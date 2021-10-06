Вы его не узнаете! Как выглядит звезда фильма «Горец» Кристофер Ламберт в 64 года
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Kinopoisk.ru
С тех пор, как слава Кристофера Ламберта вошла в зенит, прошло не одно десятилетие. За это время его карьера пошла на спад, он успел трижды жениться и трижды развестись, а также измениться до неузнаваемости. Чем же сейчас живет и как выглядит знаменитый «Горец»?
Кристофер Ламберт родился в США в марте 1957 года в семье французского дипломата. После появления мальчика на свет семья не надолго задержалась в Штатах, перебравшись в Женеву. Там будущая звезда провел все юношеские годы. В Париже Кристофер оказался в 16 лет.
После школы парня призвали в армию, а после службы он получил диплом финансиста и некоторое время работал в этой сфере. После он решил, что хочет быть актером и отправился на курсы, но отучился всего два года.
Даже не имея профильного образования, Ламберт в 22 года получил дебютную роль в кино. Первые появления на экране известности начинающему актеру не принесли, но в начале 1980-х ему стали предлагать более стоящие проекты: «Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян», «Слова и музыка».
А в 1985-м актер вытащил счастливый билет. Он сыграл в фильме молодого режиссера Люка Бессона «Подземка». Партнершей Кристофера стала уже известная Изабель Аджани.
За роль Фреда, оказавшегося в подземелье и окунувшегося в его криминальный мир, Кристофер Ламберт получил престижную премию «Сезар» и стал самым молодым ее обладателем в истории
Фото: Kinopoisk.ru
И всего через год актера ждал очередной успех, на экраны вышел «Горец». Сериал в стиле «экшн» сделал Кристофера звездой мирового масштаба. Его герой — бессмертный Коннор МакЛауд — перемещается во времени и борется со злом. Партнером Ламберта стал легендарный Шон Коннери. Актеры дружили долгие годы, вплоть до смерти Коннери в 2020 году.
Фото: Кадр фильма
Саундтрек к «Горцу» записала легендарная группа Queen. И все вкупе — сексуальный главный герой, непередаваемый голос Фредди Меркьюри, захватывающий сюжет — сделали свое дело, сериал стал популярными во многих странах. После создали сиквелы и приквелы к нему и даже сняли мультфильм.
В 1988 году Ламберт впервые женился, его избранницей стала красавица Дайан Лэйн. В 1993 году у них родилась дочь Элеонор. Кстати, она стала единственным ребенком и у отца, и у матери, несмотря на их несколько браков и множество романов. Брак красивой пары распался всего через год после рождения дочери.
После у актера был скоротечный брак с малоизвестной актрисой Джаимесс Хафт. Но через год после свадьбы они развелись.
Фото: East News
Героем боевиков Кристофер ламберт стал чуть позже, когда в 1993-м состоялась премьера фантастического экшна «Крепость».
А через год на экраны вышел легендарный фильм «Смертельная битва» (Mortal Combat). Здесь Кристофер Ламберт сыграл Лорда Райдена. Гримеры перевоплотили актера в фантастического персонажа с длинными белыми волосами, облаченного в белые одежды. Этот образ вызывал у поклонниц актера буйный восторг.
Фото: Kinopoisk.ru
Успех «Горца» и «Смертельной битвы» был настолько высок, что повторить его оказалось нереальным. И все же в последующие годы у Ламберта были фильмы, высоко оцененные зрителями и критиками: знаменитая комедия «Арлетт», фантастическая драма «Нирвана», триллер «Воскрешение» и другие.
Фото: Кадр фильма
Киноведы отмечают, что эпоха Кристофера Ламберта завершилась одновременно с XX веком. Якобы, за последние годы Ламберт не появился ни в одном стоящем проекте. Возможно, в этом есть доля правды. Но Кристофер все же сыграл в достойных картинах («Далида»), а также в 2011-м он дебютировал как писатель. За роман «Девушка-амулет», сюжет которого вынашивал два десятилетия, автор получил премию имени Клода Шаброля.
В 2007 году у Ламберта начался роман с известнейшей актрисой Софи Марсо. Она почти сразу стали жить вместе, но поженились лишь через несколько лет. И, как это часто бывает, вскоре после вступления в брак после долгих отношений, их союз распался.
Фото: Getty Images
В последнее время Кристофер Ламберт не входит в эшелон звезд первой величины. Но это не значит, что она завязал с кино. Он по-прежнему снимается, принимает участие в престижных кинофестивалях, на некоторых даже председательствует.
Дважды актер снимался у российских режиссеров, в том числе в военной драме Константина Хабенского «Собибор».
До конца 2021 года в прокат выйдут сразу три фильма с участием Ламберта. Насколько они окажутся успешными, скоро увидим. В производстве также находятся еще четыре картины с Крситофером, но даты их релизов пока неизвестны.
Кристофер Ламберт сам ведет свой Instagram. Это одновременно и трогательно, и забавно. Страница актера полна любительских селфи, где видно лишь лицо артиста.
За последние годы актер сильно постарел. Ему 64 года, но из-за седых волос и постоянного ношения очков он выглядит гораздо старше своих лет. Всю жизнь Ламберт страдает от сильной близорукости, а носить линзы не может из-за чувствительности глаз.
Фото: www.instagram.com/christopherlambertofficiel
В комментариях на странице знаменитости иногда мелькают комментарии, в которых поклонники не могут скрыть своего удивления от того, как артист изменился. Многие даже не сразу узнают его. И все же тех, кто восхищается его талантом и харизмой, по-прежнему много.
Фото и видео: Instagram, Kinopoisk.ru, кадры фильмов, Christoph Hardt/ Geisler-Fotopres, Jeff Mitchell, Album, KPA, Clemens Niehaus, Cristiano Minichiello, Vincenzo Landi/Global Look press, East News, Getty Images, youtube-канал KinoGuru