Вы его не узнаете! Как выглядит звезда фильма «Горец» Кристофер Ламберт в 64 года

Кристофер Ламберт родился в США в марте 1957 года в семье французского дипломата. После появления мальчика на свет семья не надолго задержалась в Штатах, перебравшись в Женеву. Там будущая звезда провел все юношеские годы. В Париже Кристофер оказался в 16 лет.

После школы парня призвали в армию, а после службы он получил диплом финансиста и некоторое время работал в этой сфере. После он решил, что хочет быть актером и отправился на курсы, но отучился всего два года.

Даже не имея профильного образования, Ламберт в 22 года получил дебютную роль в кино. Первые появления на экране известности начинающему актеру не принесли, но в начале 1980-х ему стали предлагать более стоящие проекты: «Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян», «Слова и музыка».

А в 1985-м актер вытащил счастливый билет. Он сыграл в фильме молодого режиссера Люка Бессона «Подземка». Партнершей Кристофера стала уже известная Изабель Аджани.