяще ведет шоу «Большой завтрак», в котором за приготовлением еды мастерски берет ненавязчивые интервью у звездных гостей, помогает им готовить и разряжает атмосферу ненавязчивыми шутками и рассказами.
Найджелла Лоусон
Фото: Eastnews
Ведущая кулинарного шоу Nigella Bites англичанка Найджелла Люси Лоусон никогда не училась готовить профессионально. Найджелла учит своих зрителей готовить с удовольствием. За довольно кокетливую манеру общения со зрителями ее даже прозвали «королевой порноеды». Она рассказывает о женских секретах на кухне, готовит так, чтобы никому не было скучно, знакомит всех желающих с вкусной и изысканной едой и выступает за возрождение и сохранение национальных традиций английской кухни.
Текст: Роман Страстный
Фото: instagram, getty, youtube, na-nozhah.friday.ru, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!