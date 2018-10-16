Лара Кацова: «Мои рецепты для женщин любого достатка, которые влюбляются, любят и хотят создавать дома уют»

Вы написали книгу «Не надо думать, надо кушать!», которая получилась не только кулинарной, но и автобиографичной. В ней вы много рассказываете о своем детстве, проведенном в Одессе, своей бабушке, которая очень вкусно готовила и передала вам по наследству любовь к вкусной еде и посиделками за столом. Решили попробовать себя в качестве писателя?

Писателем я себя не считаю, это скорее приятное хобби, времяпрепровождение, которое идет от сердца, от души. Это приятное занятие спасло меня от довольно трудной жизненной ситуации. Я поняла, что если буду писать о своих воспоминаниях, мне легче будет пережить болезнь мамы и ее уход. Потом мои друзья прочитали несколько рассказов и сказали: «Пиши дальше, ты клево пишешь, мы хотим продолжения!» Я написала еще несколько рассказов, потом попробовала написать рецепты в смешном стиле — и поняла, что из этого может выйти что-то интересное.

У вас очень смешные описания блюд в меню «Дюк-Дюка» и на страницах ресторана в соцсетях. Вы их пишете сами или этим занимаются специальные люди?

Все пишу сама, лично.

Как думаете, какую роль забавные описания блюд играют в привлечении к ресторану клиентов?

Дело в том, что в интернете сейчас огромное количество рецептов, похожих друг на друга кулинарных Youtube-каналов, Instagram-аккаунтов с огромных количеством подписчиков. Не знаю, накручено ли там количество подписчиков, но у меня все честно. Пока еще меньше семи тысяч подписчиков, но это все реальные живые люди. Я не хочу накручивать их количество, покупать их. Поэтому мне хотелось чем-то отличаться — например, положительными эмоциями, хорошим настроением, живым языком и неплохим чувством юмора. Я сейчас сказала и сама себе мысленно поставила лайк.

В книге у вас довольно простые рецепты — без сложносочиненных подливок и прочих изысков. Вам не хотелось рассказать о более интересных и необычных рецептах?

Нет. Потому что дома вы не будете варить сложносочиненные подливки. Может, конечно, такое случится, что вас шарахнет, вы влюбитесь в эту подливку и будете париться с ней семь часов, а потом вашу подливку съедят за пятнадцать минут. Половина оценит, половина — нет. Вы обидитесь и в итоге плюнете на все это и сделаете фантастические котлетки, приготовление которых не займет много времени.

То есть вы за простоту в еде?

Я не считаю, что у меня простые рецепты, но они у меня из продуктов, которые на сегодняшний день может позволить себе любая хозяйка — для меня это важно. Раньше, в связи со своей прошлой профессией (Лара Кацова была администратором Анжелики Варум, Ирины Алегровой и Валерии, а также концертным директором на телешоу «Прожекторперисхилтон» и исполнительным директором Одесского фестиваля «Большая разница» — прим. ред.), я ездила на всякие мастер-классы, презентации, много работы было связано с гастрольной деятельностью... В общем, я много где побывала, много что видела, много чего попробовала... Москва и московская область — это Нью-Йорк по сравнению с нашей глубинкой. А там тоже живут женщины, которые влюбляются, любят и хотят поддержать уют в семье! Оценив ситуацию, я решила, что красной линией в основе всех моих рецептов будут такие блюда, которые сможет приготовить любая женщина в нашей стране, которой интересны мои советы и мой опыт. Начиная от ведущего менеджера «Сбербанка» и заканчивая уборщицей поликлиники города Стерлитамак.

Меня многие ассоциируют с Одессой и одесской кухней, но это не вся я. Мои рецепты — это вкусная, домашняя, понятная еда за правильные деньги. Просто меня ассоциируют с одесской кухней, потому что эти блюда я могу делать с закрытыми глазами. Но в моей книжке «Не надо думать, надо кушать!» далеко не все одесское. Там понятная, домашняя еда, которая может быть приготовлена в любой стране, в любом доме, любой женщиной.